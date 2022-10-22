Депутати пропонують визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією
Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити заяву про засудження окупації Російською Федерацією території Республіки Білорусь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.
Відповідний проєкт постанови № 8148 зареєстровано у парламенті.
Текст документа наразі відсутній на сайті ВР, але один із співавторів Гончаренко зазначив, що шляхом ухвалення такої заяви Україна зможе визнати тимчасову окупацію Білорусі Росією і звернутися із закликом про це до міжнародного співтовариства.
Крім того, за словами Гончаренка, проєкт постанови містить пропозицію про позбавлення уряду Олександра Лукашенка міжнародної правосуб'єктності, про припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях.
Парламентарії також вважають за необхідне синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території і усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь і використання цієї країни як офшорної зони.
"Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим", - зазначив Гончаренко.
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вам президентка білораші у вигнанні дала позов?
і чому Україна має це вирішувати?
яке нам діло до їх окупації або неокупації, якщо їх нарід мовчить?
наше діло охороняти себе
а вирішувати окупацію мають міжнародні органи
які чухають яйця і ніхіба робити не збираються
полюбе - наші рішення мають вагу там, де вони є правомочні
міжнародні питання нам не делеговані
охрініти як ми повинні про тих довбаків перейматись..
нехай майданять..це їх внутрішньополітичні трабли
Першою окупацією був не Крим в 2014-му.
Першою окупацією і анексією українських земель була Стародубщина в 1918-1919.
Колиска гетьманів, відомих родів і письменників, культурне ядро Сіверщини яке в нас вкрали "референдумом" на багнетах.
Проте, храми, збудовані на кошти Мазепи, Полуботка, Скоропадського, там і досі стоять і чекають
Більше не їжте картоплі, побережіть себе!