До централізованого опалення в Києві підключено 30% житлових будинків

У Києві приблизно 30% будинків отримали опалення. Решту підключать уже протягом тижня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ми орієнтуємося в принципі на показники минулого року (щодо температури. - Ред.), серйозних відхилень не має бути, можливо плюс-мінус градус, не буде якихось різких відхилень", - заявив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, підключення до централізованого опалення позитивно впливає на економію електроенергії, оскільки люди припиняють користуватися обігрівачами, що своєю чергою зменшує навантаження на енергосистему.

"Це на сьогодні надзвичайно важливо. В цьому був задум. Поступово підключаємо будинки до централізованого опалення, на це треба певний час, десь, тиждень, щоб місто було з теплом", - додав заступник голови КМДА.

Сьогодні ж, як зауважив Пантелеєв, до централізованого опалення у Києві підключені 30% житлових будинків.

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