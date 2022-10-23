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енергетика (2483) Галущенко (503) Міненерго (1380)

Україна має можливості для імпорту електроенергії, - Галущенко

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

В України є можливості для імпорту електроенергії з огляду на обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури російськими військами.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми маємо можливості для імпорту електроенергії. Наразі цей інструмент ми ще не застосовували. Будемо спостерігати за ситуацією. Але якщо виникне в цьому необхідність, то в нас є можливості для цього", - сказав міністр.

Очільник Міненерго нагадав, що Україна з 11 жовтня призупинила експорт електроенергії з метою стабілізації енергосистеми, яка потерпає внаслідок російської агресії.

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"Зупинка експорту – це вимушена річ. Для нас це було економічно вигідно, адже спостерігалась велика різниця в ціні. Також питання лежало в політичній площині. Бо споживаючи українську електроенергію, країни ЄС заощаджували на російському газі та вугіллі", - зауважив Галущенко.

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Топ коментарі
+14
Надо бить по парашным объектам энергетики (и не только по ним), а не скулить, что бьют по нашим. Если нечем бить, и средства поражения закатаны в асфальт, надо заряжать в орудия тех, кто с этого асфальта обогатился, как барона Мюнгхаузена.
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23.10.2022 19:01
+13
Да? А нахера УКРАИНЦАМ свет вырубать?
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23.10.2022 18:57
+11
"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
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23.10.2022 19:00
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Да? А нахера УКРАИНЦАМ свет вырубать?
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23.10.2022 18:57 Відповісти
Імпорт це не експорт
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23.10.2022 19:47 Відповісти
"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
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23.10.2022 19:00 Відповісти
Надо бить по парашным объектам энергетики (и не только по ним), а не скулить, что бьют по нашим. Если нечем бить, и средства поражения закатаны в асфальт, надо заряжать в орудия тех, кто с этого асфальта обогатился, как барона Мюнгхаузена.
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23.10.2022 19:01 Відповісти
Надо в ответ бить по парашным объектам. Можно асфальтом, если больше нечем.
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23.10.2022 19:03 Відповісти
А чого ви вирішили, що не б'ють? Чи ви не відслідковуєте загадкові явища, що відбуваються в ************* області останнім часом?
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23.10.2022 19:11 Відповісти
воно не може бо в фатерлянді нема проблем з електрикою і наші біди вважаються такими далекими....а висер зробити все одно хоца...
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23.10.2022 19:24 Відповісти
Асфальтовая болезнь засирает не только колени, но и мозги (у тех, у кого они есть).
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23.10.2022 19:32 Відповісти
вивчи мову, чепушило ...
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23.10.2022 20:13 Відповісти
Гоша, иди вслед за своим сруським кораблём.
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23.10.2022 21:47 Відповісти
А Параша ограничивается только Белгородской областью? Или до остальных асфальтом не достать?
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23.10.2022 19:31 Відповісти
А я вам шо, Залужний? У нього і питайте.
Тільки, цитуючи класика пана Сапковського: "рекомендую перед тим набити соломи в портки, бо нога дуже важка" у пана Залужного
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23.10.2022 19:35 Відповісти
Вопросы по асфальту надо не Залужному задавать...
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23.10.2022 19:40 Відповісти
Ну, так а чим же йому стріляти? Більше ж нічим...
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23.10.2022 19:45 Відповісти
Зе сказав,що 30% енергопідприємств знищено. Розумію,що кошти потрібні Україні, але люди в зиму також потребують тепла,хоч якогось.
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23.10.2022 19:12 Відповісти
Страдать, я так понимаю, буду зимой в первую очередь те, кто поставил электрическое отопление. Не в курсе, каков процент таких, но есть. Дай да, Бог, чтобы отоплнеие было у всех. И централизованное (у меня оно), и газовое, и электрическое.
А то как-то странно получается.
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23.10.2022 19:39 Відповісти
Що "странно получается"? В Англії індивідуальне опалення, навчені минулою світовою. Ну, а у нас - одна партія, одна ТЕЦ. Живіть і радійте. Як там: не будут брать - отключим газ (с). Отак от
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23.10.2022 19:44 Відповісти
современный газовый котел, не КМЦ, без электричества к сожалению, работать тоже не будет.
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23.10.2022 20:08 Відповісти
Буде потреба, будуть імпортувати (купляти)
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23.10.2022 19:51 Відповісти
а якже Бєня буде майніть біткойни??
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23.10.2022 20:14 Відповісти
А як щебетали - маємо можливість експортувати електроенергію до ЄС. ***@ні містери очевидності, хіба не зрозуміло було, що у разі дооовгої війни #уйло буде бити по усьому живому і мертвому, що у нас є. А ви ще попи&діть, то й можливості імпортувати не буде - робіть, а не 3,14здіть
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23.10.2022 19:40 Відповісти
а колись мала можливості для експорту...
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23.10.2022 19:54 Відповісти
ФУ ФУ ФУ!ОЧЕРЕДНОЕ ДЕРЬМО!
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23.10.2022 19:56 Відповісти
херрус досі править єнергетикой у ВР..
то запитайте в ньго дозволу..
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23.10.2022 20:11 Відповісти
Твари,зелёные крысы,мои дети 5 часов без света сидят,а крысы продавать электричество и творить по оффшорам собираются,п#до₽асы
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23.10.2022 20:20 Відповісти
Походу в галушки, словесний понос,
з його слів, нам було не вигідно експортувати електроенергію ?
Тоді дуже цікаво, хто ж був найбільш зацікавлений в знищенні підстанцій.
а тепер достатньо пукнути про імпорт, і розвести лохторат на підвищення цін.
Звідки, вся Європа,, зараз на економії,
у нас почали відключати вуличне освітлення, планують скоротити робочий день.....
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23.10.2022 20:48 Відповісти
Значить будуть піднімать тарифи..((
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23.10.2022 20:56 Відповісти
Ооо, а то сидів в темряві та гадав-чому 19 годин світла немає....
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23.10.2022 23:11 Відповісти
 
 