У Рівненській області не вистачає 30% потужності для потреб звичайних споживачів

Для забезпечення звичних потреб споживачів зараз не вистачає близько 30% потужності. У місті та області зростає навантаження на електромережу.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 10.00 почало зростати навантаження на електромережі, що призвело до аварійних вимкнень, зокрема в центральній частині міста Рівне та у Рівненському районі. Це свідчить про те, що абоненти продовжують вмикати енергомісткі електроприлади, чого не витримують електромережі", - йдеться в повідомленні

Очільник області додав, що енергетики роблять усе можливе, щоб розподілити наявну потужність серед абонентів. Саме для цього вводяться стабілізаційні обмеження електропостачання. Але у центральній частині міста Рівне та у Рівненському районі зафіксовано збільшення навантаження на електромережу.

"Мінімізуйте використання обігрівачів, бойлерів, електроплит, мікрохвильовок, пральних і сушильних машин, електричних духових шаф, посудомийних машин, кондиціонерів, пилосмоків, електрочайників, кавоварок, прасок тощо. Представників бізнесу також просимо обмежити підсвічування рекламних вивісок, банерів, білбордів, моніторів. Це також значно зменшить навантаження у мережах", - сказав Коваль.

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