Тисячі угорців вимагали відставки Орбана
Тисячі угорців, зокрема вчителі та студенти, пройшли в неділю через Будапешт на знак протесту проти уряду, вимагаючи підвищення заробітної плати для вчителів та стримування інфляції.
Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Протестувальники, рухаючись по мосту через Дунай, тримали плакати "Орбане, геть!", "Без учителів немає майбутнього!"
Учасники акції заявили, що уряд виплачує мізерні зарплати вчителям, тоді як інфляція в Угорщині у вересні перевищила 20% і продовжує зростати.
Топ коментарі
+42 Alex Dev d4763325
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+26 Yevhenii Kyriukha
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+22 Alex Sokolov 0d8421f8
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Ага то ось навіщо їм угорські школи на Закарпатті щоб тим учителям ми зарплатню платили, хитрі мадяри
https://pbs.twimg.com/media/FfwxQxBX0AMChQz?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/FfxEYHMXEAIr5s7?format=jpg&name=large
Саме цікаве про ізбіратєлєй ************ дружка це те, що вся ця звиздота пережила совєцьку інтервенцію 1956 року і вони мали б знати на власній шкурі, хто такий гускій "брат".
Орбан з Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.
багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******.
кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg