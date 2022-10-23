В Киеве начались стабилизационные отключения света, - КГГА

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

График отключения доступен по ссылке.

"Напоминаем жителям о необходимости умеренно потреблять электроэнергию: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

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