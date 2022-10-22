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Рашисты обстреляли Волчанск на Харьковщине из артиллерии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские войска в субботу, 22 октября, обстреляли Волчанск Харьковской области из оружия калибра 152 мм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Национальная полиция Украины сообщает в фейсбуке.

"Полиция задокументировала последствия обстрелов города Волчанск Харьковской области. Повреждены два частных дома, автомобиль, инфраструктурные объекты. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 октября военные РФ совершили массированный артиллерийский обстрел города Волчанск.

Сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского РУП зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что обстрел производился из оружия 152-го калибра.

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Рашисты обстреляли Волчанск на Харьковщине из артиллерии, - Нацполиция 01

Рашисты обстреляли Волчанск на Харьковщине из артиллерии, - Нацполиция 02
Рашисты обстреляли Волчанск на Харьковщине из артиллерии, - Нацполиция 03

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577)


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***, Суммы, Харьков, Волчанск, с ствольной, к нас что наша туда не достает? Это же не х101.
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22.10.2022 22:37 Ответить
мы там не имеем возможности для контрбатарейной борьбы. В приграничных районах кацапии эпизодически поражаются либо военные цели в виде складов техники и б/к, либо топливные базы/хранилища.
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22.10.2022 23:34 Ответить
https://news.liga.net/ua/world/video/v-rossiyskom-gorode-naprotiv-volchanska-vzryvy-15-000-rossiyan-sidyat-bez-sveta-video
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22.10.2022 22:41 Ответить
 
 