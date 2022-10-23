Остін зателефонував Воллесу після розмови з Шойгу

Пентагон повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом після того, як "відкинув привід для ескалації" з боку Сергія Шойгу.

Про це повідомила пресслужба Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Згідно з опублікованими повідомленнями, міністр оборони Росії Шойгу за своєю ініціативою зв'язався сьогодні з головою Пентагону. У звіті про розмову підкреслено, що Остін "відкинув будь-який привід для російської ескалації" та "підтвердив важливість продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України".

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Після цього, як випливає із порядку публікації повідомлень, Остін зателефонував міністру оборони Британії Воллесу. Подробиці розмови не розголошуються, сказано лише, що розмова "стала продовженням обговорень у Пентагоні минулого тижня, яке охоплювало широке коло спільних пріоритетів у галузі оборони та безпеки, включаючи Україну".

Раніше міністерство оборони Великобританії випустило заяву про телефонну розмову Воллеса і Шойгу, в якій наголосило, що попередження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу" позбавлені підстав. Шойгу також дзвонив із тією ж історією міністрам оборони Франції Себастьяну Лекорню та Туреччини Хулусі Акару.