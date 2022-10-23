Відновлено живлення Хмельниччини після масованого ракетного удару, - "Укренерго"

"Укренерго" відновило живлення Хмельниччини після масованого ракетного удару російського агресора 22 жовтня. Також тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Наразі по всій країні 70 наших ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах. Ми щиро дякуємо всім українцям, які сьогодні свідомо зменшують споживання електроенергії, особливо в пікові години - з 6:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00. Енергетикам зараз особливо потрібна ваша підтримка, щоб мати час для відновлення роботи пошкоджених рашистами енергооб’єктів. Тому просимо вас ощадливо ставитися до споживання електроенергії впродовж всього дня", - зазначають в енергетичній компанії.

Також повідомляється, що сьогодні з 12-ї дня Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж в цих регіонах.

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"Не вмикайте одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, а користування пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами перенесіть за можливості на ніч. Зменшуючи споживання електроенергії ви робите такий же внесок в нашу Перемогу, як і допомагаючи донатами ЗСУ. Таким чином ви разом з нами рятуєте енергосистему України", - йдеться у повідомленні.