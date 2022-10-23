Росія тримає у Чорному морі 16 "Калібрів", - ОК "Південь"
У штормовому Чорному морі нині перебуває 2 російські судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Шість кораблів ворожого флоту продовжують маневри вздовж узбережжя Криму. На чергуванні 2 ВДК і 2 судна із 16 ракетами "Калібр" напоготові", - зазначили українські військові.
В ОК "Південь" наголосили, що, попри зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність. Адже цілком імовірними є застосування ворожої авіації для пуску ракет; масовані удари дронів-камікадзе, зокрема по критичній інфраструктурі.
"Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою. За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено", - додали в ОК "Південь".
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