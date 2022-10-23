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Последствия ночных обстрелов Николаева. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Николаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

"Николаев. "Русский мир", которым рашисты в течение ночи настойчиво пытались "освободить" мирных жителей от жилья. С-300 в пятиэтажку и девятиэтажку рядом. Разбиты автомобили, теплотрасса, детская площадка. Чудо, что нет пострадавших! Спасибо всем, кто не пренебрегает мерами безопасности и бережет себя и близких для Победы!" - говорится в сообщении.

Последствия ночных обстрелов Николаева 01
Последствия ночных обстрелов Николаева 02
Последствия ночных обстрелов Николаева 03
Последствия ночных обстрелов Николаева 04
Последствия ночных обстрелов Николаева 05
Последствия ночных обстрелов Николаева 06
Последствия ночных обстрелов Николаева 07
Последствия ночных обстрелов Николаева 08
Последствия ночных обстрелов Николаева 09

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Николаев (2152) обстрел (27165)


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Ру́ський (прикметник) (давньоруськ. руськии, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. ruski) - в українській мові такий, що відноситься до часів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Русі або до її населення - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русі (наз. відм. однини - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 русин , аналогічно утворювались назви сусідніх народів: Москва - москвин, Литва - литвин), чи їхніх нащадків - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців . Під назвою «руські люди» (чиї - приналежність), як правило, розуміли підлеглих Русі іншого етнічного походження. Для позначення жителів саме https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C давньої Русі , середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великого князівства Литовського та Руського.
В українській мові слово «руський» в окремих випадках, принаймні до останнього часу, використовується до понять, що не мають, взагалі кажучи, нічого спільного з Україною або українцями, тобто виступає синонімом до слова «російський». Вживання слова «руський» у цьому значенні має виключно https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) оказіональний характер. У таких випадках слово «руський» є лишень не зовсім доречною https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)#%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8 семантичною калькою з російської мови.
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23.10.2022 08:52 Ответить
Правильно "Російській мір"
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23.10.2022 09:17 Ответить
А ще правільніше " кацабський мир".
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23.10.2022 10:56 Ответить
 
 