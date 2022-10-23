Кияни не економлять електроенергію попри наше прохання, - КМДА
КМДА вирішила почати опалювальний сезон в столиці, щоб допомогти енергетикам, оскільки попри прохання скоротити споживання електроенергії, кияни вмикають обігрівачі, чим збільшують навантаження на мережі.
Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.
"Ми змушені почати опалювальний сезон, тому що люди обігріваються електроприладами", – зазначив Пантелеєв.
Наразі накопичені запаси газу в країні дозволяють не тільки почати опалювальний сезон вчасно, а й забезпечити температуру у квартирах на рівні минулих років, запевняють в КМДА.
На думку Петра Пантелеєва, електрообігрівачі не є порятунком, тому що вони швидко виводять з ладу енергосистему. У адміністрації запевняють, що максимально запустили централізовану систему опалення.
Будь ласка, зачекайте...
прохання не забувати !
краще будемо молитись за наших Воінів !
вот їм реально важко
Так что это гон какой то.
Але люди, я вами вражений, як легко і швидко ***** ударами по електроенергетиці вдалося посіяти між вами розбрат, невже це працює? Хоч це і невелика контрольна група користувачів.
Але в першу чергу в цьому винний той ідіот з КМДА, який наобум наїхав на київське населення, вмовчавши, звісно, про структуру споживання електрики в Києві, зрештою промисловість у містах та областях теж якось працює і досі, а обсяги споживання у них залежать і від воєнних потреб і від потреб цивільної економіки
У квартирі 14-15 градусів. Тільки вночі включаю по-черзі.
и, что-то подсказывает - МИМО счётчика.
Просто проведите рейд.
іжу готувати після 11 на електроплиті на наступниий день.
Ці падлюки і далі будуть руйнуваати наші електрстаанції. Не скиглить, а попіклуйтеся за себе.
Щодо опалення, за рахунок якого можна не включати єлектрообігрівачі, то цікаво було б узнати де воно?
В мене опалення нема. Обігрів покищо не вмикаю бо температура 22 градуса за рахунок того, що квартира з утепленим фасадом.
Як опуститься до 18 почну вмикати обігрівач. І хай кажуть, що хочуть.
Батареї холодні. У квартирі 22 градуси. Едине джерело тепла - звичайний персональний комп і 2 людини. Навіть лампочки світлодіодні не гріють.
Тому й кажу, що ніякі прохання чи застереження мене б не зупинили від включення обігрівача при таких температурах.
Або хай опалюють квартири, або хай не *******.
1. Если есть силы - спускайся вниз по лестнице - не пользуйся лифтом.
2. Если в доме два лифта - для подъёма вызывай только один.
Объясни это окружающим!