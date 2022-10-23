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Окупанти будують "лінію Вагнера", щоб, найімовірніше, інтегрувати Сіверський Донець у зону оборони, - британська розвідка

рф,окупанти,арміярф

Російські окупанти будують оборонні протитанкові укріплення ("лінію Вагнера") для того, щоб інтегрувати річку Сіверський Донець у зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані британської розвідки.

Так, 19 жовтня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив що його команда інженерів будує велику укріплену "лінію Вагнера" – лінію оборони в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проєкту.

На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області.

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, найімовірніше, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець у зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року", - повідомляє розвідка.

Як зазначається, проєкт передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, імовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви "Кухаря Путіна" Пригожина розходяться з наративами Кремля про перебіг бойових дій, - ISW

Автор: 

армія рф (17359) Велика Британія (5578) розвідка (3861) Сіверський Донець (36) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+14
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23.10.2022 10:06
+12
вагнери рашики мобіки сирійці північнокорейці серби -- окупанти ЗДОХНУТЬ ВСІ!
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23.10.2022 09:52
+6
Досить звертати увагу на цю маячню. Яка нахрен "лінія вагнера"? Ну як діти, чесне слово.🤦
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23.10.2022 09:57
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вагнери рашики мобіки сирійці північнокорейці серби -- окупанти ЗДОХНУТЬ ВСІ!
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23.10.2022 09:52 Відповісти
Навєрна ета лінія будєт прахадіть в прамєжнасті у спєрматрусава...
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23.10.2022 09:52 Відповісти
схожє на строітєльство комунізма...
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23.10.2022 09:56 Відповісти
Довжиною 1,6 км. Втретє ця інформація тут,навіщо
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23.10.2022 09:57 Відповісти
А я про що...
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23.10.2022 10:44 Відповісти
Російською пишеться вагнєр. Так треба й писати, щоб не асоціювалося з великим німецьким композитором.
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23.10.2022 09:56 Відповісти
Досить звертати увагу на цю маячню. Яка нахрен "лінія вагнера"? Ну як діти, чесне слово.🤦
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23.10.2022 09:57 Відповісти
Читаю дані Цензора, дивлюсь карту,звідки іде інформація, якщо Штаб не дає такої. Перепечатка з сумнівних каналів не може мати місто під час війни,як і багаторазове повторення новин. Приклад це цей анонс. Кому цікаво, які плани кухаря....Ворога потрібно знати,але не настільки
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23.10.2022 10:01 Відповісти
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23.10.2022 10:06 Відповісти
Строили, строили, наконец - построили.
Хаймарс, подлетай.
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23.10.2022 10:43 Відповісти
Чего вот про это кругом тишина?!!! Мразі в Києві вбили воїна.

Інші мразі прийшли під суд на захист своїх братушань.

Нажаль система цих утирків т.з. спортиків нікуди не зникла (не плутати зі спортсменами).

Особливо цинічна бородата мразіна на відео. В той час коли йде справжня війна... Крим....как хачу так і гаварю. Упирь ти кончений.

Пишуть, що вже нагороду за його справедливе покарання призначили активісти - тож публічно повідомляю що приєднуюся до цього.

@a_shtirlitz
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23.10.2022 10:56 Відповісти
це лінія Гавніно, просто Вангер вирішив заробити на цій схемі
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23.10.2022 11:47 Відповісти
 
 