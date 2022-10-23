За минулу добу російські війська вбили вісьмох мирних жителів, - ОП. ІНФОГРАФІКА

В Україні за минулу добу було вбито 8 мирних жителів, ще 19 зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дніпропетровській області, за його даними, четверо поранених. У Донецькій області через російську агресію шестеро загиблих (зокрема, виявлено четверо осіб, яких вбито раніше), 9 поранених. На Запоріжжі двоє загиблих" - йдеться в повідомленні.

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