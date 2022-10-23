У світі формується "тіньовий флот" із нафтових танкерів для обслуговування Росії, - Bloomberg
У світі формується "тіньовий флот" із танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах Росії.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Головний виконавчий директор компанії Maersk Tankers у Копенгагені, яка керує флотом зі 170 кораблів, Крістіан Інгерслев сказав, що "якщо ви подивитеся на те, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, то стане зрозуміло, що створюється флот для того, щоб перевозити ці вантажі".
За оцінками суднобудівного брокера Braemar, для підтримки перевезення Росією чотирьох мільйонів барелів на день на Далекий Схід закуплені ще 240 суден - 102 "Афрамаксів", 58 "Суецмаксів" і 80 дуже великих нафтових танкерів. Ще минулого року вони перевозили іранську і венесуельську нафту.
Ануп Сінгх, керівник відділу досліджень танкерів Braemar, сказав, що наразі різко зросла торгівля танкерами, що здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаї, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі. Багато з них є старими суднами і потраплять до тіньового флоту, причому деякі танкери також постачає російський судновласник ПАТ "Совкомфлот".
Також Bloomberg прогнозує сплеск перевантажень із судна на судно. Це пов'язано як із санкційним ризиком обробки експорту безпосередньо з російських портів, так і з необхідністю перевантажувати невеликі вантажі на більші танкери для далеких рейсів.
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Тільки Український "Масад" може зупинити нечисть що розплодилась у світі.
Я вижу лишь одни мученья человека.
Смешной божок земли, всегда, во всех веках
Чудак такой же он, как был в начале века!
Ему немножко лучше бы жилось,
Когда б ему владеть не довелось
Тем отблеском божественного света,
Что разумом зовёт он: свойство это
Он на одно лишь смог употребить -
Чтоб из скотов скотиной быть! /Фауст. И.В.Гете/
Звиняйте, не побачив.
А куди це ви пливли ?
- Даже не знаю, зачем мне так много водьі. И потом, ети пароходьі...
Шо *****, не можна втопити одну-дві посудини показово, щоб потім навіть сомалійські негри ссялися найматися на такі роботи? Морські котики чи ті ****** бєрєти закінчилися? Я просто охрініваю з того, який мерзенний світ. Може й справді вже пора, най би воно все горіло на хрін в ядерний попіл? Це взагалі нормально чи де? *******, *****.
Інакше не перемогти. В рф буде працювати економіка, буде торгівля і вона зможе десятиліттями воювати. А значить шанс для рф торгувати має бути фізично знищений із умертвінням всіх хто їй цей шанс надає.