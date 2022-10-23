Окупанти будують "лінію Вагнера", щоб, найімовірніше, інтегрувати Сіверський Донець у зону оборони, - британська розвідка

Російські окупанти будують оборонні протитанкові укріплення ("лінію Вагнера") для того, щоб інтегрувати річку Сіверський Донець у зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані британської розвідки.

Так, 19 жовтня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив що його команда інженерів будує велику укріплену "лінію Вагнера" – лінію оборони в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проєкту.

На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області.

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, найімовірніше, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець у зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року", - повідомляє розвідка.

Як зазначається, проєкт передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, імовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.

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