Росія може обійти запроваджені G7 обмеження цін на нафту, - Reuters

Росія може отримати доступ до достатньої кількості танкерів, щоб транспортувати більшу частину своєї нафти понад межі нового верхнього рівня цін G7. Це може нівелювати план обмеження надходжень до бюджету Росії під час війни в Україні.

Про це Reuters розповіли представники галузі та офіційний представник США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Країни Великої сімки домовилися минулого місяця обмежити продажі російської нафти за вимушено низькою ціною до 5 грудня, але зіткнулися з побоюванням основних гравців світової нафтової промисловості, що цей крок може паралізувати торгівлю в усьому світі.

Місяці дискусій між США та цими страховими, торговельними та транспортними компаніями зменшили занепокоєння щодо їхнього впливу санкцій, але всі сторони тепер усвідомлюють, що Росія може значною мірою обійти цей план своїми власними кораблями та послугами.

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Оцінки того, що 80-90% російської нафти, як і раніше, витікатимуть за межі механізму обмеження, небезпідставні, заявив агентству ї представник міністерства фінансів США. В результаті лише від 1 до 2 млн барелів на день експорту російської нафти та нафтопродуктів може бути зупинено. При тому, що у вересні Росія експортувала понад 7 млн барелів на добу. Крім цього урядовець додав, що США відомо, що деякі кораблі змінюють країну походження, а торгові підприємства переміщуються за межі G7, щоб ухилитися від плану.

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За словами чиновника, Росія понесе витрати через необхідність здійснювати більш тривалі рейси і буде переведена до категорії страхування та фінансування низької якості, що вселяє до Сполучених Штатів певний оптимізм і Росія все ж буде змушена згодом продавати нафту в діапазоні цінових обмежень. "Теоретично існує досить великий тіньовий флот, щоб продовжити постачання російської нафти після 5 грудня", - заявила глобальний керівник відділу наливних вантажів у гіганті торгівлі сировинними товарами Trafigura Андреа Оліві.