В Киеве начались стабилизационные отключения света, - КГГА
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
График отключения доступен по ссылке.
"Напоминаем жителям о необходимости умеренно потреблять электроэнергию: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00", - говорится в сообщении.
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