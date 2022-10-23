Остін зателефонував Воллесу після розмови з Шойгу
Пентагон повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом після того, як "відкинув привід для ескалації" з боку Сергія Шойгу.
Про це повідомила пресслужба Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Згідно з опублікованими повідомленнями, міністр оборони Росії Шойгу за своєю ініціативою зв'язався сьогодні з головою Пентагону. У звіті про розмову підкреслено, що Остін "відкинув будь-який привід для російської ескалації" та "підтвердив важливість продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України".
Після цього, як випливає із порядку публікації повідомлень, Остін зателефонував міністру оборони Британії Воллесу. Подробиці розмови не розголошуються, сказано лише, що розмова "стала продовженням обговорень у Пентагоні минулого тижня, яке охоплювало широке коло спільних пріоритетів у галузі оборони та безпеки, включаючи Україну".
Раніше міністерство оборони Великобританії випустило заяву про телефонну розмову Воллеса і Шойгу, в якій наголосило, що попередження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу" позбавлені підстав. Шойгу також дзвонив із тією ж історією міністрам оборони Франції Себастьяну Лекорню та Туреччини Хулусі Акару.
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Такi моменти дуже тяжко сприймаються..
- Бен, шо тобі той довбойоб ********?
- Та про якусь "грязную бомбу" і "подлих каклов" товкмачив півгодини.
- І шо ти йому?
- Та кажу, "будєш ***** піздєть, какли тогда ващє чістой ****** па масквє".
Путлер его так нарядил, чтобы тувинцы гордились ним и радостно шли воевать.
А вместе с ними и завидующие буряты и подобные, думающие: "мы ничем не хуже тувинцев".