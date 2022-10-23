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Рашисти обстріляли лікарню у Бахмуті, постраждалих немає

бахмут

Російські окупанти обстріляли лікарню у Бахмуті, постраждалих немає.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Лікарня у Бахмуті потрапила під ворожий обстріл. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії – поцілили в місцеву Багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування.

На щастя, ніхто не постраждав, однак будівля частково зруйнована: пошкоджено стріху і стіни, вибито вікна", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Бахмуті неможливо оперативно виявляти загиблих та розбирати завали, - військова адміністрація

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лікарню обстрілювати це така скрєпа руснява...така класика ведення бою від рашкі.. що й не дивує вже
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23.10.2022 14:32 Відповісти
Вони дійшли до винного заводу, далі ні кроку,ось і нищать цивільних. Ні моралі,ні совісті, ні честі,орки одне слово
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23.10.2022 14:35 Відповісти
 
 