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Російські окупанти протягом 22 жовтня випустили 132 боєприпаси по Сумщині, - ОВА

сумщина,область,сумська

Російські загарбники у суботу продовжували обстрілювати прикордоння Сумщини, застосовуючи, зокрема "Гради", артилерію та міномети. За день зафіксовані 132 ворожі "прильоти".

Як ігнформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За день було 143 "приходи" по громадах Сумщини. З них: сім мінометних обстрілів, загалом 72 "приходи", два артилерійські, 31 "приход" та один - із реактивних систем залпового вогню "Град", 40 "приходів".

Есманська громада: мінометний обстріл одного з сіл.

Юнаківська громада: ворог обстрілював територію громади двічі: одного разу з артилерії, вдруге - з мінометів. Пошкоджена лінія електропередач.

Шалигінська громада: два мінометні та один обстріл з "Градів". Загорівся ліс", - написав Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли прикордоння Сумщини зі ствольної артилерії, втрат немає, - ОК "Північ"

За його даними, внаслідок одного з обстрілів у селі Ходине пошкоджені школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник. У селі розбиті вулиці та городи. В іншому селі громади пошкоджені два житлових будинки, лінія електропередач.

"Білопільська громада: мінометний обстріл с. Атинське, 15 мін.

Путивльська громада: артобстріл, 11 приходів, село Малушине.

Середино-Будська громада: мінометний обстріл, 11 мін. У селі Нововолодимирівка пошкоджено 2 приватних будинки, лінія електропередач. 68-річна жінка отримала осколкові поранення, наразі - у лікарні", - поінформував голова Сумської ОВА.

Також читайте: Прикордонні населенні пункти Сумської області 40 разів обстріляли з території РФ

Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3651) Живицький Дмитро (466)


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Должна быть оккупация России, как оккупация Нацистской Германии после второй мировой войны. https://ru.frwiki.wiki/wiki/Occupation_de_l%27Allemagne_apr%C3%A8s_la_Seconde_Guerre_mondiale
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23.10.2022 01:48 Відповісти
 
 