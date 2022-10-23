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Велика Британія (5333) кандидат (228)

Сунак оголосив про висунення на посаду прем’єра Британії

сунак

Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак офіційно оголосив про висунення на посаду прем’єр-міністра та голови Консервативної партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Сунака.

"Сполучене Королівство – чудова країна, але ми стикнулися з глибокою економічною кризою. Ось чому я збираюся стати лідером Консервативної партії та вашим наступним прем’єр-міністром. Я хочу виправити наш економічний стан, об’єднати нашу партію та допомогти нашій країні", - заявив Сунак.

Він став другим кандидатом, який офіційно балотувався. Він вже заручився підтримкою понад 100 депутатів.

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Автор: 
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Топ коментарі
+41
Сам был на той злосчастной вечеринке во время Ковида, которая подпортила репутации Б. Джонсону и сам же наверняка и стуканул. Т.е. человечек с гомнецом, в принципе как и подавляющее большинство индусов. Без всякого рассизма , просто частенько работал с ними и в самой Индии и за предаелами , крайне неприятная публика.
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23.10.2022 13:37
+40
Нема в Англії англічан ?!! Світ здурів ! Скоро королем Англії буде Радж Капур !!!
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23.10.2022 13:26
+34
Это бывший зам. Бориса Джонсона, который тоже был на той вечеринке вместе с Борисом и заложил его, сам же остался чистеньким. Гнида человек.
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23.10.2022 13:39
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Треш🤦
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23.10.2022 13:23 Відповісти
і не кажіть!
ще й який треш!

прилетіла обратка за колоніальне правління в Індії.
тепер нащадок Мауглі буде "правити морями"
сер Редярд Кіплінг перевертається в гробу

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23.10.2022 13:47 Відповісти
навіщо опускатись до рсистських образ, коли до цієї персони є реальні претензії, по справі?
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23.10.2022 13:26 Відповісти
Одна претензія - він сурогатний британець. Народився і виріс в Британії, вивчився, але виховувався в індійській сім*ї.
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23.10.2022 13:48 Відповісти
дякую, кеп
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23.10.2022 13:52 Відповісти
Акаб, ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
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23.10.2022 14:55 Відповісти
лозунги тут до чого, пафосний? ти навіть того камента не бачив, а суєш свого носа
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23.10.2022 15:09 Відповісти
Не в обиду этому чуваку, но мультикультурализм во всей своей красе. Кстати Обама кроме бесконечных сэлфи и радостей жизни, смог выдать какие-то выдающиеся результаты своего президентства или как обычно, в розовых очках и с мороженным в руке?...
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23.10.2022 13:25 Відповісти
бамбама такой же шестерочник фуйла как и трамп
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23.10.2022 13:35 Відповісти
Ну кризис внутри страны Обама победил, а вот снаружи швах. Катастрофа полная,
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23.10.2022 13:39 Відповісти
что он победил внутри страны???
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23.10.2022 15:12 Відповісти
Кризис 2008 года. Оттого Обама очень популярен у американцев.
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23.10.2022 15:38 Відповісти
обама керував кризисом вручную переступаючи через закони.

він об'єднав депозитарні банки з інвестиційними - це структурний удар такої сили що наступні 100 років США буде лихоманити.

поважають його ті хто не міг оплачувати медичну страховку це єдина реальна проблема яку він вирішив
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23.10.2022 17:33 Відповісти
Звичайно зміг. До обами США була країною, яка кермувала світовою політикою. Після обами - стала країною, яка дуже-дуже-дуже-дуже опікується дуже важливими питаннями - толерантності до збоченців і мінорних народів. Хіба не здобутки? Всрав країну, фактично. Ясно, що не мені критикувати - але шановні, просто подивіться на те, що відбувається! Ублюдки просто вертять на *** весь цивілізований світ, а цивілізований світ обтирається. При Буші такого ніколи б не сталося...
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23.10.2022 14:13 Відповісти
ясно що рашаублюдки*
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23.10.2022 14:14 Відповісти
Додам тільки, що політика ізоляціонізму лівацької мавпи обами і просто бовдура трампа обернулась би для США тим, що зміцнілі імперії -- неофашистська раша і червоний Китай -- взяли б американців в облогу, як мисливці вовка.

Спочатку впало б НАТО (орбан, безвольний злив Балтики), потім був би роздертий на шматки ЄС (дяка су ці меркель), нарешті впали б індо-тихоокеанські союзи.

Врешті, тероризм і крайній правий і лівий екстремізми добили американську політичну систему.

Один пояс (на шию) -- один шлях (в тоталітарне цифрове пекло).

Україна врятувала світ!
НЕ навпаки!
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23.10.2022 17:02 Відповісти
Борис Джонсанюк наше все!
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23.10.2022 13:26 Відповісти
Нема в Англії англічан ?!! Світ здурів ! Скоро королем Англії буде Радж Капур !!!
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23.10.2022 13:26 Відповісти
ви рассистка?вони одинково всі кандідати підтримують Україну вже казали про це він індус за походженням можливо ніколи в житті не був в Індіїї так само як темношкірі для Британіїї що ні разу н бували на родіне предков в Африці але той британец поважає і захищаю свою країну Британію а не умовну Анголу, і життя в Африкі таке далеко для цього темношкірого як і для білого
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23.10.2022 13:39 Відповісти
він кацапський лизун
І з яких міркувань його сунуть у владу ? Щоб показати - ми не расисти. Це тупо. Світ здурів.
Треба обирати кращих, а не хороших.
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23.10.2022 13:43 Відповісти
у них принц женился на негре. Они не расисты))
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23.10.2022 15:14 Відповісти
Яка офіційна позиція індуса по війні?
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23.10.2022 13:44 Відповісти
за все хорошее против всего плохого....какая у индуса может быть позиция...
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23.10.2022 15:16 Відповісти
У украинцев травма Обамы Нужно понимать... Отсюда и восприятие
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23.10.2022 13:46 Відповісти
А что мы слышали от обамы, кроме "перезагрузки" отношений с путлером и грандиозной обеспокоенности?
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23.10.2022 15:41 Відповісти
Світ здурів !!! Нема в Англії англійців ?!!! Скоро королем Англії буде радж капур !!!
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23.10.2022 13:29 Відповісти
Сунак, вали нак
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23.10.2022 13:30 Відповісти
Криза припинеться, коли Джонсонс знов стане прем'єром Великої Британії.
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23.10.2022 13:31 Відповісти
Криза в Великобританії припиниться коли кацапів поставлять на місце (Джонсон), або коли з ними домовляться (Сунак).
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23.10.2022 14:53 Відповісти
А шо там татко-мільярдер? Усе іще з Пуйлом дружбу водить? Напевно, і гроші руzкі на передвиборчу кампанію синку в Англії уже дістав?
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23.10.2022 13:34 Відповісти
у его жены бизнес с кацапами. 100% проплаченный кризис...
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23.10.2022 15:17 Відповісти
Сам был на той злосчастной вечеринке во время Ковида, которая подпортила репутации Б. Джонсону и сам же наверняка и стуканул. Т.е. человечек с гомнецом, в принципе как и подавляющее большинство индусов. Без всякого рассизма , просто частенько работал с ними и в самой Индии и за предаелами , крайне неприятная публика.
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23.10.2022 13:37 Відповісти
може бути. Але якщо був, то преса повинна висвітлити це питання.
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23.10.2022 13:41 Відповісти
100% з
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23.10.2022 15:28 Відповісти
Думаю що він не пройде. Є інформація, що його індійські родичі зв'язані з росією.
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23.10.2022 16:09 Відповісти
теж саме. За 20 років життя у країні, де іх багато, жодного разу від ніх не було помічено ніякої допомоги іншим або якогось слова підтримки, тільки ******* та прокідони, та вони зовсім ніякі, як оті істукани, fucking towelheads
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23.10.2022 17:46 Відповісти
Это бывший зам. Бориса Джонсона, который тоже был на той вечеринке вместе с Борисом и заложил его, сам же остался чистеньким. Гнида человек.
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23.10.2022 13:39 Відповісти
Мэр Лондона Садик Хан мусульманин из Пакистана??? Британцы! Вы уху..ели?
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23.10.2022 13:40 Відповісти
Лондонці вибирають не зрозуміло за якими критеріями. Треба, щоб у виборчому законі було прописано: тільки народжений в Британії.
Етнічна група Населення у 2011 Відсоток населення, 2011https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F#cite_note-ethnicity2011-28 [28]

Білі 55 010 359 87,1
Білі: Цигани/Переселенці/Ірландці 63 193 0,1
Азіати/Азіатобританці: Індійці 1 451 862 2,3
Азіати/Азіатобританці: Пакистанці 1 174 983 1,9
Азіати/Азіатобританці: Бенгальці 451 529 0,7
Азіати/Азіатобританці: Китайці 433 150 0,7
Азіати/Азіатобританці: Інші 861 815 1,4
Чорні/Африканці/Кариби/Афробр-і 1 904 684 3,0З
мішані 1 250 229 2,0
Інші 580 374 0,9
Разом 63 182 178 100

Ось таблиця з вікі: пакистанців - 1,9% . Пакистанець - мер Лондона.
Індійців - 2,3%. Індійця видвигають на прем'єр-міністра. я зовсім не расист. Але виглядає так, що серед корінних англійців не знаходять достатньо підходящої для цієї роботи людину.
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23.10.2022 14:24 Відповісти
у нас тоже не нашлось украинца на пост президента....вот и результат
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23.10.2022 15:18 Відповісти
Були й українці -- Кравчук, Кучма, Ющенко,простигосподи...
Українець був всього один -- Гетьман!
Українців йому не дісталося....
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23.10.2022 16:46 Відповісти
Где адмирал Нельсон? Где герцог Веллингтон? Где, в конце концов, Уинстон Черчилль???
Толерастия сожрет мир....
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23.10.2022 16:23 Відповісти
Писали, що це саме цей індус сфоткав Бориса Джонсонса на приватній вечірці у розпал ковіду і злив кацапським ЗМІ, а ті вже вчинили шкандаль.
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23.10.2022 13:41 Відповісти
Його тесть(один з найбагатших людей в Індії) мав непоганий бізнес в кацапії.
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23.10.2022 13:42 Відповісти
у жены до сих пор бизнес....почему анличан это не смущает - загадка...
"аби не джонсон"
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23.10.2022 15:19 Відповісти
"Аби не Джонсон" - нічого не нагадує?
кацапи давно навчилися використовувати очевидні вади демократії собі на користь, зомбуючи виборців, демонізуючи патріотичних кандидатів в очах пересічного 73%-ка, щоб він пішов і проголо сував за крімльовську шльондру.
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23.10.2022 17:32 Відповісти
Танцюрист диско...
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23.10.2022 13:47 Відповісти
Британці хочуть щоб було обрано прем'єра виходячи в першу чергу з національних економічних міркувань, а не як треба нам.Тому вони більш схильні до людини яка на їхню думку більш компетентний у цьому. Більше проти повторного призначення Джонсона північ Британії й Шотландія.
https://yougov.co.uk/topics/politics/survey-results/daily/2022/10/21/10727/1
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23.10.2022 13:49 Відповісти
Больше всего против Джонсона лейбористы. Так как он единственная помеха чтобы они выиграли следующие выборы. Оттого они гонят волну на Джонсона.
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23.10.2022 15:39 Відповісти
Роспуск парламента и леваки. Очень плохая новость для Украины
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23.10.2022 13:49 Відповісти
не писяй кипятком - как кацап...
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23.10.2022 15:18 Відповісти
Не сидиться їм на своїх територіях..
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23.10.2022 13:55 Відповісти
...чиїх бояр холоп буде?
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23.10.2022 13:56 Відповісти
Чекаємо на висунення Мітхуна Чакраборті.
Абсурд має бути абсолютним!
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23.10.2022 14:01 Відповісти
Абсурд там почався з "милого весілля" Чарльза і Діани...
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23.10.2022 14:06 Відповісти
Гриша Сунак.
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23.10.2022 15:19 Відповісти
Вам чого чекати? Це не ваша справа і не ваша країна.
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23.10.2022 16:59 Відповісти
Путін навчить де справа ваша і не ваша.
Відсидітись не вийде ні в кого.
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23.10.2022 17:23 Відповісти
то через війну в українців є тепер право вказувати всим іншим країнам кого їм обирати, хай руйнують економіку, тільки якби гроші Україні давали?

Ви з яких джерел взагалі узяли що Ріші проти України налаштований, де була ця інформація?

Це я запитую без жартів, і як перший критик цього політика, але геть по іншим причинам, ніж колір шкіри.

" Канцлер казначейства Ріші Сунак сказав:
Сполучене Королівство непохитно підтримує український народ і зобов'язалося надати Україні понад 2 мільярди доларів фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Я закликаю всіх міжнародних колег-однодумців активізуватися, надавати та йти далі та швидше у своїй економічній та гуманітарній допомозі Україні.

Як міністри фінансів, ми стикаємося зі спільними викликами - глобальним скороченням пропозиції, зростанням цін і ціною агресії Путіна.

Як ніколи важливо, щоб ми координували наші зусилля, щоб мінімізувати вплив на звичайних людей удома. "

Але він чогось "мавпа", так? Як тут у коментарях нижче. Коли вже до вас дійде що расизм це просто соромно.
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23.10.2022 21:24 Відповісти
Це шалено погана новина для нас, хто не в курсі - папік цього абізяна крутить бізнес з нарасісєю.

Але для британців це новина ще гірша. Говорить про те, що популізм сточив мозок людям і там. Альо, сери! Ваші фінансові проблеми почались коли цей макак був міністром фінансів!! Камон! Співставте два простих факта... додайте туди факт про папіка і нарасісю... отримуєте на виході підлу, брехливу скотиняку, яка стовідсотково розвалить країну!! воно для того туди і преться!!
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23.10.2022 14:20 Відповісти
Справа навіть не в папіку. Справа в тому що він наполягає на тому що криза спричинена санкціями проти росії і вважає що якщо ці санкції зняти і піти на домовленості то і кризи ніякої не буде. До речі приблизно такої ж риторики дотримується і Трамп у США. Звичайно йому не дадуть різко розвернути позицію Великобританії. Але підтримка України однозначно зменшиться.
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23.10.2022 14:57 Відповісти
Впевнений на 100% що він куплений орками на корню.

Але матимемо то шо матимемо. Сподіваюсь, що сунакобілів в Британії менше, ніж у нас зебілів.
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23.10.2022 15:38 Відповісти
Обирати буде партія, а не британці.
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23.10.2022 17:02 Відповісти
Можете мені оказати джерело, звідки ця інформація? У мене до нього багато претензій, але те що ви написали не одна з них .

https://twitter.com/rishisunak/status/1501915959342346245
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23.10.2022 17:03 Відповісти
Ліз Трасс призначила міністром фінансів британця Квазі Квартенга. Той за 45 днів наробив справ, що будуть довго розхльобувати. В бюджеті запропонував знизити податки (для багатих), збільшити субсидії для громадян, збільшити запозичення. Отримав результат: мінус 250 млрд фунтів стерлінгів в бюджеті, падіння фунту і вартості цінних паперів, паніка серед іноземних інвесторів, проблеми в пенсійній системі, центральний банк почав друкувати гроші, щоб подолати кризу.
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23.10.2022 16:29 Відповісти
Ну був досвід у світі, коли Британія правила Індією, а обратного - ще ні. А взагалі, плювати, якщо Україні буде допомагати
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23.10.2022 15:07 Відповісти
а обратного - ще ні

Ну...А розміщення заводів Арселор Міттал у Британії? Так у економиці - вже було

PS - було у минулому, бо вже закрили...невигідно))
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23.10.2022 15:51 Відповісти
Британія переймає досвід Штатів, там зараз в усіх державних установах сидять чорні.
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23.10.2022 16:32 Відповісти
Ага, шикарно видно, як вони накерували, такого накерували, що світ на межі ядерного апокаліпсису стоїть.
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23.10.2022 17:34 Відповісти
Как высунулся, так его и засунут.
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23.10.2022 15:21 Відповісти
Британці! Схаменіцця!...
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23.10.2022 15:29 Відповісти
Колись Британія правила світом!
А зараз...цигани правлять Британією....
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23.10.2022 16:31 Відповісти
Лізь на пальму, мавпо! Доносити на шефа і керувати країно - це різні речі. Одна вже он спробувала і обісралася, так давайте ще цю мавпу оберіть.
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23.10.2022 16:38 Відповісти
Як же соромно за цей рівень зашкварного расизму в коментарях
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23.10.2022 16:46 Відповісти
Йдеться про моральні якості продажного Сунака.
А ви переводите на колір шкіри - це не чесно.
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23.10.2022 17:19 Відповісти
Ви мабуть погано читали коментарі. Критика за дії це одне, але тут в цій секції саме зашкварний расизм. І дуже сумно якщо ви цього не розумієте. І це перший крок до втрати підтримки саме пересічних громадян Британії, та і будь-якої іншої країни розвинутої.
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23.10.2022 17:57 Відповісти
Щось підказує, у вас є паспорт країни, яка нікому нікого не видає.
Рівніша за інших.
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23.10.2022 21:12 Відповісти
І яке це взагалі має відношення до рівня побутового расизму в Україні який тут вилазить у коментарях? у мене є паспорт України, до речі.
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23.10.2022 21:48 Відповісти
Ви бачили, щоб українці били темношкірих, зачіпали, чи ще щось ?
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24.10.2022 09:38 Відповісти
Я спробую зайти з іншого боку. Вам подобається, коли нас називають хохлами і салоїдами? пройдіться по коментарям і розверніть ситуацію в інший бік. Це нормально було б?
Як би ви себе в такому соціумі почували?

"Т.е. человечек с гомнецом, в принципе как и подавляющее большинство украинцев. Без всякого рассизма , просто частенько работал с ними и в самой Украине и за предаелами , крайне неприятная публика." те що написано вище другою людиною. як вам такий комент? приємно? мені ні, бо українці дуже різні так само як і індуси. Такі речі взагалі соромно казати вголос у будь-якому освіченому середовищі.

А Сунака є за що критикувати по ділу, і без його кольору шкіри чи етносу.

це останній мій комент, якщо ви не розумієте що людей не можна називати мавпами за колір шкіри, а критика має бути конструктивною, я не можу вам допомогти
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24.10.2022 15:38 Відповісти
Є така штука, називається "свобода слова". Це такий непорушний принцип демократії, про який чомусь забули ліваки. Люди мають право щось не любити, і люди мають право говорити про це. І ніякого зашквару тут нема, крім зашкварної цензури, яку форсують ліваки для всього світу.
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23.10.2022 17:38 Відповісти
Name-calling це не свобода слова. Ваша свобода закінчується там, де починається злочин. Атаки на базі кольору шкіри, раси чи орієнтації це hate crime.

Навіщо ви тоді просите допомогу у розвинених країн і навіщо Вам ЄС, якщо ваші моральні погляди нічим не відрізнаються від росіянських?
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23.10.2022 18:02 Відповісти
По-перше, ми ні на кого не нападали, на відміну від, тому мабудь погляди все-таки відрізняються достатньо сильно.
По-друге, ваші закони не є законами всього світу.
Ну і по-третє, шановна, я саме про це і казав, коли мав на увазі лівацьку цензуру. Можемо ще про чорний расизм поговорити, якщо бажаєте, коли чомусь в пресі чорним можна обзивати в пресі як завгодно білих, а коли це роблять білі - це чомусь одразу хейт спіч. Про чорних ельфів Середзем'я, про чорну Анну Болейн і чорну Герміону можемо поговорити, це точно як вайтвошинг, тільки з іншим знаком. Із не таких давніх подій ще можу нагадати про історію, як громадяни однієї мусульманської країни, евакуюючись у лютому з країни, спочатку відтерли від евакуаційного потяга групу українських жінок і дітей, запхалися у вагон, розсілися там, і сиділи б всю дорогу, в той час як вагітні жінки стояли, якби не почався суспільний бунт. Як чорношкірі громадяни іншої країни, сильні молоді і здорові хлопці, вимагали евакуювать їх в першу чергу, тому що вони чорношкірі. Поговоримо про це? Бо на мій скромний погляд відсутність расизму - це явно не тоді, коли чорні мають законне право ображати білих...
Чи просто зразу йдіть собі і голосуйте за кого бажаєте, це не є моє діло, мені шкода виключно того, що парашна ********* явно виграла битву за ваш уряд, і це явно спричинить до подальших проблем в єдності боротьби з тираном і фашистом. Єдності, яка і так майже не існує.
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23.10.2022 18:20 Відповісти
Я навіть не буду коментувати усю ту кашу яку ви тут написали. Те як евакуювалися іноземні студенти з України, нажаль бачив весь світ.

А загалом ви до висновку прийшли вірного, це не ваша справа.
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23.10.2022 18:30 Відповісти
Ви, шановна, звикли вимахувати прапором "толерантності" і гнобити цією "толерантністю" всіх, хто вам не до смаку. Ви забули про цінності, які захищають наші люди своїми життями - це набагато вагоміше за висловлювання.
Якщо Україна не затримає путінську агресію, повториться усе, включно з ковентризацією ваших міст. На зразок Маріуполя. Де ви тоді будете?
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23.10.2022 21:20 Відповісти
По пунктам, Ви з чим незгодні? Що людей не можна називати "мавпами" за їх колір шкіри?
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23.10.2022 21:34 Відповісти
І до речі, ваш сумнозвісний закон про "хейт спіч" є нічим іншим як забраними з ютуба дизлайками. Хоча, знову ж таки, людина має повне право не любити щось, і про це говорити. НА мій скромний погляд, цензура ніколи не вирішує ніяких проблем, а навпаки, їх генерує, бо вирішення проблем завжди лежить в площині діалога, а цензура виключає діалог.
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23.10.2022 18:23 Відповісти
 
 