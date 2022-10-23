Рівне підключено до резервного живлення, однак системі бракує потужностей
Фахівці ПрАТ "Рівнеобленерго" 23 жовтня о 02:10 завершили ремонтні роботи з підключення абонентів до резервного живлення.
Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк, передає Цензор.НЕТ.
За повідомленням Рівнеобленерго, на 06:00 ранку відключень енергопостачання в місті немає.
Мер додав, що з 7:20 обленерго почали відключати від енергопостачання вулиці районів Північного та Автовокзалу Чайка, оскільки не вистачає потужностей.
"Фахівці обленерго, наші комунальники робили і роблять все можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Рівного!" - додав Третяк і закликав кожного максимально знизити використання електроенергії.
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Olexa Pluzh
показати весь коментар23.10.2022 08:37 Відповісти Мені подобається 0
Garry Grant
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Олена Тихонова #468839
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