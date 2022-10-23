У Києві почалися стабілізаційні відключення світла, - КМДА

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві почалися стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Графік відключення доступний за посиланням.

"Нагадуємо мешканцям про необхідність помірно споживати елекроенергію: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

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