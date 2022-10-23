Рашисти обстріляли лікарню у Бахмуті, постраждалих немає

Російські окупанти обстріляли лікарню у Бахмуті, постраждалих немає.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Лікарня у Бахмуті потрапила під ворожий обстріл. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії – поцілили в місцеву Багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування.



На щастя, ніхто не постраждав, однак будівля частково зруйнована: пошкоджено стріху і стіни, вибито вікна", - йдеться в повідомленні.

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