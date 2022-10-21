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Новини
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Росія може обійти запроваджені G7 обмеження цін на нафту, - Reuters

нафта

Росія може отримати доступ до достатньої кількості танкерів, щоб транспортувати більшу частину своєї нафти понад межі нового верхнього рівня цін G7. Це може нівелювати план обмеження надходжень до бюджету Росії під час війни в Україні.

Про це Reuters розповіли представники галузі та офіційний представник США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Країни Великої сімки домовилися минулого місяця обмежити продажі російської нафти за вимушено низькою ціною до 5 грудня, але зіткнулися з побоюванням основних гравців світової нафтової промисловості, що цей крок може паралізувати торгівлю в усьому світі.

Місяці дискусій між США та цими страховими, торговельними та транспортними компаніями зменшили занепокоєння щодо їхнього впливу санкцій, але всі сторони тепер усвідомлюють, що Росія може значною мірою обійти цей план своїми власними кораблями та послугами.

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Оцінки того, що 80-90% російської нафти, як і раніше, витікатимуть за межі механізму обмеження, небезпідставні, заявив агентству ї представник міністерства фінансів США. В результаті лише від 1 до 2 млн барелів на день експорту російської нафти та нафтопродуктів може бути зупинено. При тому, що у вересні Росія експортувала понад 7 млн барелів на добу. Крім цього урядовець додав, що США відомо, що деякі кораблі змінюють країну походження, а торгові підприємства переміщуються за межі G7, щоб ухилитися від плану.

Читайте: Країни ОПЕК+ домовились скоротити видобуток, що може підірвати план про обмеження цін на російську нафту, - The Wall Street Journal

За словами чиновника, Росія понесе витрати через необхідність здійснювати більш тривалі рейси і буде переведена до категорії страхування та фінансування низької якості, що вселяє до Сполучених Штатів певний оптимізм і Росія все ж буде змушена згодом продавати нафту в діапазоні цінових обмежень. "Теоретично існує досить великий тіньовий флот, щоб продовжити постачання російської нафти після 5 грудня", - заявила глобальний керівник відділу наливних вантажів у гіганті торгівлі сировинними товарами Trafigura Андреа Оліві.

Автор: 

G-7 G7 (1033) нафта (5502) росія (65073) ціни (3925)


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Топ коментарі
+3
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21.10.2022 16:10
+3
Я думаю, если проблема всплыла на повестку, то рано, или поздно, она будет решена.
Стратегически лазейки не помогут оккупантам.
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21.10.2022 16:20
+2
Декілька диверсій умовних іхтамнєтов проти цього "тіньового" флоту збільшить ставку обов'язкового страхування до рівня припинення діяльності компаній які цей флот будуть використовувати. Це війна, а не гра в піддавки.
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21.10.2022 16:21
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21.10.2022 16:10 Відповісти
Захід має ввести налог на імпорт товарів, які завозяться з країн-імпортерів рашиської нафти
тоді одразу пропаде бажання її купувати у Китая, Індії та інших "редісок"
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21.10.2022 16:12 Відповісти
Я думаю, если проблема всплыла на повестку, то рано, или поздно, она будет решена.
Стратегически лазейки не помогут оккупантам.
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21.10.2022 16:20 Відповісти
Декілька диверсій умовних іхтамнєтов проти цього "тіньового" флоту збільшить ставку обов'язкового страхування до рівня припинення діяльності компаній які цей флот будуть використовувати. Це війна, а не гра в піддавки.
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21.10.2022 16:21 Відповісти
Тобто знайдуться дурні що будуть купувати російську нафту ДОРОЖЧЕ ніж можна?
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21.10.2022 16:29 Відповісти
Російську нафту будуть купувати за низькими цінами як Китай купує російський газ за півціни
Але для Росії і це будуть гроші не значні але все ж таки будуть йти на війну
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21.10.2022 16:36 Відповісти
Не думаю,что потеря 100 миллиардов это незначно.
А куда они свои деньги тратят то их дело-то пенсионеров или оружие.
Прокачанный газ войну не финансирует?
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21.10.2022 16:40 Відповісти
G7 запроваджуючи санкції ціни на рашистську нафту, запрвадили такі санкції, що рашист ще має ПОДЯКУВАТИ G-7 що може не тільки продавати нафту.але й ще заробляти на її транспортуванні до споживачів.Оце так плять санкціонери...
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21.10.2022 16:44 Відповісти
один раз дать п*зды узкоглазым и проблемы больше нет
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21.10.2022 17:17 Відповісти
Все эти ограничения до жопы. Иран 40 лет под санкциями и продает нефть. Пока не обвалиться цена. Сама по себе или искусственно, дела не будет.
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21.10.2022 21:38 Відповісти
 
 