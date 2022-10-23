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Вночі росіяни з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину

дніпропетровщина

Окупанти обстріляли Марганецьку громаду в Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни знову гатили по Нікопольському району.

Обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду.

Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються". – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, решта районів провели ніч під звуки сирени, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно.

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Автор: 

обстріл (28449) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3718)


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Они то обстреляли. А в ответ?
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23.10.2022 07:54 Відповісти
А у відповідь жбурляють шматки асфальту.
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23.10.2022 08:01 Відповісти
 
 