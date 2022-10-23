Рашисти обстріляли лікарню у Бахмуті, постраждалих немає
Російські окупанти обстріляли лікарню у Бахмуті, постраждалих немає.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Лікарня у Бахмуті потрапила під ворожий обстріл. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії – поцілили в місцеву Багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування.
На щастя, ніхто не постраждав, однак будівля частково зруйнована: пошкоджено стріху і стіни, вибито вікна", - йдеться в повідомленні.
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Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар23.10.2022 14:32 Відповісти Мені подобається 3
Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар23.10.2022 14:35 Відповісти Мені подобається 2
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