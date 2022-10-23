Заяви "Кухаря Путіна" Пригожина розходяться з наративами Кремля про перебіг бойових дій, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує створювати розбіжності в російському уряді, інформуючи про зведення фортифікаційних споруд на північному сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що дії "Кухаря Путіна" мають розбіжності з наративами Кремля про перебіг бойових дій.

У звіті вказано, що пов'язані з Пригожиним і ПВК "Вагнер" Telegram-канали заявили про те, що російські чиновники призупинили розширення укріплень, які мали проходити аж до Бєлгородської області.

"Пригожин звинуватив російську бюрократію, яку він охарактеризував як "бюрократів-ворогів", у тому, що вона "прямо виступає проти інтересів населення", коли не підтримує будівництво лінії", - розповідають в ISW.

Імовірно, Пригожин таким чином може намагатися посилити вимоги російських імперіалістів, які неодноразово звинувачували Кремль у неспроможності захистити кордон Бєлгородської області.

Фахівці додали, що запропоноване Пригожиним розширення укріплень захищатиме кордон між Бєлгородською областю РФ і Сумською, Харківською й Луганською областями України, але, зокрема не охоплюватиме північну частину Луганської області аж до лінії зіткнення, що суперечить обіцянкам Кремля "захистити" весь регіон.

Водночас, за іншою версією, лінія прикриватиме лише територію Луганської області, яку російські окупанти контролювали до 24 лютого. Вона охоплює тільки Лисичанськ, Золоте та Попасну, але не включає Кремінну та Сєверодонецьк.

"Вагнерівці", ймовірно, готуються захищати позиції, які, на їхню думку, вони можуть реально утримувати, бо не впевнені в здатності Росії захистити населені пункти на північ від Лисичанська, такі як Кремінна та Сватове", - підсумували у звіті.

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