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Депутати пропонують визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією

рф,армія,білорусь

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити заяву про засудження окупації Російською Федерацією території Республіки Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Відповідний проєкт постанови № 8148 зареєстровано у парламенті.

Текст документа наразі відсутній на сайті ВР, але один із співавторів Гончаренко зазначив, що шляхом ухвалення такої заяви Україна зможе визнати тимчасову окупацію Білорусі Росією і звернутися із закликом про це до міжнародного співтовариства.

Крім того, за словами Гончаренка, проєкт постанови містить пропозицію про позбавлення уряду Олександра Лукашенка міжнародної правосуб'єктності, про припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях.

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Парламентарії також вважають за необхідне синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території і усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь і використання цієї країни як офшорної зони.

"Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим", - зазначив Гончаренко.

Автор: 

Білорусь (7927) ВР (14967) окупація (6683) росія (65073) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+26
***, яка окупована країна?!!! Це вороги які стоять на боці окупанта! Вони співучасники війни, мають понести таку ж відповідальність як кацапи.І не треба їх вигорожувати!!!
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22.10.2022 17:00
+23
А як ми потім репарації будемо з "сябров" здирать? Чи прощать будемо удар у спину?!!! Вони ж потім "прикинуться вафелькою" і скажуть що діяли під примусом!
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22.10.2022 17:03
+15
з якого?
вам президентка білораші у вигнанні дала позов?
і чому Україна має це вирішувати?
яке нам діло до їх окупації або неокупації, якщо їх нарід мовчить?

наше діло охороняти себе
а вирішувати окупацію мають міжнародні органи
які чухають яйця і ніхіба робити не збираються

полюбе - наші рішення мають вагу там, де вони є правомочні
міжнародні питання нам не делеговані
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22.10.2022 16:56
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підстави?? чи звернення було??
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22.10.2022 16:53 Відповісти
з якого?
вам президентка білораші у вигнанні дала позов?
і чому Україна має це вирішувати?
яке нам діло до їх окупації або неокупації, якщо їх нарід мовчить?

наше діло охороняти себе
а вирішувати окупацію мають міжнародні органи
які чухають яйця і ніхіба робити не збираються

полюбе - наші рішення мають вагу там, де вони є правомочні
міжнародні питання нам не делеговані
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22.10.2022 16:56 Відповісти
то ж група недодепутатів наших..ще б поімення всіх..

охрініти як ми повинні про тих довбаків перейматись..
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22.10.2022 17:36 Відповісти
Де-юре це не відповідає дійсності, на відміну від Ічкерії та Південних Куріл...
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22.10.2022 16:58 Відповісти
***, яка окупована країна?!!! Це вороги які стоять на боці окупанта! Вони співучасники війни, мають понести таку ж відповідальність як кацапи.І не треба їх вигорожувати!!!
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22.10.2022 17:00 Відповісти
А як ми потім репарації будемо з "сябров" здирать? Чи прощать будемо удар у спину?!!! Вони ж потім "прикинуться вафелькою" і скажуть що діяли під примусом!
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22.10.2022 17:03 Відповісти
💯
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22.10.2022 17:26 Відповісти
Це Зеля наводить туману. Щоб зняли санкції з Лукашенко.
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22.10.2022 17:06 Відповісти
засем? чтобы их не бомбить, когда они пуляют в нас ракеты? типа, они сами страдают от раши? это вражеские идеи.
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22.10.2022 17:12 Відповісти
Та чого вже там... Треба і всю пітьму оголосити окупованою рашистами.
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22.10.2022 17:13 Відповісти
Це та сама "вата", яка підтримує Путіна. Таке ж бидло, яке підтримує вбивства українців. Чому ми повинні відчувати якусь жалість до них?
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22.10.2022 17:15 Відповісти
Если это для того, чтобы иметь повод (который и так есть) наносить удары по территории бульбостана, то понятно. Любое другое мне непонятно.
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22.10.2022 17:15 Відповісти
Козли. Демонструють діяльність. Що це нам дасть? Нуль. Визнавайте офіційно стан війни і Білорусь агресором разом з рашкою.
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22.10.2022 17:16 Відповісти
Соєво-кондитерська Солідарність вирішила нагадати про себе не дуже голосно перднувши в калюжу? Яка окупована? Крім полку ім.Калиновського,інші 9,3 млн мешканців Білорусії цілком задоволені своїм життям,сумлінно допомагають Рашці обстрілювати нас,забезпечують рашку технікою,медикаментами,бензином,продуктами ще й сміються з нас,мовляв у нас парадак ,а у укров бардак.чаво ані дабілісь еті укри....
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22.10.2022 17:23 Відповісти
Точно, есть беларусы дела ( меньшинство) воюют и помогают им, а есть (всё остальное стадо) ждунов и любителей стабильности, как на кладбище. Кстати беларуская община в мире могла бы и по самую макушку обеспечить Полк Калиновского всем оснащением, а не ждать позавчерашнего дня и сидеть тихонько, как мыши, типа нас всё ЭТО не касается. А насчёт Гончаренко с коллегами-дебилами, то надо срочно им какую-то конкретную работу найти, а лучше на фронт. А то от безделья изнывают и городят всякую ху...ню
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22.10.2022 17:37 Відповісти
ото..не подобається??

нехай майданять..це їх внутрішньополітичні трабли
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22.10.2022 17:38 Відповісти
"Групу депутатів" які виступають з такою заявою потрібно визнати розумово неповносправними, бо наслідки такого "визнання" для України будуть різко негативними. Насамперед диктатура, яка є вірним союзником **********, "раптом" з агресора і холуя ***** перетворюється на країну-жертву і отримує майже такий самий статус як і Україна. Це абсурд! На територію бяшек на впала жодна бомба, але з їх території Україну постійно обстрілюють ракетами, мінометами, артилерією та стрілецькою зброєю і саме звідти було здійснено напад на Київ. В складі військ окупантів було дуже багато білорусів, які відзначилися в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Бяшки і зараз безпосередньо приймають участь у військових діях проти України, а їх диктатор цьому сприяє і готує армію до війни в Україні, Польщі та країнах Балтії. Білорусь така ж сама країна-терорист як і *********. Колективну відповідальність за дії власної країни бяшки мають і будуть спокутувати десятиліттями.
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22.10.2022 17:33 Відповісти
Депутатів, які діють проти України зараз, треба наказувати.
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22.10.2022 17:41 Відповісти
Шоу триває! Інших проблем у парламента немає...
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22.10.2022 17:42 Відповісти
Это когда насильник обвиняет жертву в том, что у неё была юбка короткая. Толпе ублюдков в Раде прибыло. А давайте ***** признаем пострадавшим от насилия граждан Орды. ********* из Рады нечем заняться?! На фронт суки!!! Белорусы хуже кацапов!!! Эти гниды готовы патроны подносить убийцам и топоры точить палачам. Правда, в семье не без уродов - полк Калиновского! Честь и хвала ребятам! Но... их всего несколько сотен. Берегите себя бойцы.
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22.10.2022 18:00 Відповісти
Щось цих мишей зовсім не чути, бл..., поховалися по норам, картоплю перебирають ? Окуповані, бл... дь. Усі білоруси поряд з нашими хлопцями. Інші, це миші . Майже вороги. Хай ідуть до біса.😠
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22.10.2022 18:22 Відповісти
Як щодо наших власних кордонів?
Першою окупацією був не Крим в 2014-му.
Першою окупацією і анексією українських земель була Стародубщина в 1918-1919.
Колиска гетьманів, відомих родів і письменників, культурне ядро Сіверщини яке в нас вкрали "референдумом" на багнетах.
Проте, храми, збудовані на кошти Мазепи, Полуботка, Скоропадського, там і досі стоять і чекають
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22.10.2022 18:28 Відповісти
новий термін: "Тимчасово терористична країна"
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22.10.2022 18:50 Відповісти
Це як "тимчасово вагітна". І тут результат аборт або роди ви...лядка.
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22.10.2022 23:26 Відповісти
..хіба що окупованою територією України, якщо вже сябри, кріпаки (у більшості), самі ні на що не здатні
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22.10.2022 19:06 Відповісти
Депутати!
Більше не їжте картоплі, побережіть себе!
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22.10.2022 19:46 Відповісти
Чим ми переймаємось? білораша з ерефі'ю одна союзна держава і вони разом воюють з Україною. Визнайте краще легітимність уряду Тихановської а з лувашистом розірвуть відносини
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22.10.2022 20:35 Відповісти
Тобто білокацапи 20 років тєрпєлі як бульборейх встановлювався, потім вийшли з квіточками і шкарпетками бо вони "нє майданутиє, а цивілізованиє", а тепер їх визнавати "окупованими"? Давайте запропонуйте ще й кацапів окупованими визнати - расєйськая фідірація окупована расєйською фідірацією
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22.10.2022 20:54 Відповісти
Ще краще "окупована кремлем" - всі інші з "замосвовкаддя" білі та пухнасті.
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22.10.2022 23:29 Відповісти
 
 