Последствия ночных обстрелов Николаева. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Николаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

"Николаев. "Русский мир", которым рашисты в течение ночи настойчиво пытались "освободить" мирных жителей от жилья. С-300 в пятиэтажку и девятиэтажку рядом. Разбиты автомобили, теплотрасса, детская площадка. Чудо, что нет пострадавших! Спасибо всем, кто не пренебрегает мерами безопасности и бережет себя и близких для Победы!" - говорится в сообщении.



















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