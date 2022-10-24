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Новости Война
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Шойгу Сергей (708) Уоллес (183) Остин Ллойд (408)

Остин позвонил Уоллесу после разговора с Шойгу

воллес,остін

Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом после того, как "откинул повод для эскалации" со стороны Сергея Шойгу.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Согласно опубликованным сообщениям, министр обороны России Шойгу по своей инициативе связался сегодня с главой Пентагона. В отчете о разговоре подчеркивается, что Остин "откинул любой повод для российской эскалации" и "подтвердил важность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины".

Читайте: Шойгу заявил Уоллесу о якобы возможных провокациях Украины с "грязной бомбой"

После этого, включая порядок публикации сообщений, Остин позвонил по телефону министру обороны Британии Уоллесу. Подробности разговора не разглашаются, говорится лишь, что разговор "стал продолжением обсуждений в Пентагоне на прошлой неделе, который охватывал широкий круг общих приоритетов в области обороны и безопасности, включая Украину".

Ранее министерство обороны Великобритании выпустило заявление о телефонном разговоре Уоллеса и Шойгу, в котором подчеркнуло, что предупреждение России о якобы готовности Украины применить "грязную бомбу" лишены оснований. Шойгу также звонил с той же историей министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару.
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Топ комментарии
+11
Поржали з придурка алєнєаода
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23.10.2022 23:28
+8
Значить таки рашисти застосують щось масового вбивства й звинуватять Україну. Чмойгу "пробиваває" яке може бути відповідь.
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23.10.2022 23:37
+7
От, би, їбанули по бункерам...
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23.10.2022 23:33
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Поржали з придурка алєнєаода
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23.10.2022 23:28 Ответить
Алєнєвода
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23.10.2022 23:29 Ответить
Джонсон відмовився від висунення своєї кандидатури, зараз індус буде керувати британцями, congratulations
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23.10.2022 23:48 Ответить
Шкода, якщо це правда. Джонсон мені дуже подобається, а індус мабуть буде більш проросійський.
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24.10.2022 00:30 Ответить
І Британія докатилася. Ліваки і корисні ідіоти роблять свою справу вправно.
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24.10.2022 10:37 Ответить
Известно почему?
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23.10.2022 23:34 Ответить
Рашка випрошує п.іздюліну, всім міністрам оборони по черзі дзвонить і випрошує.
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24.10.2022 00:33 Ответить
От, би, їбанули по бункерам...
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23.10.2022 23:33 Ответить
Значить таки рашисти застосують щось масового вбивства й звинуватять Україну. Чмойгу "пробиваває" яке може бути відповідь.
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23.10.2022 23:37 Ответить
Бiднi люди в Невському..знову потрапили пiд окупацiю загарбникiв...
Такi моменти дуже тяжко сприймаються..
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23.10.2022 23:39 Ответить
Шойга нічого не вирішує. Маріонетка *****.
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23.10.2022 23:54 Ответить
Зміст розмови:
- Бен, шо тобі той довбойоб ********?
- Та про якусь "грязную бомбу" і "подлих каклов" товкмачив півгодини.
- І шо ти йому?
- Та кажу, "будєш ***** піздєть, какли тогда ващє чістой ****** па масквє".
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24.10.2022 00:33 Ответить
Шойгу без военного образования в генеральской форме. Выглядит как клоун. Он никто.

Путлер его так нарядил, чтобы тувинцы гордились ним и радостно шли воевать.
А вместе с ними и завидующие буряты и подобные, думающие: "мы ничем не хуже тувинцев".
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24.10.2022 01:07 Ответить
* Томагавками* по мацкве. Они в любом военторге продаются.
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24.10.2022 02:53 Ответить
 
 