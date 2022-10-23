Протягом дня можливі відключення електроенергії у Сумській області, - ОВА
У Сумській області поки не зафіксовано аварійних відключень.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Аварійних відключень на Сумщині станом на 9:30 немає. Але енергетики попереджають: протягом дня будуть вимикати без попереджень заздалегідь.
Підготуйтесь до цього, будь ласка: зарядіть гаджети, приготуйте їжу тощо", - написав Живицький.
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а ес #372967
показати весь коментар23.10.2022 10:11 Відповісти Мені подобається 0
Vodoley Zima
показати весь коментар23.10.2022 10:19 Відповісти Мені подобається 0
Олександр Карін
показати весь коментар23.10.2022 10:37 Відповісти Мені подобається 0
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