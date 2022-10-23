На Київщині розпочалися стабілізаційні відключення світла

На Київщині розпочалися відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр Київської обласної військової адміністрації.

Як зазначається, графік потенційних відключень почав застосовуватися з 11:13 23 жовтня.

За інформацією ДТЕК Київські регіональні електромережі, у графіку можливі зміни.

Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо Укренерго не скасовує застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18.00 до 22.00 і з 02.00 до 06.00.

Графік відключень доступний за посиланням.

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