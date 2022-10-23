Білорусь повністю закрила доступ до відео з дорожніх камер
У Білорусі вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повністю закрили доступ до відео з камер відеоспостережень на дорогах країни. Останній сервіс перестав працювати 20 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський Telegram-канал "Флагшток".
"Картинка з камерою оновлювалась 1 раз на годину і дозволяла оцінити стан дорожнього покриття на всіх основних дорогах Білорусі. Спочатку доступ до камер здійснювався через сайт i.centr.by, однак з початком війни ця функція була відключена", - йдеться в повідомленні.
20 жовтня сталося відключення доступу до камер спостереження Белдорцентра на погодному сервісі windy.com.
Раніше у Білорусі також закривали доступ до камер відеоспостереження. За понад місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ до України Держприкордонкомітет Білорусі також прибирав доступ до камер на в'їзді й виїзді з білоруських прикордонних переходів — тоді 14 січня першими були відключені камери на кордоні з Україною.
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