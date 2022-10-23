Потрібна найефективніша система ППО для захисту енергооб’єктів, - Галущенко

Україні потрібна найефективніша система протиповітряної оборони задля зменшення кількості потрапляння російських ракет в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У перші дні війни ми звертались до НАТО як організації, що могла б допомогти закрити небо над Україною. Зараз ми говоримо про системи ППО. Нам потрібно мати найефективнішу протиповітряну оборону. Ми будемо відновлювати (енергетичні об’єкти. - Ред.), але інтенсивність ударів наразі така, що завдана шкода не співмірна відновленню", - зазначив міністр.

Він уточнив, що захист критичної інфраструктури від російської агресії наразі є одним із головних предметів обговорення уряду та президента з міжнародними партнерами.

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