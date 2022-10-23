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Рівне підключено до резервного живлення, однак системі бракує потужностей

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

Фахівці ПрАТ "Рівнеобленерго" 23 жовтня о 02:10 завершили ремонтні роботи з підключення абонентів до резервного живлення.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням Рівнеобленерго, на 06:00 ранку відключень енергопостачання в місті немає.

Мер додав, що з 7:20 обленерго почали відключати від енергопостачання вулиці районів Північного та Автовокзалу Чайка, оскільки не вистачає потужностей.

"Фахівці обленерго, наші комунальники робили і роблять все можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Рівного!" - додав Третяк і закликав кожного максимально знизити використання електроенергії.

Також читайте: Жителів Рівного та низки громад області попередили про відключення електрики у пікові години

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обстріл (28449) Рівне (573) електроенергія (6196)


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Хто власник обленерго?
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23.10.2022 08:37 Відповісти
Той,хто зараз в Монако.
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23.10.2022 08:57 Відповісти
Яку це грає роль?
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23.10.2022 09:17 Відповісти
 
 