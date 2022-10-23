Українські військові знищили дрон-камікадзе "Shahed-136" над Дніпропетровщиною
Під час нічної атаки росіян військові збили дрон-камікадзе "Shahed-136" у Нікопольському районі.
Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Мінус ще один ворожий безпілотник.
Під час нічної атаки росіян наші військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136". Його збили у Нікопольському районі", - йдеться в повідомленні.
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Alex Dev #442192
показати весь коментар23.10.2022 07:47 Відповісти Мені подобається 1
Николай Николаевич #334532
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Роман Тока
показати весь коментар23.10.2022 09:18 Відповісти Мені подобається 0
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