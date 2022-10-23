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Київська область (3801) обстріл (27070) електроенергія (6010) ДТЕК (1947)

На Київщині розпочалися стабілізаційні відключення світла

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На Київщині розпочалися відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр Київської обласної військової адміністрації. 

Як зазначається, графік потенційних відключень почав застосовуватися з 11:13 23 жовтня. 

За інформацією ДТЕК Київські регіональні електромережі, у графіку можливі зміни.

Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо Укренерго не скасовує застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18.00 до 22.00 і з 02.00 до 06.00.

Графік відключень доступний за посиланням

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві почалися стабілізаційні відключення світла, - КМДА

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неплохо бы конечно что графики отключения были более ясными что бы люди могли планировать свои домашние дела
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23.10.2022 15:42 Відповісти
 
 