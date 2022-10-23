Протягом дня можливі відключення електроенергії у Сумській області, - ОВА

У Сумській області поки не зафіксовано аварійних відключень.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Аварійних відключень на Сумщині станом на 9:30 немає. Але енергетики попереджають: протягом дня будуть вимикати без попереджень заздалегідь.

Підготуйтесь до цього, будь ласка: зарядіть гаджети, приготуйте їжу тощо", - написав Живицький.

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