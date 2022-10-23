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Новости Война
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В Киеве начались стабилизационные отключения света, - КГГА

світло

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

График отключения доступен по ссылке.

"Напоминаем жителям о необходимости умеренно потреблять электроэнергию: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве начались отключения электроэнергии

Автор: 

КГГА (2981) Киев (25502) Тарифы на электроэнергию (2164)


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Топ комментарии
+5
Та немає взагалі графіку. Вимикають коли і кого їм заманеться, на всі питання людей в соцмережах відповідають боти однією фразою. В приватному секторі це ще не так критично, а у місті - люди в ліфтах позастрягали через такий бардак.
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23.10.2022 12:40
+4
хто дуже сильно невдоволений станом справ в Києві - можна переїхати в Нікополь
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23.10.2022 14:04
+3
не працюе ваш графік на сайті в розумінні і глючить і ще і близько нема по графіку вбивав конкретну вулицю і будинок номер повинні виключити с 12 до 16.00 за моей адрессой в моем будинку виключили в 17.10 а включили в 20.04 друга можлива хвиля була с 00.00 до 4 ранку але світло було нахрена такий графік?
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23.10.2022 12:30
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Ну шо тут скажеш?.. крім матюків - нічого.
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23.10.2022 12:21 Ответить
Братчук питання, матюків в чию адресу?
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23.10.2022 12:38 Ответить
Там великий список.
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23.10.2022 12:45 Ответить
хуже не стало? ржём?
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23.10.2022 12:51 Ответить
Не знаю, вам видніше. Я за членограя не голо сував.
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23.10.2022 13:21 Ответить
не працюе ваш графік на сайті в розумінні і глючить і ще і близько нема по графіку вбивав конкретну вулицю і будинок номер повинні виключити с 12 до 16.00 за моей адрессой в моем будинку виключили в 17.10 а включили в 20.04 друга можлива хвиля була с 00.00 до 4 ранку але світло було нахрена такий графік?
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23.10.2022 12:30 Ответить
а наше пів міста вчора 11 годин сиділо без світла
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23.10.2022 12:40 Ответить
Та немає взагалі графіку. Вимикають коли і кого їм заманеться, на всі питання людей в соцмережах відповідають боти однією фразою. В приватному секторі це ще не так критично, а у місті - люди в ліфтах позастрягали через такий бардак.
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23.10.2022 12:40 Ответить
ще декілька тижнів таких обстрілів і жодного "стабілізаційні відключення світла" не буде...

"Це буквально питання днів", щоб настав повний колапс енергосистеми...
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23.10.2022 12:38 Ответить
хто дуже сильно невдоволений станом справ в Києві - можна переїхати в Нікополь
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23.10.2022 14:04 Ответить
Позавчера нам ,и еще около 8 домам ,вырубили свет в 16,30, а везде свет горел, через три часа вырубили остальным.. прошел час и всем врубили кроме нас,а нам дали в 22,20.... мы какие то особенные..
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23.10.2022 16:15 Ответить
 
 