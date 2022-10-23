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Рівненщина (1133) електроенергія (6010) Коваль (75)

У Рівненській області не вистачає 30% потужності для потреб звичайних споживачів

електроенергія

Для забезпечення звичних потреб споживачів зараз не вистачає близько 30% потужності. У місті та області зростає навантаження на електромережу.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ

"Після 10.00 почало зростати навантаження на електромережі, що призвело до аварійних вимкнень, зокрема в центральній частині міста Рівне та у Рівненському районі. Це свідчить про те, що абоненти продовжують вмикати енергомісткі електроприлади, чого не витримують електромережі", - йдеться в повідомленні 

Очільник області додав, що енергетики роблять усе можливе, щоб розподілити наявну потужність серед абонентів. Саме для цього вводяться стабілізаційні обмеження електропостачання. Але у центральній частині міста Рівне та у Рівненському районі зафіксовано збільшення навантаження на електромережу. 

"Мінімізуйте використання обігрівачів, бойлерів, електроплит, мікрохвильовок, пральних і сушильних машин, електричних духових шаф, посудомийних машин, кондиціонерів, пилосмоків, електрочайників, кавоварок, прасок тощо. Представників бізнесу також просимо обмежити підсвічування рекламних вивісок, банерів, білбордів, моніторів. Це також значно зменшить навантаження у мережах", - сказав Коваль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по енергетичній інфраструктурі Рівненщини: упродовж ночі світло повернули 35 тис. абонентів

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Гадаю потрібно ще кілька кілометрів асфальта покласти та записати відосік.
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23.10.2022 12:37 Відповісти
Та дайте в квартири тепло, й забудете про дефіцит енергії !
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23.10.2022 12:40 Відповісти
ще декілька тижнів таких обстрілів і жодного "стабілізаційні відключення світла" не буде...

"Це буквально питання днів", щоб настав повний колапс енергосистеми...
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23.10.2022 12:41 Відповісти
А як же Рівненська атомна !??
Зупиняйте фірташовський-азот і буде усім щастя .
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23.10.2022 12:42 Відповісти
пояснюю для затятих всезнайок!

Розбито багато підстанцій в енергетичній мережі!!! Рівненьска АЕС може і хоче видати споживачам мегавати, як і інші виробники. Але була розвантажена, бо невистачає пропускної спроможності ліній електропередачі, що залишилися в роботі!

Тому треба УПЕРШЕ прислухатися до закликів влади і зменшити споживання!

УСЬО
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23.10.2022 13:24 Відповісти
Спасибо за инфу цензоровським писякам и тутешним нытикам, типа фсе пропало, мы замерзнем, асфальт, дороги и ....

Ночью кацапюры напрягутся и в ровенской области не будет хватать 90% мощностей
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23.10.2022 12:43 Відповісти
 
 