Сто тисяч українських біженців зареєстровані і проживають у Берліні

Бургомістерка Берліна Франциска Ґіффай попередила, що столиця Німеччини може бути перевантажена великою кількістю біженців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Берлін як місто, яке притягує значну кількість людей, "майже вичерпав свої можливості", заявила Ґіффай виданню Bild am Sonntag.

340 тисяч українських біженців отримали після прибуття до Німеччини першу допомогу в Берліні, а 100 тисяч зареєстровані і проживають у столиці ФРН.

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Ґіффай закликала до додаткової допомоги від федерального уряду. "Нам дуже необхідно більше вільного федерального житла, щоб належним чином розмістити людей", - зауважила посадовиця.

Також, за її словами, необхідна "фінансова підтримка величезних витрат і справедливий розподіл (біженців. - Ред.) у Німеччині".