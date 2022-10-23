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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія тримає у Чорному морі 16 "Калібрів", - ОК "Південь"

флот

У штормовому Чорному морі нині перебуває 2 російські судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Шість кораблів ворожого флоту продовжують маневри вздовж узбережжя Криму. На чергуванні 2 ВДК і 2 судна із 16 ракетами "Калібр" напоготові", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" наголосили, що, попри зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність. Адже цілком імовірними є застосування ворожої авіації для пуску ракет; масовані удари дронів-камікадзе, зокрема по критичній інфраструктурі.

"Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою. За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено", - додали в ОК "Південь".

Читайте також: Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилося до 10 одиниць, - ОК "Південь"

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8 месяцев войни а Укроборонпром них..на не делает, куда смотрит СБУ, ни Нептунов, Ольхи, Громов, куда все делось, кто может ответить
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23.10.2022 07:40 Відповісти
У "слуг народа" запитай. Вони повинні володіти інформацією.
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23.10.2022 07:45 Відповісти
Буба виколупує їх з асфальту.
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23.10.2022 08:03 Відповісти
 
 