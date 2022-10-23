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Новини Війна
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Білорусь повністю закрила доступ до відео з дорожніх камер

білорусь

У Білорусі вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повністю закрили доступ до відео з камер відеоспостережень на дорогах країни. Останній сервіс перестав працювати 20 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський Telegram-канал "Флагшток".

"Картинка з камерою оновлювалась 1 раз на годину  і дозволяла оцінити стан дорожнього покриття на всіх основних дорогах Білорусі.  Спочатку доступ до камер здійснювався через сайт i.centr.by, однак з початком війни ця функція була відключена", - йдеться в повідомленні. 

20 жовтня сталося відключення доступу до камер спостереження Белдорцентра на погодному сервісі windy.com. 

Раніше у Білорусі також закривали доступ до камер відеоспостереження. За понад місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ до України Держприкордонкомітет Білорусі також прибирав доступ до камер на в'їзді й виїзді з білоруських прикордонних переходів — тоді 14 січня першими були відключені камери на кордоні з Україною.

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Автор: 

Білорусь (7930)


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Топ коментарі
+15
Ну і що? Притула ж купив нам супутник!
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23.10.2022 09:44
+7
в лесах Волыни на долго хватит мяса бульбоорков зверюшкам..
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23.10.2022 09:53
+4
А як саме "відрізати"? Як Ви це собі уявляєте?
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23.10.2022 10:27
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Ну і що? Притула ж купив нам супутник!
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23.10.2022 09:44 Відповісти
А ще був супутник СІЧ, яким Зеля вихвалявся.
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23.10.2022 10:37 Відповісти
Значить бульпюрер таки вирішив нападати...
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23.10.2022 09:52 Відповісти
та поскорей бы,перебить этих убогих и закрыть вопрос по лукашленду.пацаны с начала лета их ждут там и на черниговщине,заскучали уже.
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23.10.2022 10:19 Відповісти
Білоруси писали, що саме так було перед нападом 24 лютого. Невже наважилися?
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23.10.2022 10:28 Відповісти
в лесах Волыни на долго хватит мяса бульбоорков зверюшкам..
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23.10.2022 09:53 Відповісти
Де ви бачили ліси ? Залишки після бурштинокопачів. Кущі замість дерев і болота замість озер.
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23.10.2022 10:39 Відповісти
Ви не з Кропивницького?
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23.10.2022 10:43 Відповісти
Ні.
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23.10.2022 10:45 Відповісти
Ксюша вы кроме Луцка что то про Волынь знаете?... вот там где орки собираются лезть бурштинокопачів нет,а леса озера есть
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23.10.2022 10:45 Відповісти
Де вони є ? На карті ?
Поїдьте у суміжну з Волинню область Польщі, отам ліси побачите, причому одразу.
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23.10.2022 10:47 Відповісти
ёще раз для одарённых ,не о районах около Сарн и реки Стоход речь ,а на счет Холмщены знаю видил не раз ,смею заверить у нас не хуже --даже сейчас
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23.10.2022 10:58 Відповісти
Атакувати будуть Волинь,щоб відрізати постачання з Польщі.
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23.10.2022 09:56 Відповісти
А як саме "відрізати"? Як Ви це собі уявляєте?
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23.10.2022 10:27 Відповісти
Я думаю що вони тут всі подохнути,і нічого не уявляю.
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23.10.2022 10:43 Відповісти
картофельний дуче такі втягнув в авантюру карліка свою країну. за що і згине, отримає поразку, плацдарм мордор втратить, а Білорусь приєднається до Західного світу.
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23.10.2022 10:51 Відповісти
Спутники на орбите останутся без доступа к белорусским дорожным камерам ?
Какой ужас.
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23.10.2022 11:15 Відповісти
 
 