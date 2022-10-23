В окупованому Енергодарі обстріляли готель, в якому полюбляли відпочивати російські загарбники
У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області зранку було обстріляно готель. Інформації про постраждалих наразі немає.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель "Аліса" і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти", - повідомив Орлов.
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показати весь коментар23.10.2022 09:39 Відповісти Мені подобається 9
Григорич #421689
показати весь коментар23.10.2022 10:26 Відповісти Мені подобається 3
Joshua Merlin
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