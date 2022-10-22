Рашисты обстреляли Волчанск на Харьковщине из артиллерии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Российские войска в субботу, 22 октября, обстреляли Волчанск Харьковской области из оружия калибра 152 мм.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Национальная полиция Украины сообщает в фейсбуке.
"Полиция задокументировала последствия обстрелов города Волчанск Харьковской области. Повреждены два частных дома, автомобиль, инфраструктурные объекты. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 22 октября военные РФ совершили массированный артиллерийский обстрел города Волчанск.
Сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского РУП зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства.
Предварительно установлено, что обстрел производился из оружия 152-го калибра.
По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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