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Протягом дня можливі відключення електроенергії у Сумській області, - ОВА

електроенергія

У Сумській області поки не зафіксовано аварійних відключень.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"Аварійних відключень на Сумщині станом на 9:30 немає. Але енергетики попереджають: протягом дня будуть вимикати без попереджень заздалегідь.
Підготуйтесь до цього, будь ласка: зарядіть гаджети, приготуйте їжу тощо", - написав Живицький.

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Автор: 

Сумська область (3674) електроенергія (6196) Живицький Дмитро (466)


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в Сумах не отключают. Зато по области безбожно. Вчера в Ахтырке 2 раза по 2 часа. Может Сумы это не Сумская область?
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23.10.2022 10:11 Відповісти
Отключают и в Сумах.
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23.10.2022 10:19 Відповісти
Що ти несеш? Відключають і по місту. Просто відключення відбувається почергово по окремих районах. Спершу, напр., вимкнули 9-й мкр, потім - центр, далі вимкнули десь в іншому районі.
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23.10.2022 10:37 Відповісти
 
 