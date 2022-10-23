Україна має можливості для імпорту електроенергії, - Галущенко
В України є можливості для імпорту електроенергії з огляду на обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури російськими військами.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз ми маємо можливості для імпорту електроенергії. Наразі цей інструмент ми ще не застосовували. Будемо спостерігати за ситуацією. Але якщо виникне в цьому необхідність, то в нас є можливості для цього", - сказав міністр.
Очільник Міненерго нагадав, що Україна з 11 жовтня призупинила експорт електроенергії з метою стабілізації енергосистеми, яка потерпає внаслідок російської агресії.
"Зупинка експорту – це вимушена річ. Для нас це було економічно вигідно, адже спостерігалась велика різниця в ціні. Також питання лежало в політичній площині. Бо споживаючи українську електроенергію, країни ЄС заощаджували на російському газі та вугіллі", - зауважив Галущенко.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки, цитуючи класика пана Сапковського: "рекомендую перед тим набити соломи в портки, бо нога дуже важка" у пана Залужного
А то как-то странно получается.
то запитайте в ньго дозволу..
з його слів, нам було не вигідно експортувати електроенергію ?
Тоді дуже цікаво, хто ж був найбільш зацікавлений в знищенні підстанцій.
а тепер достатньо пукнути про імпорт, і розвести лохторат на підвищення цін.
Звідки, вся Європа,, зараз на економії,
у нас почали відключати вуличне освітлення, планують скоротити робочий день.....