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ППО (2920) енергетика (2483) Галущенко (503)

Потрібна найефективніша система ППО для захисту енергооб’єктів, - Галущенко

обстріл

Україні потрібна найефективніша система протиповітряної оборони задля зменшення кількості потрапляння російських ракет в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У перші дні війни ми звертались до НАТО як організації, що могла б допомогти закрити небо над Україною. Зараз ми говоримо про системи ППО. Нам потрібно мати найефективнішу протиповітряну оборону. Ми будемо відновлювати (енергетичні об’єкти. - Ред.), але інтенсивність ударів наразі така, що завдана шкода не співмірна відновленню", - зазначив міністр.

Він уточнив, що захист критичної інфраструктури від російської агресії наразі є одним із головних предметів обговорення уряду та президента з міжнародними партнерами.

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Топ коментарі
+11
Такого ППО не існує.
Існувала ракетна програма до вибору ********** президентом Осла з кварталу95,
але це вже інша історія.
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23.10.2022 13:16
+9
Пліснява зелена ні хріна не зробила для захисту країни і критичної інфраструктури, а тепер тільки скавулить та клянчить у Заходу.
Ненавиджу виродків і довбойобів, які цих ******** привели до влади!
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23.10.2022 13:22
+8
Галущенко! А до тебе це до війни "не доходило"? При СРСР усі електростанції знаходилися під прикриттям ППО (а не тільки атомні) Чого ж ти мовчав про це, коли тебе на посаду призначили?
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23.10.2022 13:10
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ATACMS. Кілометрів на 700.
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23.10.2022 13:06 Відповісти
Украина производила и производит баллистические ракеты SS - 18 Сатана, головки самонаведения к ним, вопрос нахер atakms ?
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23.10.2022 13:27 Відповісти
Під теплим наглядом інспекторів з США ці ракети за планом знищувалися і були знищені на ПХЗ. Чомусь американцям здавалося, що саме Україна є для них загрозою.
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23.10.2022 13:30 Відповісти
Как ты думаешь что такое ракета Антарес ? До 2014 года кто обслуживал ракеты кацапии ? Какая самая лучшая и удачная баллистическая ракета ? Ответ СС 18 ( антарес ), даже без ядерных боеголовок для питера и кремля их много ненадо 2-3 десятка, так шоб ссались.
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23.10.2022 13:47 Відповісти
Ви прочитали те, що я написав вище? Я був би втішений, якби десь за кордоном українці налагодили виробництво потрібних ракет.
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23.10.2022 13:58 Відповісти
Оно есть на Южмаше, в этом весь парадокс, деньги надо было не на асфальт тратить, на оборону.
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23.10.2022 16:44 Відповісти
взагалі то Зеніт і є демілітаризована Сатана...
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23.10.2022 19:53 Відповісти
И да они пробивают ПРО США не то что сраные С 400
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23.10.2022 13:49 Відповісти
око тобі б на дупу натягнути, архістраиіг...
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23.10.2022 13:07 Відповісти
Навіть Iris-T у Києві, ні на якому не на півдні. сциться Щеневтік.
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23.10.2022 13:12 Відповісти
бо асфальтом ракети не зіб"єш!
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23.10.2022 17:19 Відповісти
Звісно. Це саме коштовне що є в Україні. Осел, завхоз кварталу95, сценаристи та актори юмористичного шоу про Україну - проститутку, яка дає з усі боків.
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23.10.2022 13:23 Відповісти
Капітан Очевидність?
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23.10.2022 13:09 Відповісти
Галущенко! А до тебе це до війни "не доходило"? При СРСР усі електростанції знаходилися під прикриттям ППО (а не тільки атомні) Чого ж ти мовчав про це, коли тебе на посаду призначили?
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23.10.2022 13:10 Відповісти
И опять вопрос защиты страны и людей от воздушных ударов упирается в международных партнёров, но только не в украинских политиков
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23.10.2022 13:11 Відповісти
Такого ППО не існує.
Існувала ракетна програма до вибору ********** президентом Осла з кварталу95,
але це вже інша історія.
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23.10.2022 13:16 Відповісти
Вірно - ********. Але ж, судячи з процентів, ті ж самі і папєрєдніка обирали. І були впевнені у правильності свого вибору. Так, чому ж, з тим же запалом наступним вибирали..., ну, того, як ви сказали? Може, не сподобались вчинки, результати діяльності? - Не просто ж так.
Але граблі знову були ті ж самі, що з 1989 року вже аж блищать.
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23.10.2022 16:04 Відповісти
Про баригу, який наживається на війні, від якої всі вже втомились, про Свинарчуків, Ліпедську хфабрику, опшори на крові, просто успішна самодостатня людина, бізнесмен, управлінець, який дав трохи розжиріти бидлу і це в час війни - повторювати не буду.
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23.10.2022 17:21 Відповісти
Ці мопеди незручна ціль для ППО - тихохідна(120км/год), низьколетюча. Плюс збивати ракетами ППО, яких і так мало -нераціонально.
А от кулемети кал 12,7, ЗУ-23, т.д. саме те, коротше, як в Другу світову... Вони тому і атакують зараз вночі бо візуально легко визначаються і збиваються. Наше ППО не призначене для таких цілей, а мобільні і стаціонарні групи заздалегідь не були створені. Бо це ніби і справа ППО, а ніби і піхота може справитися, коротше про%бали. Тут би ентузіазм Трошників і блокпости навколо енергетичних обєктів з кулеметами, а краще Зуш-ки .... Для кулеметника низьколетюча ціль на швидкості 120км - сємочки. А і про глушіння сигналу: мопєд не слабкий - має стійкий до перешкод американський модуль Texas Instuments (не просто купити між іншим).....
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23.10.2022 23:55 Відповісти
Футбольная команда , состоящяя из одних вратарей врядли сможет выиграть матч .
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23.10.2022 13:17 Відповісти
клоун для початку постав хоч зенітку на дах від іранських мопедів.
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23.10.2022 13:20 Відповісти
Пліснява зелена ні хріна не зробила для захисту країни і критичної інфраструктури, а тепер тільки скавулить та клянчить у Заходу.
Ненавиджу виродків і довбойобів, які цих ******** привели до влади!
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23.10.2022 13:22 Відповісти
Та не ППО болван, а ПРО
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23.10.2022 13:22 Відповісти
не прошло и пол года... 8 месяцев ...
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23.10.2022 13:24 Відповісти
Кремлевские маньяки потому и лезут, что чувствуют безнаказанность, но так как украинский народ существует, как бы не пытались его нивелировать под рабсейский и не желает подчиняться кремлёвской самопроголошенной банде, что мы и видим в воле сопротивления, то нам необходимо эффективное оружие для самозащиты, иначе все хорошие асфальты и дома бессмысленно строить. Защитим небо и создадим эффективное оружие для неминуемого ответного удара, одновременно интегрируясь в демократический Запад. Иначе и быть не может, и не будет, весь вопрос в концентрации усилий для скорейшего достижения этой цели.
https://youtu.be/GWXbRL5IPi0
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23.10.2022 13:25 Відповісти
Да, нужна. Асфальтом отбиваться неудобно.
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23.10.2022 13:27 Відповісти
Брехня, асфальт краще захищає!
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23.10.2022 13:28 Відповісти
А асфальтом, суки зелені, небо закрити не пробували?
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23.10.2022 13:35 Відповісти
Анатолій Штефан (Штірліц)

Мразі в Києві вбили воїна. Інші мразі прийшли під суд на захист своїх братушань. Особливо цинічна бородата мразіна на відео. Пишуть, що вже нагороду за його справедливе покарання призначили активісти - тож публічно повідомляю що приєднуюся до цього.

https://twitter.com/i/status/1583894981483278336
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23.10.2022 13:36 Відповісти
Шел 9 месяц войны, + 8 лет домбили Бамбасс, неужели так заплыли мозги что было трудно понять в 1 очередь врагом будет уничтожаться энергетическая инфраструктура и впк, обложить бетонными блоками трансформаторы сразу много ума надо? Такие руководители в этих отраслях которые ничего не предприняли для защиты энергетики и впк хуже врага.
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23.10.2022 13:39 Відповісти
У перші дні війни ми звертались до НАТО як організації, що могла бДжерело:

В тому і справа, що ви лише звертались і більше нічого не робили! А звертатись почали лише після початку війни!
Ви були і лишаєтесь некомпетентними та байдужими до долі країни.
Що ви спромоглись зробити за вісім місяців війни, крім «звертались»?!
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23.10.2022 13:42 Відповісти
А в нас є захист називається "асфальтобітум".Майже три роки його будували..
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23.10.2022 13:46 Відповісти
А.Невзоров уже предложил эффективную защиту объектов инфраструктуры - размещать там пленных москалей и вести публичную видеотрансляцию оттуда
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23.10.2022 13:51 Відповісти
...тримай в обидві руки, зелений... Можеш не дякувати
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23.10.2022 13:59 Відповісти
Мене дивує надія 75% наріду, які вибрали цю зелену погань,
що вони можуть професійно керувати державою, та ще під час війни.
Цей весь квартальний кабмін, потешні міністри, які за все своє життя собачої будки не побудували.
Якісь адвоати, артисти, співаки, аферисти, просто товпні.
Тепер вся відповідальність лежить на вас, зедібіли. Беріть в руки кайло та рийте землянки
в яких будете зимувати.
Може хоть так дойде що поржать по приколу - це одне - а вибирати товпня гетьманов в воюючій країні - це друге.
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23.10.2022 14:06 Відповісти
Нам потрібно випускати аналогічні мопеди з дальністю польоту 1500 км. і запускати їх на територію ворога звідки їх запускають по нас, з тим фінансуванням, яке отримує РФ від продажу нафти і газу вона може запускати по 1000 шт. таких мопедів по нам щодня і навіть не відчувати жодних економічних незручностей.... Іран налагодить їх ще масовіше виробництво, перенесе виробничі потужності в РФ і нам буде капець...
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23.10.2022 14:06 Відповісти
По тій же причині, чому нам дають ракети дальність до 80 км.
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23.10.2022 14:24 Відповісти
Ставьте перед объектами аэростаты с цепями
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23.10.2022 15:14 Відповісти
З ЗСУ та ППО все ясно. Вони роблять все, що можуть.
І з ДТЕК теж більш-менш ясно - теж працюють на межі можливого.

Мені цікаво, що зробила ЗЄвлада за 8 місяців, щоб убезпечити енергосистему України?
Відосіки та заяви на ракети чомусь не діють.
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23.10.2022 16:04 Відповісти
Не спадало на думку купити/зробити та встановити копійчані глушилки сигналів GNSS, щоб глушити навігацію, по якої наводяться копійчані засмаглі дрони в районах критичної інфраструктури та над великими містами?
Це коштує в сотні разів меньше ніж навіть огороди з ЗУ-шок та радянських зеніток.
Розмовами про зелень на асфальті зараз вже точно нічого не змінити.
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23.10.2022 17:35 Відповісти
по таким цілям ГПС не потрібен,а ще у крилатих та балістичних ракет є інерціальна система наведення,їй взагалі посрати на усі завади,навіть у тамагавках є,а ГПС використовується для уточнення координат.Тому глушилки це таке... не завадять,але й полягатись на них не варто.
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23.10.2022 20:02 Відповісти
 
 