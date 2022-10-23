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Новини
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У світі формується "тіньовий флот" із нафтових танкерів для обслуговування Росії, - Bloomberg

танкер

У світі формується "тіньовий флот" із танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Головний виконавчий директор компанії Maersk Tankers у Копенгагені, яка керує флотом зі 170 кораблів, Крістіан Інгерслев сказав, що "якщо ви подивитеся на те, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, то стане зрозуміло, що створюється флот для того, щоб перевозити ці вантажі".

За оцінками суднобудівного брокера Braemar, для підтримки перевезення Росією чотирьох мільйонів барелів на день на Далекий Схід закуплені ще 240 суден - 102 "Афрамаксів", 58 "Суецмаксів" і 80 дуже великих нафтових танкерів. Ще минулого року вони перевозили іранську і венесуельську нафту.

Ануп Сінгх, керівник відділу досліджень танкерів Braemar, сказав, що наразі різко зросла торгівля танкерами, що здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаї, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі. Багато з них є старими суднами і потраплять до тіньового флоту, причому деякі танкери також постачає російський судновласник ПАТ "Совкомфлот".

Також Bloomberg прогнозує сплеск перевантажень із судна на судно. Це пов'язано як із санкційним ризиком обробки експорту безпосередньо з російських портів, так і з необхідністю перевантажувати невеликі вантажі на більші танкери для далеких рейсів.

Також читайте: Росія може обійти запроваджені G7 обмеження цін на нафту, - Reuters

Автор: 

нафта (5508) росія (65146) флот (328)


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Топ коментарі
+27
Наш світ-просто лайно. Твори беззаконня,плюй на закони -нічого тобі не буде. Головне вчасно ЯЗ роздобути.
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23.10.2022 07:22
+9
Одно судно расстреляют утопят и сразу всем перехочется играть в пиратскую игру....и нарушать санкции против России...
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23.10.2022 08:21
+9
- Беня, не хотите купить "Волгу"?
- Даже не знаю, зачем мне так много водьі. И потом, ети пароходьі...
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23.10.2022 08:35
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Пусть возят, пока Штаты не запретят, от голода сколько раз парашу спасали в прошлом веке.
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23.10.2022 07:18 Відповісти
Одно судно расстреляют утопят и сразу всем перехочется играть в пиратскую игру....и нарушать санкции против России...
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23.10.2022 08:21 Відповісти
Гадаю, що сомалійські пірати у Тихому океані цілком природне явище.
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23.10.2022 09:28 Відповісти
Ніхто нафту не захоче розливати в океані.
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23.10.2022 09:44 Відповісти
Згоден.
Тільки Український "Масад" може зупинити нечисть що розплодилась у світі.
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23.10.2022 10:30 Відповісти
Санкції діють, ага
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23.10.2022 07:18 Відповісти
А ти чого радієш, скотино кацапська?
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23.10.2022 08:08 Відповісти
наверное я тоже кацапская скотина.. но все же санкции..до ***** дверца
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23.10.2022 10:30 Відповісти
Наш світ-просто лайно. Твори беззаконня,плюй на закони -нічого тобі не буде. Головне вчасно ЯЗ роздобути.
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23.10.2022 07:22 Відповісти
Та навіть яз не треба. Он Зєля з Бєнєю плюють на закони, а заодно і людям в очі.
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23.10.2022 08:41 Відповісти
Мне нечего сказать о солнцах и мирах:
Я вижу лишь одни мученья человека.
Смешной божок земли, всегда, во всех веках
Чудак такой же он, как был в начале века!
Ему немножко лучше бы жилось,
Когда б ему владеть не довелось
Тем отблеском божественного света,
Что разумом зовёт он: свойство это
Он на одно лишь смог употребить -
Чтоб из скотов скотиной быть! /Фауст. И.В.Гете/
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23.10.2022 08:42 Відповісти
Я на гуглмапі бачу свою хату, а спецсупутники не помітять танкер? Гроші не тхнуть.
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23.10.2022 07:42 Відповісти
Каждому танкеру - эсминец в бочину.
Звиняйте, не побачив.
А куди це ви пливли ?
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23.10.2022 07:51 Відповісти
А що, так можна? Скинулись,купили собі кораблів.
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23.10.2022 08:02 Відповісти
- Беня, не хотите купить "Волгу"?
- Даже не знаю, зачем мне так много водьі. И потом, ети пароходьі...
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23.10.2022 08:35 Відповісти
А рівень аварій з цими танкерами невідомих власників не зростає? Треба допомогти.
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23.10.2022 09:27 Відповісти
В морі захоплювати при непідкоренні знищувати, а в портах арештовувати. І так по всьому світу. Захоплені з нафтою продавати на користь України. Відпрацювати юридично-військовий механізм, це законні цілі, на причетні держави або компанії - санкції і арешт активів.
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23.10.2022 10:33 Відповісти
вы батенька плохо знаете морское право , танкерный флот самый прибыльный , от простых бункеровщиков до полумиллионного флота , самым крупным контрабандистом нефтепродуктов является нигерия , и тем не мение с ней торгует и европа и штаты и др страны , как старший помощник капитана на танкерах ( в прошлом ) могу с уверенностью на 99% что ни кто ничего не сможет сделать , потому что война - войной , а миллиардные прибыли терять ни кто не собирается , перевести флот под нейтральный флаг не проблема , заводы по переработке нефти можно использовать и в других странах , а запретить полностью роисскюю нефть не возможно , в иране огромнейшие мощности , и с иранских танкерных компаний сняты санкции , и перевозить они могут не только бензины но и спирты , которые стоят в разы дороже бензина , метанол из ирана в европу возят сотнями тысяч тонн еженедельно , .................и таких вариантов сотни.
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23.10.2022 17:34 Відповісти
Ну и где ваши спецслужбы. Уже ни на что не способны ?
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23.10.2022 10:48 Відповісти
Я так розумію, насправді ніхто не бажає перемагати фашистську ********** нечисть. Їм всім нормас.
Шо *****, не можна втопити одну-дві посудини показово, щоб потім навіть сомалійські негри ссялися найматися на такі роботи? Морські котики чи ті ****** бєрєти закінчилися? Я просто охрініваю з того, який мерзенний світ. Може й справді вже пора, най би воно все горіло на хрін в ядерний попіл? Це взагалі нормально чи де? *******, *****.
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23.10.2022 11:23 Відповісти
Хех. Давно треба було флот рейдерів зроблений із цивільних кораблів що законно буде силами ссо захоплювати та топити російський торговий флот.

Інакше не перемогти. В рф буде працювати економіка, буде торгівля і вона зможе десятиліттями воювати. А значить шанс для рф торгувати має бути фізично знищений із умертвінням всіх хто їй цей шанс надає.
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23.10.2022 12:05 Відповісти
Венесуела, яка під санкціями, має найбільші поклади нафти у світі. Вона зараз по суті продає свою нафту обходячи санкції. Якщо були би такі успішні продажі нафти через обхід санкцій, то в Венесуелі не ходили би зараз люди по продукти з мішком грошей за плечима. Тому сама процедура обходу санкцій напевно теж дуже недешево виглядає. І ціна на світовому ринку на рашкину нафту буде обмежена з 5.12.2022. Не думаю, що індуси чи китайці будуть купувати москальську нафту по високих світових цінах, знаючи той факт, що цю нафту можна буде купити по 60 доларів за бочку після того як запрацює страхове обмеження цін на цапську нафту. Якщо москалі тими лівими танкерами обійдуть ці страхові обмеження, то все одно нема гарантій, що нафту у них купуватимуть по 90 баксів за бочку, бо по 90 баксів за бочку можна без гемору купити іншу нафту, яка не під санкціями.
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23.10.2022 12:18 Відповісти
 
 