Сунак оголосив про висунення на посаду прем’єра Британії

Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак офіційно оголосив про висунення на посаду прем’єр-міністра та голови Консервативної партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Сунака.

"Сполучене Королівство – чудова країна, але ми стикнулися з глибокою економічною кризою. Ось чому я збираюся стати лідером Консервативної партії та вашим наступним прем’єр-міністром. Я хочу виправити наш економічний стан, об’єднати нашу партію та допомогти нашій країні", - заявив Сунак.

Він став другим кандидатом, який офіційно балотувався. Він вже заручився підтримкою понад 100 депутатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон отримав підтримку 100 парламентаріїв-консерваторів, необхідну для участі у виборах прем’єра Великої Британії, - Sky News