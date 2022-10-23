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Наслідки нічних обстрілів Миколаєва. ФОТОрепортаж

Минулої ночі окупанти в черговий раз атакували Миколаїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Миколаїв. "Руській мір", яким рашисти протягом ночі наполегливо намагалися "асвабадіть" мирних мешканців від житла. С-300 у пятиповерхівку і дев'ятиповерхівку поруч. Розбито автівки, теплотрасу, дитячий майданчик. Диво, що нема постраждалих! Дякуємо всім, хто не нехтує заходами безпеки і береже себе й близьких для Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки нічних обстрілів Миколаєва 05
Наслідки нічних обстрілів Миколаєва 06
Наслідки нічних обстрілів Миколаєва 07
Наслідки нічних обстрілів Миколаєва 08
Наслідки нічних обстрілів Миколаєва 09

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Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28486)


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Ру́ський (прикметник) (давньоруськ. руськии, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. ruski) - в українській мові такий, що відноситься до часів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Русі або до її населення - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русі (наз. відм. однини - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 русин , аналогічно утворювались назви сусідніх народів: Москва - москвин, Литва - литвин), чи їхніх нащадків - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців . Під назвою «руські люди» (чиї - приналежність), як правило, розуміли підлеглих Русі іншого етнічного походження. Для позначення жителів саме https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C давньої Русі , середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великого князівства Литовського та Руського.
В українській мові слово «руський» в окремих випадках, принаймні до останнього часу, використовується до понять, що не мають, взагалі кажучи, нічого спільного з Україною або українцями, тобто виступає синонімом до слова «російський». Вживання слова «руський» у цьому значенні має виключно https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) оказіональний характер. У таких випадках слово «руський» є лишень не зовсім доречною https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)#%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8 семантичною калькою з російської мови.
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23.10.2022 08:52 Відповісти
Правильно "Російській мір"
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23.10.2022 09:17 Відповісти
А ще правільніше " кацабський мир".
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23.10.2022 10:56 Відповісти
 
 