За минулу добу російські війська вбили вісьмох мирних жителів, - ОП. ІНФОГРАФІКА
В Україні за минулу добу було вбито 8 мирних жителів, ще 19 зазнали поранень.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Дніпропетровській області, за його даними, четверо поранених. У Донецькій області через російську агресію шестеро загиблих (зокрема, виявлено четверо осіб, яких вбито раніше), 9 поранених. На Запоріжжі двоє загиблих" - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар23.10.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль