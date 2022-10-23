УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12257 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 439 11
КМДА (2331) Київ (19116) електроенергія (6010)

У Києві почалися стабілізаційні відключення світла, - КМДА

світло

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві почалися стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Графік відключення доступний за посиланням.

"Нагадуємо мешканцям про необхідність помірно споживати елекроенергію: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про черговий ракетний обстріл України: "Світ може і повинен зупинити цей терор"

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Та немає взагалі графіку. Вимикають коли і кого їм заманеться, на всі питання людей в соцмережах відповідають боти однією фразою. В приватному секторі це ще не так критично, а у місті - люди в ліфтах позастрягали через такий бардак.
показати весь коментар
23.10.2022 12:40
+4
хто дуже сильно невдоволений станом справ в Києві - можна переїхати в Нікополь
показати весь коментар
23.10.2022 14:04
+3
не працюе ваш графік на сайті в розумінні і глючить і ще і близько нема по графіку вбивав конкретну вулицю і будинок номер повинні виключити с 12 до 16.00 за моей адрессой в моем будинку виключили в 17.10 а включили в 20.04 друга можлива хвиля була с 00.00 до 4 ранку але світло було нахрена такий графік?
показати весь коментар
23.10.2022 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну шо тут скажеш?.. крім матюків - нічого.
показати весь коментар
23.10.2022 12:21 Відповісти
Братчук питання, матюків в чию адресу?
показати весь коментар
23.10.2022 12:38 Відповісти
Там великий список.
показати весь коментар
23.10.2022 12:45 Відповісти
хуже не стало? ржём?
показати весь коментар
23.10.2022 12:51 Відповісти
Не знаю, вам видніше. Я за членограя не голо сував.
показати весь коментар
23.10.2022 13:21 Відповісти
не працюе ваш графік на сайті в розумінні і глючить і ще і близько нема по графіку вбивав конкретну вулицю і будинок номер повинні виключити с 12 до 16.00 за моей адрессой в моем будинку виключили в 17.10 а включили в 20.04 друга можлива хвиля була с 00.00 до 4 ранку але світло було нахрена такий графік?
показати весь коментар
23.10.2022 12:30 Відповісти
а наше пів міста вчора 11 годин сиділо без світла
показати весь коментар
23.10.2022 12:40 Відповісти
Та немає взагалі графіку. Вимикають коли і кого їм заманеться, на всі питання людей в соцмережах відповідають боти однією фразою. В приватному секторі це ще не так критично, а у місті - люди в ліфтах позастрягали через такий бардак.
показати весь коментар
23.10.2022 12:40 Відповісти
ще декілька тижнів таких обстрілів і жодного "стабілізаційні відключення світла" не буде...

"Це буквально питання днів", щоб настав повний колапс енергосистеми...
показати весь коментар
23.10.2022 12:38 Відповісти
хто дуже сильно невдоволений станом справ в Києві - можна переїхати в Нікополь
показати весь коментар
23.10.2022 14:04 Відповісти
Позавчера нам ,и еще около 8 домам ,вырубили свет в 16,30, а везде свет горел, через три часа вырубили остальным.. прошел час и всем врубили кроме нас,а нам дали в 22,20.... мы какие то особенные..
показати весь коментар
23.10.2022 16:15 Відповісти
 
 