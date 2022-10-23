Вночі росіяни з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину

Окупанти обстріляли Марганецьку громаду в Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни знову гатили по Нікопольському району.



Обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду.



Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються". – йдеться в повідомленні.



Як зазначається, решта районів провели ніч під звуки сирени, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно.

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