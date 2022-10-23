Потрібна найефективніша система ППО для захисту енергооб’єктів, - Галущенко
Україні потрібна найефективніша система протиповітряної оборони задля зменшення кількості потрапляння російських ракет в об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У перші дні війни ми звертались до НАТО як організації, що могла б допомогти закрити небо над Україною. Зараз ми говоримо про системи ППО. Нам потрібно мати найефективнішу протиповітряну оборону. Ми будемо відновлювати (енергетичні об’єкти. - Ред.), але інтенсивність ударів наразі така, що завдана шкода не співмірна відновленню", - зазначив міністр.
Він уточнив, що захист критичної інфраструктури від російської агресії наразі є одним із головних предметів обговорення уряду та президента з міжнародними партнерами.
Будь ласка, зачекайте...
Існувала ракетна програма до вибору ********** президентом Осла з кварталу95,
але це вже інша історія.
Але граблі знову були ті ж самі, що з 1989 року вже аж блищать.
А от кулемети кал 12,7, ЗУ-23, т.д. саме те, коротше, як в Другу світову... Вони тому і атакують зараз вночі бо візуально легко визначаються і збиваються. Наше ППО не призначене для таких цілей, а мобільні і стаціонарні групи заздалегідь не були створені. Бо це ніби і справа ППО, а ніби і піхота може справитися, коротше про%бали. Тут би ентузіазм Трошників і блокпости навколо енергетичних обєктів з кулеметами, а краще Зуш-ки .... Для кулеметника низьколетюча ціль на швидкості 120км - сємочки. А і про глушіння сигналу: мопєд не слабкий - має стійкий до перешкод американський модуль Texas Instuments (не просто купити між іншим).....
Ненавиджу виродків і довбойобів, які цих ******** привели до влади!
пол года... 8 месяцев ...
https://youtu.be/GWXbRL5IPi0
Мразі в Києві вбили воїна. Інші мразі прийшли під суд на захист своїх братушань. Особливо цинічна бородата мразіна на відео. Пишуть, що вже нагороду за його справедливе покарання призначили активісти - тож публічно повідомляю що приєднуюся до цього.
https://twitter.com/i/status/1583894981483278336
В тому і справа, що ви лише звертались і більше нічого не робили! А звертатись почали лише після початку війни!
Ви були і лишаєтесь некомпетентними та байдужими до долі країни.
Що ви спромоглись зробити за вісім місяців війни, крім «звертались»?!
що вони можуть професійно керувати державою, та ще під час війни.
Цей весь квартальний кабмін, потешні міністри, які за все своє життя собачої будки не побудували.
Якісь адвоати, артисти, співаки, аферисти, просто товпні.
Тепер вся відповідальність лежить на вас, зедібіли. Беріть в руки кайло та рийте землянки
в яких будете зимувати.
Може хоть так дойде що поржать по приколу - це одне - а вибирати товпня гетьманов в воюючій країні - це друге.
І з ДТЕК теж більш-менш ясно - теж працюють на межі можливого.
Мені цікаво, що зробила ЗЄвлада за 8 місяців, щоб убезпечити енергосистему України?
Відосіки та заяви на ракети чомусь не діють.
Це коштує в сотні разів меньше ніж навіть огороди з ЗУ-шок та радянських зеніток.
Розмовами про зелень на асфальті зараз вже точно нічого не змінити.