В окупованому Енергодарі обстріляли готель, в якому полюбляли відпочивати російські загарбники

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області зранку було обстріляно готель. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель "Аліса" і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти", - повідомив Орлов.

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