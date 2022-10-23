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Київ (19116) опалення (885) Пантелеєв Петро (84) опалювальний сезон (1734)

До централізованого опалення в Києві підключено 30% житлових будинків

тепло,тарифи,опалення

У Києві приблизно 30% будинків отримали опалення. Решту підключать уже протягом тижня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ми орієнтуємося в принципі на показники минулого року (щодо температури. - Ред.), серйозних відхилень не має бути, можливо плюс-мінус градус, не буде якихось різких відхилень", - заявив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, підключення до централізованого опалення позитивно впливає на економію електроенергії, оскільки люди припиняють користуватися обігрівачами, що своєю чергою зменшує навантаження на енергосистему.

"Це на сьогодні надзвичайно важливо. В цьому був задум. Поступово підключаємо будинки до централізованого опалення, на це треба певний час, десь, тиждень, щоб місто було з теплом", - додав заступник голови КМДА.

Сьогодні ж, як зауважив Пантелеєв, до централізованого опалення у Києві підключені 30% житлових будинків.

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Вже пізно щось робити,але якби в Києві кожен громадянин мав індивідуальне опалення чи якось на один будинок,то москалям довелося б нищити кожен будинок,а так достатньо одну котельну чи теплотрасу вбити - і результат бачимо(
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23.10.2022 11:48 Відповісти
А як тоді десятиріччами витрушувати гроші для олігархів через "справедливі" тарифи?
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23.10.2022 11:55 Відповісти
(зітхає):
Погано ми ще дбаємо про примноження панського добра!
)))
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23.10.2022 12:22 Відповісти
Все було через сраку(втрати теплотрас шалені,але вона має бути(Індивідуальне опалення,то ваш жек не дозволяє,бо небезпечно.Дамо всім субсидії,щоб люди газ у повітря випускали ,бо не буде субсидії.Та цю сраку можна продовжувати безкінченно.Або війна змінить людей або вб'є.Якщо не змінить,то наступна війна точно всіх вб'є.Москалі знають про ці слабкі місця то по них і б'ють.
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23.10.2022 12:26 Відповісти
Централізоване опалення це пережиток "совка"!
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23.10.2022 11:53 Відповісти
і клондайк для місцевих чиновників
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23.10.2022 12:21 Відповісти
тут кстати уже есть апдейт по парашному "тепловизор в каждый окоп для обогрева" )))
https://www.youtube.com/watch?v=AA0ZO5blirk
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23.10.2022 11:57 Відповісти
Жити в приватному будинку зручніше,адже сам контролюєш розхід теплоресурсів.
Але ми завжди одягнені так,щоб було тепло і вночі,і вдень - флісова одежа,термобілизна.
В багатоквартирних будинках складніше,єдине - це утеплення фасадної стіни та двухкамерні вікна.
Буде важко,але треба це пережити.
Мама розказує,як уроки вчили при свічках.
У моєї бабусі в селі не було благ цівілізації в 60-х роках,і люди жили....
Нашим бійцям в окопах складніше.
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23.10.2022 14:14 Відповісти
 
 