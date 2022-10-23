Последствия ночных обстрелов Николаева. ФОТОрепортаж
Прошлой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Николаев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
"Николаев. "Русский мир", которым рашисты в течение ночи настойчиво пытались "освободить" мирных жителей от жилья. С-300 в пятиэтажку и девятиэтажку рядом. Разбиты автомобили, теплотрасса, детская площадка. Чудо, что нет пострадавших! Спасибо всем, кто не пренебрегает мерами безопасности и бережет себя и близких для Победы!" - говорится в сообщении.
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В українській мові слово «руський» в окремих випадках, принаймні до останнього часу, використовується до понять, що не мають, взагалі кажучи, нічого спільного з Україною або українцями, тобто виступає синонімом до слова «російський». Вживання слова «руський» у цьому значенні має виключно https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) оказіональний характер. У таких випадках слово «руський» є лишень не зовсім доречною https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)#%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8 семантичною калькою з російської мови.