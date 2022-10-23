Ще 500 мільйонів євро на військове обладнання нададуть Нідерланди Україні
В рамках шостого пакету допомоги Україні Нідерланди нададуть Україні 600 млн євро на військове обладнання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони країни.
"Нідерланди беруть участь у навчальній місії ЄС. Додаткові 500 мільйонів євро також будуть надані для підтримки зруйнованої війною країни військового обладнання. Це шостий раз. Гроші надходять із Європейського фонду миру", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, розглядається можливість включити до навчальної місії ЄС нідерландсько-німецькі навчання з розмінування.
"Постачання зброї та боєприпасів виправдовує себе, так само як навчання українських військових, щоб вони могли оптимально використовувати та підтримувати свою зброю. Ми бачимо, що Україна виграє від усього цього з прогресу у військовій сфері", - наголосила міністр.
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