Наслідки нічних обстрілів Миколаєва. ФОТОрепортаж

Минулої ночі окупанти в черговий раз атакували Миколаїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Миколаїв. "Руській мір", яким рашисти протягом ночі наполегливо намагалися "асвабадіть" мирних мешканців від житла. С-300 у пятиповерхівку і дев'ятиповерхівку поруч. Розбито автівки, теплотрасу, дитячий майданчик. Диво, що нема постраждалих! Дякуємо всім, хто не нехтує заходами безпеки і береже себе й близьких для Перемоги!", - йдеться у повідомленні.



















Також читайте: У Миколаєві відновили подачу електроенергії, - Сєнкевич