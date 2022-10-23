У Святогірську під час розмінування загинув рятувальник, - ОВА

Під час розмінування боєприпасу на Донеччині загинув рятувальник.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розмінування Святогірська загинув рятувальник. Трагедія сталася сьогодні зранку - здетонував боєприпас, тип якого на цю годину ще не встановлений. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого - на жаль, ця війна забирає із наших лав найкращих і найвідданіших", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника обладміністрації, окупанти залишили по собі безліч небезпечних "сюрпризів", які можуть не лише нашкодити здоров'ю, а й забрати життя - передусім, мирних людей.

"Тому зараз в рамках стабілізаційних заходів триває робота з обстеження та розмінування деокупованих територій. Звертаюся до тамтешніх жителів, а також усіх, хто проживає у прифронтовій зоні: будьте максимально уважними і обережними. Не підіймайте з землі незнайомих предметів - про такі знахідки одразу повідомляйте правоохоронців та рятувальників", - додав Кириленко.

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