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Ще 500 мільйонів євро на військове обладнання нададуть Нідерланди Україні

навчання,зсу,тренування,британія

В рамках шостого пакету допомоги Україні Нідерланди нададуть Україні 600 млн євро на військове обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони країни.

"Нідерланди беруть участь у навчальній місії ЄС. Додаткові 500 мільйонів євро також будуть надані для підтримки зруйнованої війною країни військового обладнання. Це шостий раз. Гроші надходять із Європейського фонду миру", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, розглядається можливість включити до навчальної місії ЄС нідерландсько-німецькі навчання з розмінування.

"Постачання зброї та боєприпасів виправдовує себе, так само як навчання українських військових, щоб вони могли оптимально використовувати та підтримувати свою зброю. Ми бачимо, що Україна виграє від усього цього з прогресу у військовій сфері", - наголосила міністр.

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23.10.2022 16:52 Відповісти
США должны вступить в войну и нужно повторить в России то, что было после победы над нацистской Германией. Нужно уничтожить власть России, и 45 лет длилась оккупация Германии и на 45 лет оккупировать Россию. Германию оккупировали с одной стороны - США, Великобритания, Франция, и с другой стороны СССР. Запад будет управлять системой России и дух коммунизма улетучиться. Нужно воспитать несколько поколений нормальных людей, и то русские такие дикие, что и больше придется оккупировать. Лучший вариант - это отдать Россию под власть Киева, тем более Киев создавал эти колонии в России, а потом монголы напали и оккупировали и колонии Киева превратились в дикарей. Следует очеловечить их обратно.
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23.10.2022 17:01 Відповісти
Обязательно вступят. Под самый конец
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23.10.2022 17:06 Відповісти
вступят когда им будет нужно
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23.10.2022 18:29 Відповісти
Краще зразу давайте військове обладнання. Бо гроші до зелених липких ручок дуже прилипають
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23.10.2022 17:05 Відповісти
Спасибо Нідерланди!
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23.10.2022 18:39 Відповісти
 
 