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У Святогірську під час розмінування загинув рятувальник, - ОВА

донеччина,міни,розмінування

Під час розмінування боєприпасу на Донеччині загинув рятувальник.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розмінування Святогірська загинув рятувальник. Трагедія сталася сьогодні зранку - здетонував боєприпас, тип якого на цю годину ще не встановлений. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого - на жаль, ця війна забирає із наших лав найкращих і найвідданіших", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника обладміністрації, окупанти залишили по собі безліч небезпечних "сюрпризів", які можуть не лише нашкодити здоров'ю, а й забрати життя - передусім, мирних людей.

"Тому зараз в рамках стабілізаційних заходів триває робота з обстеження та розмінування деокупованих територій. Звертаюся до тамтешніх жителів, а також усіх, хто проживає у прифронтовій зоні: будьте максимально уважними і обережними. Не підіймайте з землі незнайомих предметів - про такі знахідки одразу повідомляйте правоохоронців та рятувальників", - додав Кириленко.

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23.10.2022 12:52 Відповісти
А на цензоре пишут зачем сепаров на фронт ?Вот зачем!А так я вообще лугандон не розминировал бы .
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23.10.2022 12:52 Відповісти
Звісно не розмінували б , ви ж не рятувальник. А хлопець герой
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23.10.2022 13:02 Відповісти
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23.10.2022 12:58 Відповісти
Святогирську Лавру треба передати ПЦУ ‼️‼️
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23.10.2022 15:12 Відповісти
Українці звільняли Святогірськ - тобто ЦЕ ЗАРАЗ УКРАЇНСЬКА ЛАВРА
ГЕТЬ ПОПІВ ОККУПАНТА
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23.10.2022 15:14 Відповісти
 
 