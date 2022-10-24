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Угорщина (2147) Віктор Орбан (517)

Тисячі угорців вимагали відставки Орбана

венгрия

Тисячі угорців, зокрема вчителі та студенти, пройшли в неділю через Будапешт на знак протесту проти уряду, вимагаючи підвищення заробітної плати для вчителів та стримування інфляції.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Протестувальники, рухаючись по мосту через Дунай, тримали плакати "Орбане, геть!", "Без учителів немає майбутнього!"

Учасники акції заявили, що уряд виплачує мізерні зарплати вчителям, тоді як інфляція в Угорщині у вересні перевищила 20% і продовжує зростати.

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Топ коментарі
+42
Кацапское говно само не уходит, таких выносить нужно.
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24.10.2022 01:46
+26
Тобто вони топлять за підвищення зарплат для себе, а не за проведення більш адекватної фінансової політики? Ммм, круто, надрукуйте більше бабла і роздацте їм. Вони будуть щасливі, але, спойлер: недовго.
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24.10.2022 02:28
+22
Вереску Орбана "Путєнг, введі войска" ще не чутно?
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24.10.2022 03:07
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Кацапское говно само не уходит, таких выносить нужно.
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24.10.2022 01:46 Відповісти
на те воно і гівно
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24.10.2022 01:48 Відповісти
Ооо, панєслась!
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24.10.2022 01:54 Відповісти
До ср#ки то. Нікуди він сам не піде й такі протести йому до ср#ки.
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24.10.2022 02:17 Відповісти
Тобто вони топлять за підвищення зарплат для себе, а не за проведення більш адекватної фінансової політики? Ммм, круто, надрукуйте більше бабла і роздацте їм. Вони будуть щасливі, але, спойлер: недовго.
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24.10.2022 02:28 Відповісти
Мадяри євриків не друкують
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24.10.2022 07:59 Відповісти
Флоріни друкують
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24.10.2022 08:18 Відповісти
дефлоріни...
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24.10.2022 08:47 Відповісти
а что им не нравится, газ же дешёвый?
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24.10.2022 02:50 Відповісти
так газ дешевый для орбановской мафии - а те уже перепродают в тройне
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24.10.2022 03:00 Відповісти
Вереску Орбана "Путєнг, введі войска" ще не чутно?
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24.10.2022 03:07 Відповісти
"Без учителів немає майбутнього!"
Ага то ось навіщо їм угорські школи на Закарпатті щоб тим учителям ми зарплатню платили, хитрі мадяри
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24.10.2022 03:46 Відповісти
Там було досить правильне гасло !
https://pbs.twimg.com/media/FfwxQxBX0AMChQz?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/FfxEYHMXEAIr5s7?format=jpg&name=large
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24.10.2022 04:06 Відповісти
НЕХАЙ ВИХОДИТЬ БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ - ПУЙЛО ТОЧНО ВЖЕ НЕ ВВЕДЕ ТАНКИ...
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24.10.2022 05:48 Відповісти
Я гадав, що вони вийшли із- за гнілої політики орбана, а вони лише за свого благополуччя. Скотиняки, хоча і це не погано.
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24.10.2022 05:54 Відповісти
Орбана так просто не "взяти", ****** вони як узкіє- не здаються
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24.10.2022 06:37 Відповісти
Тисячі угорців вимагали відставки Орбана - а чому не мільйони?
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24.10.2022 06:48 Відповісти
Цыганва негодуетЪ
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24.10.2022 07:16 Відповісти
Вони не цигани, вони ханти-мансі, мордва, мокша, ерзя та всілякі удмурти з комі та інші колоніальні народи недоімперії.
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24.10.2022 08:03 Відповісти
Ну, это ещё что. Вот, даст Бог, этих зауральских полуциган-полумонголов, исключат из ЕС и НАТО, да Украина депортирует со своей территории в ********* всех с незаконно полученным паспортом *********, вот тогда и будет картина маслом.
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24.10.2022 07:36 Відповісти
Там населення майже таке, як і в братній їм Кацапії - переважна більшість всцикається окропом від Орбана і його партії, як кацапи від *****.
Саме цікаве про ізбіратєлєй ************ дружка це те, що вся ця звиздота пережила совєцьку інтервенцію 1956 року і вони мали б знати на власній шкурі, хто такий гускій "брат".
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24.10.2022 07:57 Відповісти
Як не сумно констатувати, але ми теж багато чого від москалів пережили, чого тільки голодомор нам коштував, але ...
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24.10.2022 09:21 Відповісти
ЄС притримав субвенцію і "началось"
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24.10.2022 08:00 Відповісти
Місцева вата захвилювалася за зниження свого рівня життя, а не за війну у неї під боком.
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24.10.2022 09:25 Відповісти
******,так як вони назвали свою партію,краще не вигадаєш,В перекладі на українську *******.
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24.10.2022 10:29 Відповісти


Орбан з Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.

багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».
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21.11.2022 05:20 Відповісти
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******.

кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
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21.11.2022 05:26 Відповісти
 
 