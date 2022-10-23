У Рівненській області не вистачає 30% потужності для потреб звичайних споживачів
Для забезпечення звичних потреб споживачів зараз не вистачає близько 30% потужності. У місті та області зростає навантаження на електромережу.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Після 10.00 почало зростати навантаження на електромережі, що призвело до аварійних вимкнень, зокрема в центральній частині міста Рівне та у Рівненському районі. Це свідчить про те, що абоненти продовжують вмикати енергомісткі електроприлади, чого не витримують електромережі", - йдеться в повідомленні
Очільник області додав, що енергетики роблять усе можливе, щоб розподілити наявну потужність серед абонентів. Саме для цього вводяться стабілізаційні обмеження електропостачання. Але у центральній частині міста Рівне та у Рівненському районі зафіксовано збільшення навантаження на електромережу.
"Мінімізуйте використання обігрівачів, бойлерів, електроплит, мікрохвильовок, пральних і сушильних машин, електричних духових шаф, посудомийних машин, кондиціонерів, пилосмоків, електрочайників, кавоварок, прасок тощо. Представників бізнесу також просимо обмежити підсвічування рекламних вивісок, банерів, білбордів, моніторів. Це також значно зменшить навантаження у мережах", - сказав Коваль.
Будь ласка, зачекайте...
"Це буквально питання днів", щоб настав повний колапс енергосистеми...
Зупиняйте фірташовський-азот і буде усім щастя .
Розбито багато підстанцій в енергетичній мережі!!! Рівненьска АЕС може і хоче видати споживачам мегавати, як і інші виробники. Але була розвантажена, бо невистачає пропускної спроможності ліній електропередачі, що залишилися в роботі!
Тому треба УПЕРШЕ прислухатися до закликів влади і зменшити споживання!
УСЬО
Ночью кацапюры напрягутся и в ровенской области не будет хватать 90% мощностей