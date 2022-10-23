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В окупованому Енергодарі обстріляли готель, в якому полюбляли відпочивати російські загарбники

енергодар

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області зранку було обстріляно готель. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель "Аліса" і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти", - повідомив Орлов.

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Автор: 

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Ого, по готелях "відпочивають".А в свинарнику не хочете? Там де ваше місце!!!
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23.10.2022 09:39 Відповісти
Так мабуть свині не пускають, гидують...
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23.10.2022 10:26 Відповісти
прекрасно... жаль, что не взорвали вместе с требухой свинопасной...
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23.10.2022 10:06 Відповісти
 
 