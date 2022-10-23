Киевляне не экономят электроэнергию, несмотря на нашу просьбу, - КГГА

КГГА решила начать отопительный сезон в столице, чтобы помочь энергетикам, поскольку, несмотря на просьбу сократить потребление электроэнергии, киевляне включают обогреватели, чем увеличивают нагрузку на сети.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вынуждены начать отопительный сезон, потому что люди обогреваются электроприборами", – отметил Пантелеев.

Накопленные запасы газа в стране позволяют не только начать отопительный сезон вовремя, но и обеспечить температуру в квартирах на уровне прошлых лет, уверяют в КГГА.

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По мнению Петра Пантелеева, электрообогреватели не являются спасением, потому что они быстро выводят из строя энергосистему. В администрации уверяют, что максимально запустили централизованную систему отопления.