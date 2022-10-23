Сунак оголосив про висунення на посаду прем’єра Британії
Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак офіційно оголосив про висунення на посаду прем’єр-міністра та голови Консервативної партії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Сунака.
"Сполучене Королівство – чудова країна, але ми стикнулися з глибокою економічною кризою. Ось чому я збираюся стати лідером Консервативної партії та вашим наступним прем’єр-міністром. Я хочу виправити наш економічний стан, об’єднати нашу партію та допомогти нашій країні", - заявив Сунак.
Він став другим кандидатом, який офіційно балотувався. Він вже заручився підтримкою понад 100 депутатів.
Топ коментарі
+41 Leshek
показати весь коментар23.10.2022 13:37
+40 Надія Кузишин e4216b52
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+34 Анна Сергеева
показати весь коментар23.10.2022 13:39
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Будь ласка, зачекайте...
ще й який треш!
прилетіла обратка за колоніальне правління в Індії.
тепер нащадок Мауглі буде "правити морями"
сер Редярд Кіплінг перевертається в гробу
він об'єднав депозитарні банки з інвестиційними - це структурний удар такої сили що наступні 100 років США буде лихоманити.
поважають його ті хто не міг оплачувати медичну страховку це єдина реальна проблема яку він вирішив
Спочатку впало б НАТО (орбан, безвольний злив Балтики), потім був би роздертий на шматки ЄС (дяка су ці меркель), нарешті впали б індо-тихоокеанські союзи.
Врешті, тероризм і крайній правий і лівий екстремізми добили американську політичну систему.
Один пояс (на шию) -- один шлях (в тоталітарне цифрове пекло).
Україна врятувала світ!
НЕ навпаки!
І з яких міркувань його сунуть у владу ? Щоб показати - ми не расисти. Це тупо. Світ здурів.
Треба обирати кращих, а не хороших.
Етнічна група Населення у 2011 Відсоток населення, 2011https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F#cite_note-ethnicity2011-28 [28]
Білі 55 010 359 87,1
Білі: Цигани/Переселенці/Ірландці 63 193 0,1
Азіати/Азіатобританці: Індійці 1 451 862 2,3
Азіати/Азіатобританці: Пакистанці 1 174 983 1,9
Азіати/Азіатобританці: Бенгальці 451 529 0,7
Азіати/Азіатобританці: Китайці 433 150 0,7
Азіати/Азіатобританці: Інші 861 815 1,4
Чорні/Африканці/Кариби/Афробр-і 1 904 684 3,0З
мішані 1 250 229 2,0
Інші 580 374 0,9
Разом 63 182 178 100
Ось таблиця з вікі: пакистанців - 1,9% . Пакистанець - мер Лондона.
Індійців - 2,3%. Індійця видвигають на прем'єр-міністра. я зовсім не расист. Але виглядає так, що серед корінних англійців не знаходять достатньо підходящої для цієї роботи людину.
Українець був всього один -- Гетьман!
Українців йому не дісталося....
Толерастия сожрет мир....
"аби не джонсон"
кацапи давно навчилися використовувати очевидні вади демократії собі на користь, зомбуючи виборців, демонізуючи патріотичних кандидатів в очах пересічного 73%-ка, щоб він пішов і проголо сував за крімльовську шльондру.
https://yougov.co.uk/topics/politics/survey-results/daily/2022/10/21/10727/1
каккацап...
Абсурд має бути абсолютним!
Відсидітись не вийде ні в кого.
Ви з яких джерел взагалі узяли що Ріші проти України налаштований, де була ця інформація?
Це я запитую без жартів, і як перший критик цього політика, але геть по іншим причинам, ніж колір шкіри.
" Канцлер казначейства Ріші Сунак сказав:
Сполучене Королівство непохитно підтримує український народ і зобов'язалося надати Україні понад 2 мільярди доларів фінансової, гуманітарної та військової допомоги.
Я закликаю всіх міжнародних колег-однодумців активізуватися, надавати та йти далі та швидше у своїй економічній та гуманітарній допомозі Україні.
Як міністри фінансів, ми стикаємося зі спільними викликами - глобальним скороченням пропозиції, зростанням цін і ціною агресії Путіна.
Як ніколи важливо, щоб ми координували наші зусилля, щоб мінімізувати вплив на звичайних людей удома. "
Але він чогось "мавпа", так? Як тут у коментарях нижче. Коли вже до вас дійде що расизм це просто соромно.
Але для британців це новина ще гірша. Говорить про те, що популізм сточив мозок людям і там. Альо, сери! Ваші фінансові проблеми почались коли цей макак був міністром фінансів!! Камон! Співставте два простих факта... додайте туди факт про папіка і нарасісю... отримуєте на виході підлу, брехливу скотиняку, яка стовідсотково розвалить країну!! воно для того туди і преться!!
Але матимемо то шо матимемо. Сподіваюсь, що сунакобілів в Британії менше, ніж у нас зебілів.
https://twitter.com/rishisunak/status/1501915959342346245
Ну...А розміщення заводів Арселор Міттал у Британії? Так у економиці - вже було
PS - було у минулому, бо вже закрили...невигідно))
А зараз...цигани правлять Британією....
А ви переводите на колір шкіри - це не чесно.
Рівніша за інших.
Як би ви себе в такому соціумі почували?
"Т.е. человечек с гомнецом, в принципе как и подавляющее большинство украинцев. Без всякого рассизма , просто частенько работал с ними и в самой Украине и за предаелами , крайне неприятная публика." те що написано вище другою людиною. як вам такий комент? приємно? мені ні, бо українці дуже різні так само як і індуси. Такі речі взагалі соромно казати вголос у будь-якому освіченому середовищі.
А Сунака є за що критикувати по ділу, і без його кольору шкіри чи етносу.
це останній мій комент, якщо ви не розумієте що людей не можна називати мавпами за колір шкіри, а критика має бути конструктивною, я не можу вам допомогти
Навіщо ви тоді просите допомогу у розвинених країн і навіщо Вам ЄС, якщо ваші моральні погляди нічим не відрізнаються від росіянських?
По-друге, ваші закони не є законами всього світу.
Ну і по-третє, шановна, я саме про це і казав, коли мав на увазі лівацьку цензуру. Можемо ще про чорний расизм поговорити, якщо бажаєте, коли чомусь в пресі чорним можна обзивати в пресі як завгодно білих, а коли це роблять білі - це чомусь одразу хейт спіч. Про чорних ельфів Середзем'я, про чорну Анну Болейн і чорну Герміону можемо поговорити, це точно як вайтвошинг, тільки з іншим знаком. Із не таких давніх подій ще можу нагадати про історію, як громадяни однієї мусульманської країни, евакуюючись у лютому з країни, спочатку відтерли від евакуаційного потяга групу українських жінок і дітей, запхалися у вагон, розсілися там, і сиділи б всю дорогу, в той час як вагітні жінки стояли, якби не почався суспільний бунт. Як чорношкірі громадяни іншої країни, сильні молоді і здорові хлопці, вимагали евакуювать їх в першу чергу, тому що вони чорношкірі. Поговоримо про це? Бо на мій скромний погляд відсутність расизму - це явно не тоді, коли чорні мають законне право ображати білих...
Чи просто зразу йдіть собі і голосуйте за кого бажаєте, це не є моє діло, мені шкода виключно того, що парашна ********* явно виграла битву за ваш уряд, і це явно спричинить до подальших проблем в єдності боротьби з тираном і фашистом. Єдності, яка і так майже не існує.
А загалом ви до висновку прийшли вірного, це не ваша справа.
Якщо Україна не затримає путінську агресію, повториться усе, включно з ковентризацією ваших міст. На зразок Маріуполя. Де ви тоді будете?