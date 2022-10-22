РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5568 посетителей онлайн
Новости
5 018 32

Депутаты предлагают признать Беларусь временно оккупированной Россией

рф,армія,білорусь

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде принять заявление об осуждении оккупации Российской Федерацией на территории Республики Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Соответствующий проект постановления №8148 зарегистрирован в парламенте.

Текст документа отсутствует на сайте ВР, но один из соавторов, Алексей Гончаренко, отметил, что путем принятия такого заявления Украина сможет признать временную оккупацию Беларуси Россией и обратиться с призывом об этом к международному сообществу.

Кроме того, по словам Гончаренко, проект постановления содержит предложение о лишении правительства Александра Лукашенко международной правосубъектности, о прекращении участия Беларуси в международных организациях.

Смотрите также: ВСУ обратились к белорусам: Кремлевская стена не вечна. Империи рушатся, а военные преступники оказываются на скамье подсудимых. ВИДЕО

Парламентарии также считают необходимым синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования этой страны в качестве оффшорной зоны.

"Лукашенко помогает Путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. Россия уже осуществила фактический аншлюс Беларуси, а Лукашенко только исполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим", - отметил Гончаренко.

Автор: 

Беларусь (7889) ВР (29242) оккупация (10133) россия (95467) Гончаренко (535)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
***, яка окупована країна?!!! Це вороги які стоять на боці окупанта! Вони співучасники війни, мають понести таку ж відповідальність як кацапи.І не треба їх вигорожувати!!!
показать весь комментарий
22.10.2022 17:00
+23
А як ми потім репарації будемо з "сябров" здирать? Чи прощать будемо удар у спину?!!! Вони ж потім "прикинуться вафелькою" і скажуть що діяли під примусом!
показать весь комментарий
22.10.2022 17:03
+15
з якого?
вам президентка білораші у вигнанні дала позов?
і чому Україна має це вирішувати?
яке нам діло до їх окупації або неокупації, якщо їх нарід мовчить?

наше діло охороняти себе
а вирішувати окупацію мають міжнародні органи
які чухають яйця і ніхіба робити не збираються

полюбе - наші рішення мають вагу там, де вони є правомочні
міжнародні питання нам не делеговані
показать весь комментарий
22.10.2022 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підстави?? чи звернення було??
показать весь комментарий
22.10.2022 16:53 Ответить
з якого?
вам президентка білораші у вигнанні дала позов?
і чому Україна має це вирішувати?
яке нам діло до їх окупації або неокупації, якщо їх нарід мовчить?

наше діло охороняти себе
а вирішувати окупацію мають міжнародні органи
які чухають яйця і ніхіба робити не збираються

полюбе - наші рішення мають вагу там, де вони є правомочні
міжнародні питання нам не делеговані
показать весь комментарий
22.10.2022 16:56 Ответить
то ж група недодепутатів наших..ще б поімення всіх..

охрініти як ми повинні про тих довбаків перейматись..
показать весь комментарий
22.10.2022 17:36 Ответить
Де-юре це не відповідає дійсності, на відміну від Ічкерії та Південних Куріл...
показать весь комментарий
22.10.2022 16:58 Ответить
***, яка окупована країна?!!! Це вороги які стоять на боці окупанта! Вони співучасники війни, мають понести таку ж відповідальність як кацапи.І не треба їх вигорожувати!!!
показать весь комментарий
22.10.2022 17:00 Ответить
А як ми потім репарації будемо з "сябров" здирать? Чи прощать будемо удар у спину?!!! Вони ж потім "прикинуться вафелькою" і скажуть що діяли під примусом!
показать весь комментарий
22.10.2022 17:03 Ответить
💯
показать весь комментарий
22.10.2022 17:26 Ответить
Це Зеля наводить туману. Щоб зняли санкції з Лукашенко.
показать весь комментарий
22.10.2022 17:06 Ответить
засем? чтобы их не бомбить, когда они пуляют в нас ракеты? типа, они сами страдают от раши? это вражеские идеи.
показать весь комментарий
22.10.2022 17:12 Ответить
Та чого вже там... Треба і всю пітьму оголосити окупованою рашистами.
показать весь комментарий
22.10.2022 17:13 Ответить
Це та сама "вата", яка підтримує Путіна. Таке ж бидло, яке підтримує вбивства українців. Чому ми повинні відчувати якусь жалість до них?
показать весь комментарий
22.10.2022 17:15 Ответить
Если это для того, чтобы иметь повод (который и так есть) наносить удары по территории бульбостана, то понятно. Любое другое мне непонятно.
показать весь комментарий
22.10.2022 17:15 Ответить
Козли. Демонструють діяльність. Що це нам дасть? Нуль. Визнавайте офіційно стан війни і Білорусь агресором разом з рашкою.
показать весь комментарий
22.10.2022 17:16 Ответить
Соєво-кондитерська Солідарність вирішила нагадати про себе не дуже голосно перднувши в калюжу? Яка окупована? Крім полку ім.Калиновського,інші 9,3 млн мешканців Білорусії цілком задоволені своїм життям,сумлінно допомагають Рашці обстрілювати нас,забезпечують рашку технікою,медикаментами,бензином,продуктами ще й сміються з нас,мовляв у нас парадак ,а у укров бардак.чаво ані дабілісь еті укри....
показать весь комментарий
22.10.2022 17:23 Ответить
Точно, есть беларусы дела ( меньшинство) воюют и помогают им, а есть (всё остальное стадо) ждунов и любителей стабильности, как на кладбище. Кстати беларуская община в мире могла бы и по самую макушку обеспечить Полк Калиновского всем оснащением, а не ждать позавчерашнего дня и сидеть тихонько, как мыши, типа нас всё ЭТО не касается. А насчёт Гончаренко с коллегами-дебилами, то надо срочно им какую-то конкретную работу найти, а лучше на фронт. А то от безделья изнывают и городят всякую ху...ню
показать весь комментарий
22.10.2022 17:37 Ответить
ото..не подобається??

нехай майданять..це їх внутрішньополітичні трабли
показать весь комментарий
22.10.2022 17:38 Ответить
"Групу депутатів" які виступають з такою заявою потрібно визнати розумово неповносправними, бо наслідки такого "визнання" для України будуть різко негативними. Насамперед диктатура, яка є вірним союзником **********, "раптом" з агресора і холуя ***** перетворюється на країну-жертву і отримує майже такий самий статус як і Україна. Це абсурд! На територію бяшек на впала жодна бомба, але з їх території Україну постійно обстрілюють ракетами, мінометами, артилерією та стрілецькою зброєю і саме звідти було здійснено напад на Київ. В складі військ окупантів було дуже багато білорусів, які відзначилися в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Бяшки і зараз безпосередньо приймають участь у військових діях проти України, а їх диктатор цьому сприяє і готує армію до війни в Україні, Польщі та країнах Балтії. Білорусь така ж сама країна-терорист як і *********. Колективну відповідальність за дії власної країни бяшки мають і будуть спокутувати десятиліттями.
показать весь комментарий
22.10.2022 17:33 Ответить
Депутатів, які діють проти України зараз, треба наказувати.
показать весь комментарий
22.10.2022 17:41 Ответить
Шоу триває! Інших проблем у парламента немає...
показать весь комментарий
22.10.2022 17:42 Ответить
Это когда насильник обвиняет жертву в том, что у неё была юбка короткая. Толпе ублюдков в Раде прибыло. А давайте ***** признаем пострадавшим от насилия граждан Орды. ********* из Рады нечем заняться?! На фронт суки!!! Белорусы хуже кацапов!!! Эти гниды готовы патроны подносить убийцам и топоры точить палачам. Правда, в семье не без уродов - полк Калиновского! Честь и хвала ребятам! Но... их всего несколько сотен. Берегите себя бойцы.
показать весь комментарий
22.10.2022 18:00 Ответить
Щось цих мишей зовсім не чути, бл..., поховалися по норам, картоплю перебирають ? Окуповані, бл... дь. Усі білоруси поряд з нашими хлопцями. Інші, це миші . Майже вороги. Хай ідуть до біса.😠
показать весь комментарий
22.10.2022 18:22 Ответить
Як щодо наших власних кордонів?
Першою окупацією був не Крим в 2014-му.
Першою окупацією і анексією українських земель була Стародубщина в 1918-1919.
Колиска гетьманів, відомих родів і письменників, культурне ядро Сіверщини яке в нас вкрали "референдумом" на багнетах.
Проте, храми, збудовані на кошти Мазепи, Полуботка, Скоропадського, там і досі стоять і чекають
показать весь комментарий
22.10.2022 18:28 Ответить
новий термін: "Тимчасово терористична країна"
показать весь комментарий
22.10.2022 18:50 Ответить
Це як "тимчасово вагітна". І тут результат аборт або роди ви...лядка.
показать весь комментарий
22.10.2022 23:26 Ответить
..хіба що окупованою територією України, якщо вже сябри, кріпаки (у більшості), самі ні на що не здатні
показать весь комментарий
22.10.2022 19:06 Ответить
Депутати!
Більше не їжте картоплі, побережіть себе!
показать весь комментарий
22.10.2022 19:46 Ответить
Чим ми переймаємось? білораша з ерефі'ю одна союзна держава і вони разом воюють з Україною. Визнайте краще легітимність уряду Тихановської а з лувашистом розірвуть відносини
показать весь комментарий
22.10.2022 20:35 Ответить
Тобто білокацапи 20 років тєрпєлі як бульборейх встановлювався, потім вийшли з квіточками і шкарпетками бо вони "нє майданутиє, а цивілізованиє", а тепер їх визнавати "окупованими"? Давайте запропонуйте ще й кацапів окупованими визнати - расєйськая фідірація окупована расєйською фідірацією
показать весь комментарий
22.10.2022 20:54 Ответить
Ще краще "окупована кремлем" - всі інші з "замосвовкаддя" білі та пухнасті.
показать весь комментарий
22.10.2022 23:29 Ответить
 
 