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біженці (1760) Берлін (192) Німеччина (7090)

Сто тисяч українських біженців зареєстровані і проживають у Берліні

акція,берлін

Бургомістерка Берліна Франциска Ґіффай попередила, що столиця Німеччини може бути перевантажена великою кількістю біженців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Берлін як місто, яке притягує значну кількість людей, "майже вичерпав свої можливості", заявила Ґіффай виданню Bild am Sonntag.

340 тисяч українських біженців отримали після прибуття до Німеччини першу допомогу в Берліні, а 100 тисяч зареєстровані і проживають у столиці ФРН.

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Ґіффай закликала до додаткової допомоги від федерального уряду. "Нам дуже необхідно більше вільного федерального житла, щоб належним чином розмістити людей", - зауважила посадовиця.

Також, за її словами, необхідна "фінансова підтримка величезних витрат і справедливий розподіл (біженців. - Ред.) у Німеччині".

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Топ коментарі
+9
Ну так может дать Украине оружие чтоб она отбилась от орды и чтоб украинцы НОРМАЛЬНО жили у себя дома ?
Или по прежнему прикидываться непонимающими ???
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23.10.2022 13:07
+4
андрюша??ты ничего не попутал??что значит дать??а заработать не пробовал??
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23.10.2022 13:33
+3
Что значит "дать"? Мы уже начали привыкать к этому сладкому слову, за которым стоят уже ДЕСЯТКИ миллиардов долларов и евро западных налогоплатильщиков, на фоне наших бесконечных схем и разворовывания бюджета. А платить кто будет? А есть ли оно в наличии? А самим для себя что оставлять, когда никто на Западе не готовился вообще ни к какой войне, почти все были увлечены сплошным миром? А по поводу наших беженцев напёршихся в Берлин, так по сёлам и городкам их надо равномерно распределять, пусть там осваиваются и работу ищут. Халява скоро закончится
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23.10.2022 13:16
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Ну так может дать Украине оружие чтоб она отбилась от орды и чтоб украинцы НОРМАЛЬНО жили у себя дома ?
Или по прежнему прикидываться непонимающими ???
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23.10.2022 13:07 Відповісти
Что значит "дать"? Мы уже начали привыкать к этому сладкому слову, за которым стоят уже ДЕСЯТКИ миллиардов долларов и евро западных налогоплатильщиков, на фоне наших бесконечных схем и разворовывания бюджета. А платить кто будет? А есть ли оно в наличии? А самим для себя что оставлять, когда никто на Западе не готовился вообще ни к какой войне, почти все были увлечены сплошным миром? А по поводу наших беженцев напёршихся в Берлин, так по сёлам и городкам их надо равномерно распределять, пусть там осваиваются и работу ищут. Халява скоро закончится
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23.10.2022 13:16 Відповісти
так и продавать уроды не хотят
что немцы что израильтяне
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23.10.2022 13:59 Відповісти
андрюша??ты ничего не попутал??что значит дать??а заработать не пробовал??
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23.10.2022 13:33 Відповісти
ПРОДАТЬ !!! Ваши ублюдочные Меркели и Шольцы и продавать не хотят
(ссутся перед Хутиным)
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23.10.2022 13:58 Відповісти
что вам можно продать??ты хоть соображаеш что пишеш??вам оплачивают всё и вся!!тебе тупому не понять!! что тот же ублюдочный шольц большую часть (расходов)оплачивает!(а такие как ты таки дописитесь что и вправду всё урежут) (спроси мельника,подтвердит(бывшего посла)долго терпели пока не вышвырнули)
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23.10.2022 15:54 Відповісти
Кубик - возвращайся на родину - какого хрена объедаешь доброго Шольца
домой - в родные *****
родина так сказать зовёт
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23.10.2022 16:09 Відповісти
тебе дурачку не понять что я таки на родине,и плачу налоги чтоб шольц содержал такого имбицила в украине.
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23.10.2022 16:42 Відповісти
Сашуня - я зарабатываю у себя ДОМА в Украине
МНОГО зарабатываю
(и по меркам Германии МНОГО)
и плачу налоги (МНОГО плачу ) - все в белую
и содержу много пенсионеров на эти налоги
И не нуждаюсь в подачках твоих и Шольца
и на ВСУ МНОГО плачу

Я как то привык что под немецким флагом пишут НЕМЦЫ
а тут встретил колбасного эмигранта
который свалил в Германию из экс СССР
и теперь говорит что он "дома"
и пытается меня учить жить
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23.10.2022 16:57 Відповісти
я тебя расстрою! я немец (не в коем случае не эмигрант как ты утверждаеш)и пишу под своим флагом.то что ты много пишешь это не факт того что ты утверждаеш!!тот кто так много зарабатывает и так много делает для страны тут точно не сидит.выйди на улицу и постарайся там кого нибудь на такое развести(шансов куда больше)исходя из твоей истерики можно предположить что ты банальный неудачник,желающий в такой способ утвердиться в своих собственных глазах.(капс и истерика естественным образом это подтверждают)
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23.10.2022 19:50 Відповісти
но если ты немец (не только по национальности,а реально родился и вырос в Германии(а не в екс СССР ) то в ТВОИХ интересах помочь украинцам отбиться от россии и вернуться домой,а не сидеть на социале в Германии. Я опускаю тут общечеловеческие соображения - это тупо ВЫГОДНЕЕ экономически всем гражданам Германии(и Шольцу и тебе).
разве что кроме понаехавших в Германию россиян .Те смотрят русское ТВ и думают по команде Кремля

PS я капсом выделяю отдельные слова (это нормально - это не сплошной текст капслоком ,что идентично крику)
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24.10.2022 09:48 Відповісти
спасибо за адекватный ответ,повторюсь я дома и меня ни что и никак не связывает с бывшим совком равно как и с украиной оставляю за собой право смотреть и читать всё,при этом не забываю пользоваться своими взглядами а не подачами сми а так же интернет ботами.ещё раз спасибо и удачи.
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24.10.2022 10:09 Відповісти
на крові українців Німеччина збагачувалася довгий час. так що це повернення боргу і захист від того, щоб не потрапити під вплив росії
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23.10.2022 14:04 Відповісти
аха!именно так и есть!!и я в том числе!!(вместо пива кровь украинцев пью)не удивлюсь если это тебе всё лично путин сказал!!
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23.10.2022 15:46 Відповісти
щось на кшталт. і я його п'ю, але трошки розбавлене. розуміють це навіть мої діти гімназисти. і допоки цього не усвідомить кожен європеєць, доти буде висіти над нами тінь мордору
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23.10.2022 16:26 Відповісти
Прем'єр-міністр Саксонії виступив за ремонт "Північного потоку-1" та переговори між РФ і Україною

" - Міхаель Кречмер поставив під сумнів санкції проти Росії і закликав ЄС наполягати на вирішенні цього питання шляхом переговорів.
- А коли війна закінчиться, ми повинні знову використовувати газ з Росії."

Детально - https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/23/7373102
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23.10.2022 13:31 Відповісти
перестань эту хрень перепосчивать,это выступление было сто лет в обед и этот кречмар десятки раз с того времени по башке за это получил.есть официальные заявления шольца (они имеют вес)федералы могут заявлять что угодно и трижды в день(это ничего не меняет)
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23.10.2022 13:40 Відповісти
ты заблукав рекламный дебил...
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23.10.2022 15:11 Відповісти
Для кацапів місце бронюють?
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23.10.2022 14:39 Відповісти
а птенцами мамаши Макрель столица не "перевантажена"??? Сомалийцы и иранцы..турки и афганцы...курды и палестинцы и прочая прочая нечисть вольготно дербанят Германию..и правительнство это не беспокоит!!!
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23.10.2022 15:11 Відповісти
 
 