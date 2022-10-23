Внаслідок обстрілу Миколаєва військами РФ поранено 5 осіб, - облрада
Внаслідок удару рашистів по Миколаєву ракетами С-300 поранення дістали 5 осіб.
Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.
"5 поранених: троє доправлені до лікарні, ще двом - надана допомога амбулаторно. Зруйнована п’ятиповерхівка та значно пошкоджений десятиповерховий житловий будинок, дитячий майданчик, теплотраса та десятки автівок", - зазначила вона.
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Чайка Київ
показати весь коментар23.10.2022 12:36 Відповісти Мені подобається 0
Леонид Феппинский e6337095
показати весь коментар23.10.2022 13:40 Відповісти Мені подобається 0
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