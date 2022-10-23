УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12034 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 824 8

G7 засудила повторне викрадення Росією керівництва ЗАЕС

заес

Група G7 засудила викрадення Росією керівництва Запорізької атомної електростанції та закликала до негайного повернення Україні повного контролю над станцією.

Про це йдеться в заяві G7, оприлюдненій на сайті Федерального міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо повторне викрадення Росією керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)…

Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику - Україні, вивести весь російський персонал з об'єкту та припинити будь-які спроби необачно та небезпечно передати ЗАЕС під російське управління, що може ще більше поставити під загрозу її безпечну та надійну роботу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У російському полоні перебуває 50 співробітників Запорізької АЕС, - Енергоатом

Автор: 

G-7 G7 (1034) викрадення (819) Запорізька АЕС (1405)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Викиньте рашку з магате, скільки можна закликати?
показати весь коментар
23.10.2022 07:04 Відповісти
Росатом як зараза розповзається по світу: білорусь, угорщина, іран ...
показати весь коментар
23.10.2022 07:08 Відповісти
Ще Туреччина і Фінляндія. Станом на 2019 росатом за кордоном будував 36 блоків.
Ними рашка може шантажувати світ
показати весь коментар
23.10.2022 07:17 Відповісти
А світу по барабану. Ой, нє, засудили он, зараз висловлять занепокоєння
показати весь коментар
23.10.2022 07:22 Відповісти
"Засуджуємо.."- це херня. А ось "суворо засуджуємо"- оце діло))
показати весь коментар
23.10.2022 07:24 Відповісти
... а "категорично засуджуємо" - це еквівалент застосування ядерної бімби.
показати весь коментар
23.10.2022 07:47 Відповісти
*****, прямо одразу полегшало!
показати весь коментар
23.10.2022 08:19 Відповісти
Оце світ ********... Цей світ заслуговує бути знищеним до ціанобактерій...
показати весь коментар
23.10.2022 21:17 Відповісти
 
 