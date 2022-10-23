Ворог обстріляв Вовчанськ та населені пункти Чугуївського і Куп’янського районів Харківщини, - ОВА

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа в двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 66-річного чоловіка в Куп'янському районі.

Триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

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"На лінії зіткнення українські бійці продовжують нищити російських окупантів. Віримо в ЗСУ! Україна переможе", - резюмує очільник регіону.