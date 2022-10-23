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Миколаїв (1757) обстріл (27070)

Внаслідок обстрілу Миколаєва військами РФ поранено 5 осіб, - облрада

миколаїв

Внаслідок удару рашистів по Миколаєву ракетами С-300 поранення дістали 5 осіб.

Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"5 поранених: троє доправлені до лікарні, ще двом - надана допомога амбулаторно. Зруйнована п’ятиповерхівка та значно пошкоджений десятиповерховий житловий будинок, дитячий майданчик, теплотраса та десятки автівок", - зазначила вона.

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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.10.2022 12:36 Відповісти
Спопели цих ворогів *****,Одіне,якщо ти є)Хай з рота в них не випадає,і з очка не висковзує...
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23.10.2022 13:40 Відповісти
 
 