У Києві почалися стабілізаційні відключення світла, - КМДА
За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві почалися стабілізаційні відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Графік відключення доступний за посиланням.
"Нагадуємо мешканцям про необхідність помірно споживати елекроенергію: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Светлана Круп
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+3 Nikolai Chizhevsky
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