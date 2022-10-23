На Київщині розпочалися стабілізаційні відключення світла
На Київщині розпочалися відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр Київської обласної військової адміністрації.
Як зазначається, графік потенційних відключень почав застосовуватися з 11:13 23 жовтня.
За інформацією ДТЕК Київські регіональні електромережі, у графіку можливі зміни.
Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо Укренерго не скасовує застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18.00 до 22.00 і з 02.00 до 06.00.
Графік відключень доступний за посиланням.
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