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Українські військові знищили дрон-камікадзе "Shahed-136" над Дніпропетровщиною

дрон,збили

Під час нічної атаки росіян військові збили дрон-камікадзе "Shahed-136" у Нікопольському районі.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Мінус ще один ворожий безпілотник.

Під час нічної атаки росіян наші військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136". Його збили у Нікопольському районі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Уночі на Миколаївщині збито 10 дронів-камікадзе, - Повітряні сили

Автор: 

Резніченко Валентин (518) дрони (4695) Дніпропетровська область (3718)


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Новий ранковий террор? Чому ми не починаєм ранок з обстрілу кацапів?
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23.10.2022 07:47 Відповісти
Тому, що ви починаєте ранок з посту на Цензорі.😁
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23.10.2022 07:49 Відповісти
3-6 ствольние пулемети або авіаційні пушки на пікапи с тепловізором
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23.10.2022 09:18 Відповісти
 
 