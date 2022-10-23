Сто тисяч українських біженців зареєстровані і проживають у Берліні
Бургомістерка Берліна Франциска Ґіффай попередила, що столиця Німеччини може бути перевантажена великою кількістю біженців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Берлін як місто, яке притягує значну кількість людей, "майже вичерпав свої можливості", заявила Ґіффай виданню Bild am Sonntag.
340 тисяч українських біженців отримали після прибуття до Німеччини першу допомогу в Берліні, а 100 тисяч зареєстровані і проживають у столиці ФРН.
Ґіффай закликала до додаткової допомоги від федерального уряду. "Нам дуже необхідно більше вільного федерального житла, щоб належним чином розмістити людей", - зауважила посадовиця.
Також, за її словами, необхідна "фінансова підтримка величезних витрат і справедливий розподіл (біженців. - Ред.) у Німеччині".
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Или по прежнему прикидываться непонимающими ???
что немцы что израильтяне
(ссутся перед Хутиным)
домой - в родные *****
родина так сказать зовёт
МНОГО зарабатываю
(и по меркам Германии МНОГО)
и плачу налоги (МНОГО плачу ) - все в белую
и содержу много пенсионеров на эти налоги
И не нуждаюсь в подачках твоих и Шольца
и на ВСУ МНОГО плачу
Я как то привык что под немецким флагом пишут НЕМЦЫ
а тут встретил колбасного эмигранта
который свалил в Германию из экс СССР
и теперь говорит что он "дома"
и пытается меня учить жить
разве что кроме понаехавших в Германию россиян .Те смотрят русское ТВ и думают по команде Кремля
PS я капсом выделяю отдельные слова (это нормально - это не сплошной текст капслоком ,что идентично крику)
" - Міхаель Кречмер поставив під сумнів санкції проти Росії і закликав ЄС наполягати на вирішенні цього питання шляхом переговорів.
- А коли війна закінчиться, ми повинні знову використовувати газ з Росії."
Детально - https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/23/7373102