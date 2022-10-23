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Заяви "Кухаря Путіна" Пригожина розходяться з наративами Кремля про перебіг бойових дій, - ISW

пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує створювати розбіжності в російському уряді, інформуючи про зведення фортифікаційних споруд на північному сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що дії "Кухаря Путіна" мають розбіжності з наративами Кремля про перебіг бойових дій.

У звіті вказано, що пов'язані з Пригожиним і ПВК "Вагнер" Telegram-канали заявили про те, що російські чиновники призупинили розширення укріплень, які мали проходити аж до Бєлгородської області.

"Пригожин звинуватив російську бюрократію, яку він охарактеризував як "бюрократів-ворогів", у тому, що вона "прямо виступає проти інтересів населення", коли не підтримує будівництво лінії", - розповідають в ISW.

Імовірно, Пригожин таким чином може намагатися посилити вимоги російських імперіалістів, які неодноразово звинувачували Кремль у неспроможності захистити кордон Бєлгородської області.

Фахівці додали, що запропоноване Пригожиним розширення укріплень захищатиме кордон між Бєлгородською областю РФ і Сумською, Харківською й Луганською областями України, але, зокрема не охоплюватиме північну частину Луганської області аж до лінії зіткнення, що суперечить обіцянкам Кремля "захистити" весь регіон.

Водночас, за іншою версією, лінія прикриватиме лише територію Луганської області, яку російські окупанти контролювали до 24 лютого. Вона охоплює тільки Лисичанськ, Золоте та Попасну, але не включає Кремінну та Сєверодонецьк.

"Вагнерівці", ймовірно, готуються захищати позиції, які, на їхню думку, вони можуть реально утримувати, бо не впевнені в здатності Росії захистити населені пункти на північ від Лисичанська, такі як Кремінна та Сватове", - підсумували у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кухар Путіна" Пригожин хоче вислужитися перед Путіним, а ПВК "Вагнер" - утвердити перевагу над МО РФ, - ISW

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+28
Кухарі...слюсарі...трактористи...чи сантехніки. Кацапи всі мають здихати.
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23.10.2022 08:05
+17
"Серонув", "Сірий"? Скажи мені - а ти різницю, між лінією, яка повинна затримать нелегалів і контрабандистів, та "оборонною лінією", розумієш? Чи для тебе "Лінія Манергейма" і загорожа на кордоні Польщі з Білоруссю - одне й те саме?
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23.10.2022 08:33
+13
Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
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23.10.2022 08:37
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Кухарі...слюсарі...трактористи...чи сантехніки. Кацапи всі мають здихати.
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23.10.2022 08:05 Відповісти
Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
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23.10.2022 08:37 Відповісти
Пригожин ширма. За спиною ЧВК Вагнер стоїть ГРУ ГШ МО РФ. ЧВК це липова назва державних найманців в складі ЗС РФ для виконання найбрудніших найогидніших нелюдських нищень чи то військ чи мирного населення в мирний час. Це щось подібне до ССівських АЙНЗАТЦ команд в складі вермахту. Практично ЧВК це прикриття військ СПЕЦНАЗУ при проведенні бойових та диверсійних операцій в мирний час.
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23.10.2022 10:56 Відповісти
Вообще только при ***** этот недоразвитое полукровка еврей смог стать кем то..... а так его удел часовщик по ремонту часов и то если есть мозги...дебил..как по мне..ибо Рашка управляется дебилам...
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23.10.2022 08:18 Відповісти
Для пляшивого цей екземпляр як Рем для Гитлера. Кінчить так само.
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23.10.2022 09:31 Відповісти
Згіден. Історія не вчить нікого не повторювати помилки інших. А Сруське бидло заслуговує такої ж влади як воно саме
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23.10.2022 10:57 Відповісти
Когда уже на большую арену выйдет персонаж, который носит саквояж чемоданного сруна?
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23.10.2022 08:19 Відповісти
Нехай проконсультується у Сєні як будувати стіну.
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23.10.2022 08:23 Відповісти
"Серонув", "Сірий"? Скажи мені - а ти різницю, між лінією, яка повинна затримать нелегалів і контрабандистів, та "оборонною лінією", розумієш? Чи для тебе "Лінія Манергейма" і загорожа на кордоні Польщі з Білоруссю - одне й те саме?
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23.10.2022 08:33 Відповісти
А навіщо взагалі щось розуміти, якщо єдина мета - це вилити помиї на адекватного політика.
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23.10.2022 08:40 Відповісти
Ти дійсно тупий, чи тільки прикидуєшся?
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23.10.2022 09:24 Відповісти
"Тупих" пошукай у дзеркалі! Так зручніше! А якщо ти пробуєш "тупим" прикинуться" - то тобі це погано вдалося! Ти, скоріше, "хитрови*баний" Одного тільки ти не врахував: навкруги тебе - не суцільні ідіоти!
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23.10.2022 09:32 Відповісти
И это хорошо, что криминальная шушера пригожин и козо..** какадыров наезжают на кремль и кацапскую армию. Надеюсь, что они сожрут друг друга. Как пауки в банке.
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23.10.2022 08:36 Відповісти
Кримінальна бригада у владі це найвища руснявая скрєпа. Бути її члєном і є метою, мрією, і щастям кожного орка або самиці.
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23.10.2022 08:43 Відповісти
Ви занадто оптимістичні.
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23.10.2022 09:32 Відповісти
Чувак строит линию Мажино типа во Франции и линию Маннергейма в Финляндии..🤣
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23.10.2022 11:08 Відповісти
Готуються захоплювати владу на расєі, кадирка вб'є ***** та буде новим президентом, а «повар пуціна» стане поваром овцейопа.
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23.10.2022 11:18 Відповісти
 
 