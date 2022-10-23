G7 засудила повторне викрадення Росією керівництва ЗАЕС

Група G7 засудила викрадення Росією керівництва Запорізької атомної електростанції та закликала до негайного повернення Україні повного контролю над станцією.

Про це йдеться в заяві G7, оприлюдненій на сайті Федерального міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо повторне викрадення Росією керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)…

Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику - Україні, вивести весь російський персонал з об'єкту та припинити будь-які спроби необачно та небезпечно передати ЗАЕС під російське управління, що може ще більше поставити під загрозу її безпечну та надійну роботу", - йдеться в повідомленні.

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