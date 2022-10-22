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Рашисти обстріляли Вовчанськ на Харківщині із артилерії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Російські війська у суботу, 22 жовтня, обстріляли Вовчанськ Харківської області зі зброї 152 калібру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Національна поліція України повідомляє у Фейсбуці.

"Поліція задокументувала наслідки обстрілів міста Вовчанськ Харківської області. Пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, інфраструктурні об'єкти. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 22 жовтня військові РФ здійснили масований артилерійський обстріл міста Вовчанськ.

Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази.

Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зі зброї 152 калібру.

За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Рашисти обстріляли Вовчанськ на Харківщині із артилерії, - Нацполіція 01
Рашисти обстріляли Вовчанськ на Харківщині із артилерії, - Нацполіція 02
Рашисти обстріляли Вовчанськ на Харківщині із артилерії, - Нацполіція 03

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054)


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***, Суммы, Харьков, Волчанск, с ствольной, к нас что наша туда не достает? Это же не х101.
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22.10.2022 22:37 Відповісти
мы там не имеем возможности для контрбатарейной борьбы. В приграничных районах кацапии эпизодически поражаются либо военные цели в виде складов техники и б/к, либо топливные базы/хранилища.
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22.10.2022 23:34 Відповісти
https://news.liga.net/ua/world/video/v-rossiyskom-gorode-naprotiv-volchanska-vzryvy-15-000-rossiyan-sidyat-bez-sveta-video
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22.10.2022 22:41 Відповісти
 
 