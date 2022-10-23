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Киевляне не экономят электроэнергию, несмотря на нашу просьбу, - КГГА

електрика,світло

КГГА решила начать отопительный сезон в столице, чтобы помочь энергетикам, поскольку, несмотря на просьбу сократить потребление электроэнергии, киевляне включают обогреватели, чем увеличивают нагрузку на сети.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вынуждены начать отопительный сезон, потому что люди обогреваются электроприборами", – отметил Пантелеев.

Накопленные запасы газа в стране позволяют не только начать отопительный сезон вовремя, но и обеспечить температуру в квартирах на уровне прошлых лет, уверяют в КГГА.

Читайте также: В Киеве начались стабилизационные отключения света, - КГГА

По мнению Петра Пантелеева, электрообогреватели не являются спасением, потому что они быстро выводят из строя энергосистему. В администрации уверяют, что максимально запустили централизованную систему отопления.

Автор: 

КГГА (2982) Киев (25518) энергетика (2560) Тарифы на электроэнергию (2165) Пантелеев Петр (73)


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Топ комментарии
+59
По кабакам и кафешкам посмотрите да оштрафуйте. столько мордоворотов с козами там при полном освещении. Просто стадами.
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23.10.2022 18:02
+33
Хай в офісі президента перестануть ходити в одних лише футболках. а самі одягнуться тепліше. Економи всрані.
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23.10.2022 18:04
+31
Светофоры пускай работают, но вот кафе, кабаки, аптеки, торговые центры и т.д. рекламой и своими верандами с террасами светят, как новогодняя ёлка на Манхеттене.
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23.10.2022 18:10
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Мусор Убирается. В мирное время у меня в частном секторе косили чаще.В етом году косили 3 раза..Железнодорожники в городе( за городом не знаю,с мая не езжу.)Тоже обкашивали вдоль путей,делали рихтовку,подсипку путей,меняли бетонніе плити на переездах.Не смотря на обстрели,как в Лондоне .От меня по прямой взріві біли в 300-400м.На работе от обстрела пострадала дочь .Откритая ЧМТ,руки ноги -решето.Произошло в конце июня,когда Харьков простреливался Смерчами и ураганами насквозь.До сих пор окончательного виздоровления нет.Но на работу ходит ,и слава Богу, на работе держат,не вигнали.двое несовершеннолетних внуков на ней.
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23.10.2022 21:28 Ответить
держитесь...как у вас сейчас? вроде получше?
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24.10.2022 01:04 Ответить
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23.10.2022 18:52 Ответить
І хто це лайкнув? Невже пегсіонери, як я? А, мабуть, ті, хто до пенсії не сподівається дожити. Кажуть, в Німеччині на мінімальній соціалці якост так-сяк прожити можливо. І шахеди з ракетами туди не летять. Поки що
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23.10.2022 19:28 Ответить
Надіятися на якусь самосвідомість плебса марно. Особливо після 2019 року. Вимикати примусово.
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23.10.2022 18:52 Ответить
а вы Патриций батюшка?
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23.10.2022 19:51 Ответить
Не скули.
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23.10.2022 20:04 Ответить
а Клич - чемпіон !
прохання не забувати !
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23.10.2022 19:28 Ответить
Я вже чотири дні добровільно-примусово по 4 години щодня сиджу без електрики. Так що кияни економлять світло.
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23.10.2022 18:56 Ответить
економлять примусово
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23.10.2022 19:18 Ответить
по інакшому там ніяк
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23.10.2022 20:44 Ответить
Я майже тиждень в прохолоді,електрокотел в мене...Поки потерплю,а в кінці тижня ставлю буржуйку і все.Генератор є,скважина і бойлер на ньому,морозильники теж.Без решти обійдусь.Готувати будемо на газовій плиті з балоном.Освітлення це статистична погрішність.Нам всім потрібно вижити!!!
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23.10.2022 19:12 Ответить
+ 100 !

краще будемо молитись за наших Воінів !
вот їм реально важко
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23.10.2022 19:29 Ответить
Не видел ни у кого из знакомых эти обогреватели, тем более, чтобы они работали.
Так что это гон какой то.
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23.10.2022 19:21 Ответить
там більше ляма зебілів живе,що ви хочете?
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23.10.2022 19:22 Ответить
Київ, Оболонь. Гарячої води немає з початку літа. Оралення не розпочали. В мікрорайоні кілька ям розрито і огороджено - роботи не ведуться. Зате: освітлення вулиць - усю ніч. В квартирі 100% енергозберігаючі прилади (освітлення, лед-телевізор, ноут з U процесором), бойлера немає (було 2, обидва здохли десь через рік-півтора - вода ні в 3,14зду). Ніякі обігрівачі поки що не вмикаємо (є конвектор і UFO, чекаємо лютого 3,14здеця). Ну, і розуміємо, що 3,14здець загальний, а виходить, ні?
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23.10.2022 19:24 Ответить
Навздогін - з 10 числа жодного разу (не знаю, може вночі, коли спимо) відключення електроенергії в мікрорайоні не було. Хоча за графіком відключення вулицю мали б відключати щодня на 4 години. То відключайте, а не 3,14здіть
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23.10.2022 19:32 Ответить
у нас тільки наш будинок видключають,вчора всього 4 години за день було ,включили вночі. При чому інші будинки взагалі не відключають ,гаражі ,фонарі "світяться", а ми без світла ,без води і ще й плита електрична...Хіба не можна чередувати? І до речі, ми економим , ні бойлера ні обігрівача не вмикаєм....
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23.10.2022 19:28 Ответить
Сьогодні у Києві +10, у квартирах батареї гріють наче на вулиці -10. Якого хєра, питається? Де обіцяні +16 в квартирах?
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23.10.2022 19:33 Ответить
приедь потрогай батарею...я уже полгода без горячей воды и сырость
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23.10.2022 19:54 Ответить
Киевская власть -коррумпированные болтуны. Нет что бы издать распоряжение оключить ВСЕ сауны, рекламы на аптеках, супермаркетах, ипрочая, "призывают к сознательности" рядовых граждан. Свой бизнес же не станешь ущемлять.
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23.10.2022 19:45 Ответить
когда правительство бесплатно качали воду и электрику в Днр то ни одно падло тут вой не подымало....писец
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23.10.2022 19:46 Ответить
Ну, во первых отопления еще мало у кого есть. Но еще не так уж и холодно. Во вторых, как раз к кмда и вопрос по поводу экономии. Реклама горит, вывески горят, в метро ипашит все на полную катушку, бары, рестораны, магазы с вывесками. Освещение на некоторых улицах как на крещатике. Что интересно дома без света стоят, а магазы с киосками и барами светят во все стороны. Нет нормального графика. Кто-то по 12 часов в сутки без света сидит, а кому-то вообще не отключают почти. Дело такое, понятно что технически равномерно отключать всем это сложно осуществить, но хоть график нормальный дайте. Чтобы например в лифте накуй не застрять на три часа. В области то же самое. Я помню блэкауты в 14 ом, так там и улицы и ТРЦ стояли полутемные, но я не припомню чтобы дома отключали.
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23.10.2022 19:49 Ответить
У мене немає опалення (Київ) і обігрівачем не користуюся, і не лише його зараз не потребую, а навпаки дуже не хотів би, щоб було як завжди, як було ще задовго до війни, включать опалення наприкінці жовтня, а потім завжди без жодних пояснень платіжка за жовтень приходить за опалення від тепловиків, в залежності від їх апетитів, на пару тисяч плюс/мінус
Але люди, я вами вражений, як легко і швидко ***** ударами по електроенергетиці вдалося посіяти між вами розбрат, невже це працює? Хоч це і невелика контрольна група користувачів.
Але в першу чергу в цьому винний той ідіот з КМДА, який наобум наїхав на київське населення, вмовчавши, звісно, про структуру споживання електрики в Києві, зрештою промисловість у містах та областях теж якось працює і досі, а обсяги споживання у них залежать і від воєнних потреб і від потреб цивільної економіки
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23.10.2022 19:51 Ответить
Питання можна вирішити за 4 дні. Високий тариф на споживання більше 500 кВТ в місяць.
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23.10.2022 20:32 Ответить
А Кыянам делают веерные отключения, как в других городах, или нет ?
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23.10.2022 20:40 Ответить
Постоянно в каких то районах сета нет.
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23.10.2022 20:50 Ответить
Не сци. Делают.
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23.10.2022 20:50 Ответить
Киев, Дарницкий рйон.Світла не було з 11 до 19. Нічого страшного, напередодні вночі приготували їжу на наступний день.Термоси ратують. В кімнаті 17 градусів. Доречі, в Німеччині взимку в квртирах не буває більше 18. В Японії взагалі немає опадлення в будинках-люди гріють себе, а не простір навколо себе. Взимку в футболках - то наша совкова звичка.
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23.10.2022 21:21 Ответить
Насчет Японии я в курсе. Но там и зим -20 не бывает, как у нас на крещенские.
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24.10.2022 02:03 Ответить
Відключають постійно.
У квартирі 14-15 градусів. Тільки вночі включаю по-черзі.
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23.10.2022 21:36 Ответить
Во многих продуктовых магазинах работают электрообогреватели,
и, что-то подсказывает - МИМО счётчика.
Просто проведите рейд.
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23.10.2022 20:49 Ответить
Там кажуть Кличка бічили у Іспанії коли він розважався у аеротрубі. А киян звинувачують у тому, що вони хочуть зігрітися у холодних квартирах...
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23.10.2022 21:03 Ответить
Грій себе, а не простір кругом себе. Одягайся тепліше.
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23.10.2022 21:23 Ответить
Рекомендую - Портативна сонячна електростанція- саме та, що тут на рекламі внизу. Придбали - дуже задоволені.Працює і як акумулятор-зарядити від електрики, або від сонця. вистачає - 3 потужних лампочки на довгих шнурах, радіо -плеєр, компьютер, одночасно + зарядка телефонів. Комфортно і ціна доступна.
іжу готувати після 11 на електроплиті на наступниий день.
Ці падлюки і далі будуть руйнуваати наші електрстаанції. Не скиглить, а попіклуйтеся за себе.
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23.10.2022 21:30 Ответить
Кстати, что там с «веерными отключениями» на Банковой, Крещатике, в Конче-Заспе и в Козине?
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23.10.2022 21:42 Ответить
За нас економить ДТЕК, вирубаючи цілі райони кому на півдня, кому на весь день.

Щодо опалення, за рахунок якого можна не включати єлектрообігрівачі, то цікаво було б узнати де воно?

В мене опалення нема. Обігрів покищо не вмикаю бо температура 22 градуса за рахунок того, що квартира з утепленим фасадом.
Як опуститься до 18 почну вмикати обігрівач. І хай кажуть, що хочуть.
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23.10.2022 21:44 Ответить
не бреши "22 градуса" при утепленном фасаде - чай в термосе не будет кипятком "постоянно"! у меня тоже фасад в утеплителе толщиной 10 см и в квартире УЖЕ холодно. просто холодно в утепленных мешканьях наступает с задержкой в дней 10.
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23.10.2022 22:17 Ответить
Який сенс мені брехати?

Батареї холодні. У квартирі 22 градуси. Едине джерело тепла - звичайний персональний комп і 2 людини. Навіть лампочки світлодіодні не гріють.
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23.10.2022 23:38 Ответить
Хм ... А 14-15-16 не хочете ?? Вибачте, "оборот речи". Не да Б...х вам і сусідам, звичайно.
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25.10.2022 13:34 Ответить
Не хочу. Могло бути і у мене так, якщо б я хату не утеплив.

Тому й кажу, що ніякі прохання чи застереження мене б не зупинили від включення обігрівача при таких температурах.

Або хай опалюють квартири, або хай не *******.
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25.10.2022 15:18 Ответить
70 % країни економлять - шо ше отключить -бізнес і рекламу? ненагадаїш непіде. а ап хай контролює свій ліфт.
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23.10.2022 22:17 Ответить
Ой не п*здіть...
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23.10.2022 22:47 Ответить
так холодно - от люди і вмикають обігрів. Хіба не зрозуміло? Температура вже по ночам падає до нуля. Так шо пора було б вже опалення включати...
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23.10.2022 23:33 Ответить
ДВА ПРОСТЫХ СПОСОБА ПОМОЧЬ РОДИНЕ!

1. Если есть силы - спускайся вниз по лестнице - не пользуйся лифтом.
2. Если в доме два лифта - для подъёма вызывай только один.
Объясни это окружающим!
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24.10.2022 10:09 Ответить
Подзвонив в міськсвітло і запитав:" чому дома відключають для економії,а в селі Троєщина біля 70 ламп вуличного освітлення не виникають". Відповідь немає розпорядження від КМДА.
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24.10.2022 21:35 Ответить
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