Остин позвонил Уоллесу после разговора с Шойгу
Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом после того, как "откинул повод для эскалации" со стороны Сергея Шойгу.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
Согласно опубликованным сообщениям, министр обороны России Шойгу по своей инициативе связался сегодня с главой Пентагона. В отчете о разговоре подчеркивается, что Остин "откинул любой повод для российской эскалации" и "подтвердил важность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины".
После этого, включая порядок публикации сообщений, Остин позвонил по телефону министру обороны Британии Уоллесу. Подробности разговора не разглашаются, говорится лишь, что разговор "стал продолжением обсуждений в Пентагоне на прошлой неделе, который охватывал широкий круг общих приоритетов в области обороны и безопасности, включая Украину".
Ранее министерство обороны Великобритании выпустило заявление о телефонном разговоре Уоллеса и Шойгу, в котором подчеркнуло, что предупреждение России о якобы готовности Украины применить "грязную бомбу" лишены оснований. Шойгу также звонил с той же историей министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару.
Пожалуйста, подождите...
Такi моменти дуже тяжко сприймаються..
- Бен, шо тобі той довбойоб ********?
- Та про якусь "грязную бомбу" і "подлих каклов" товкмачив півгодини.
- І шо ти йому?
- Та кажу, "будєш ***** піздєть, какли тогда ващє чістой ****** па масквє".
Путлер его так нарядил, чтобы тувинцы гордились ним и радостно шли воевать.
А вместе с ними и завидующие буряты и подобные, думающие: "мы ничем не хуже тувинцев".