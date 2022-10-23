Українські військові знищили дрон-камікадзе "Shahed-136" над Дніпропетровщиною

Під час нічної атаки росіян військові збили дрон-камікадзе "Shahed-136" у Нікопольському районі.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Мінус ще один ворожий безпілотник.



Під час нічної атаки росіян наші військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136". Його збили у Нікопольському районі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Уночі на Миколаївщині збито 10 дронів-камікадзе, - Повітряні сили