Депутаты предлагают признать Беларусь временно оккупированной Россией

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде принять заявление об осуждении оккупации Российской Федерацией на территории Республики Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Соответствующий проект постановления №8148 зарегистрирован в парламенте.

Текст документа отсутствует на сайте ВР, но один из соавторов, Алексей Гончаренко, отметил, что путем принятия такого заявления Украина сможет признать временную оккупацию Беларуси Россией и обратиться с призывом об этом к международному сообществу.

Кроме того, по словам Гончаренко, проект постановления содержит предложение о лишении правительства Александра Лукашенко международной правосубъектности, о прекращении участия Беларуси в международных организациях.

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Парламентарии также считают необходимым синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования этой страны в качестве оффшорной зоны.

"Лукашенко помогает Путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. Россия уже осуществила фактический аншлюс Беларуси, а Лукашенко только исполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим", - отметил Гончаренко.