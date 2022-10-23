Україна має можливості для імпорту електроенергії, - Галущенко

В України є можливості для імпорту електроенергії з огляду на обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури російськими військами.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми маємо можливості для імпорту електроенергії. Наразі цей інструмент ми ще не застосовували. Будемо спостерігати за ситуацією. Але якщо виникне в цьому необхідність, то в нас є можливості для цього", - сказав міністр.

Очільник Міненерго нагадав, що Україна з 11 жовтня призупинила експорт електроенергії з метою стабілізації енергосистеми, яка потерпає внаслідок російської агресії.

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"Зупинка експорту – це вимушена річ. Для нас це було економічно вигідно, адже спостерігалась велика різниця в ціні. Також питання лежало в політичній площині. Бо споживаючи українську електроенергію, країни ЄС заощаджували на російському газі та вугіллі", - зауважив Галущенко.