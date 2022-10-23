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Шойгу (622) Воллес (216) Остін Ллойд (508)

Остін зателефонував Воллесу після розмови з Шойгу

воллес,остін

Пентагон повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом після того, як "відкинув привід для ескалації" з боку Сергія Шойгу.

Про це повідомила пресслужба Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Згідно з опублікованими повідомленнями, міністр оборони Росії Шойгу за своєю ініціативою зв'язався сьогодні з головою Пентагону. У звіті про розмову підкреслено, що Остін "відкинув будь-який привід для російської ескалації" та "підтвердив важливість продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України".

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Після цього, як випливає із порядку публікації повідомлень, Остін зателефонував міністру оборони Британії Воллесу. Подробиці розмови не розголошуються, сказано лише, що розмова "стала продовженням обговорень у Пентагоні минулого тижня, яке охоплювало широке коло спільних пріоритетів у галузі оборони та безпеки, включаючи Україну".

Раніше міністерство оборони Великобританії випустило заяву про телефонну розмову Воллеса і Шойгу, в якій наголосило, що попередження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу" позбавлені підстав. Шойгу також дзвонив із тією ж історією міністрам оборони Франції Себастьяну Лекорню та Туреччини Хулусі Акару.

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Топ коментарі
+11
Поржали з придурка алєнєаода
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23.10.2022 23:28
+8
Значить таки рашисти застосують щось масового вбивства й звинуватять Україну. Чмойгу "пробиваває" яке може бути відповідь.
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23.10.2022 23:37
+7
От, би, їбанули по бункерам...
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23.10.2022 23:33
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Поржали з придурка алєнєаода
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23.10.2022 23:28 Відповісти
Алєнєвода
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23.10.2022 23:29 Відповісти
Джонсон відмовився від висунення своєї кандидатури, зараз індус буде керувати британцями, congratulations
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23.10.2022 23:48 Відповісти
Шкода, якщо це правда. Джонсон мені дуже подобається, а індус мабуть буде більш проросійський.
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24.10.2022 00:30 Відповісти
І Британія докатилася. Ліваки і корисні ідіоти роблять свою справу вправно.
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24.10.2022 10:37 Відповісти
Известно почему?
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23.10.2022 23:34 Відповісти
Рашка випрошує п.іздюліну, всім міністрам оборони по черзі дзвонить і випрошує.
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24.10.2022 00:33 Відповісти
От, би, їбанули по бункерам...
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23.10.2022 23:33 Відповісти
Значить таки рашисти застосують щось масового вбивства й звинуватять Україну. Чмойгу "пробиваває" яке може бути відповідь.
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23.10.2022 23:37 Відповісти
Бiднi люди в Невському..знову потрапили пiд окупацiю загарбникiв...
Такi моменти дуже тяжко сприймаються..
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23.10.2022 23:39 Відповісти
Шойга нічого не вирішує. Маріонетка *****.
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23.10.2022 23:54 Відповісти
Зміст розмови:
- Бен, шо тобі той довбойоб ********?
- Та про якусь "грязную бомбу" і "подлих каклов" товкмачив півгодини.
- І шо ти йому?
- Та кажу, "будєш ***** піздєть, какли тогда ващє чістой ****** па масквє".
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24.10.2022 00:33 Відповісти
Шойгу без военного образования в генеральской форме. Выглядит как клоун. Он никто.

Путлер его так нарядил, чтобы тувинцы гордились ним и радостно шли воевать.
А вместе с ними и завидующие буряты и подобные, думающие: "мы ничем не хуже тувинцев".
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24.10.2022 01:07 Відповісти
* Томагавками* по мацкве. Они в любом военторге продаются.
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24.10.2022 02:53 Відповісти
 
 