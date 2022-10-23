Вночі росіяни з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину
Окупанти обстріляли Марганецьку громаду в Нікопольському районі Дніпропетровщини.
Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі росіяни знову гатили по Нікопольському району.
Обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду.
Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються". – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, решта районів провели ніч під звуки сирени, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно.
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Густлик Франтишек Печка
показати весь коментар23.10.2022 07:54 Відповісти Мені подобається 0
Сірий
показати весь коментар23.10.2022 08:01 Відповісти Мені подобається 2
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