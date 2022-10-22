Рашисти обстріляли Вовчанськ на Харківщині із артилерії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Російські війська у суботу, 22 жовтня, обстріляли Вовчанськ Харківської області зі зброї 152 калібру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Національна поліція України повідомляє у Фейсбуці.
"Поліція задокументувала наслідки обстрілів міста Вовчанськ Харківської області. Пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, інфраструктурні об'єкти. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що 22 жовтня військові РФ здійснили масований артилерійський обстріл міста Вовчанськ.
Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази.
Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зі зброї 152 калібру.
За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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