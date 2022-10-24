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Венгрия (1832) Виктор Орбан (426)

Тысячи венгров требовали отставки Орбана

венгрия

Тысячи венгров, включая учителей и студентов, прошли в воскресенье через Будапешт в знак протеста против правительства, требуя повышения заработной платы для учителей и сдерживания инфляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Протестующие, двигаясь по мосту через Дунай, держали плакаты "Орбан, прочь!", "Без учителей нет будущего!"

Участники акции заявили, что правительство выплачивает мизерные зарплаты учителям, в то время как инфляция в Венгрии в сентябре превысила 20% и продолжает расти.

Читайте: Венгрия получила исключение из возможного ограничения цены на газ, - Орбан
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Топ комментарии
+42
Кацапское говно само не уходит, таких выносить нужно.
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24.10.2022 01:46
+26
Тобто вони топлять за підвищення зарплат для себе, а не за проведення більш адекватної фінансової політики? Ммм, круто, надрукуйте більше бабла і роздацте їм. Вони будуть щасливі, але, спойлер: недовго.
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24.10.2022 02:28
+22
Вереску Орбана "Путєнг, введі войска" ще не чутно?
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24.10.2022 03:07
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Кацапское говно само не уходит, таких выносить нужно.
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24.10.2022 01:46 Ответить
на те воно і гівно
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24.10.2022 01:48 Ответить
Ооо, панєслась!
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24.10.2022 01:54 Ответить
До ср#ки то. Нікуди він сам не піде й такі протести йому до ср#ки.
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24.10.2022 02:17 Ответить
Тобто вони топлять за підвищення зарплат для себе, а не за проведення більш адекватної фінансової політики? Ммм, круто, надрукуйте більше бабла і роздацте їм. Вони будуть щасливі, але, спойлер: недовго.
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24.10.2022 02:28 Ответить
Мадяри євриків не друкують
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24.10.2022 07:59 Ответить
Флоріни друкують
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24.10.2022 08:18 Ответить
дефлоріни...
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24.10.2022 08:47 Ответить
а что им не нравится, газ же дешёвый?
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24.10.2022 02:50 Ответить
так газ дешевый для орбановской мафии - а те уже перепродают в тройне
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24.10.2022 03:00 Ответить
Вереску Орбана "Путєнг, введі войска" ще не чутно?
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24.10.2022 03:07 Ответить
"Без учителів немає майбутнього!"
Ага то ось навіщо їм угорські школи на Закарпатті щоб тим учителям ми зарплатню платили, хитрі мадяри
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24.10.2022 03:46 Ответить
Там було досить правильне гасло !
https://pbs.twimg.com/media/FfwxQxBX0AMChQz?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/FfxEYHMXEAIr5s7?format=jpg&name=large
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24.10.2022 04:06 Ответить
НЕХАЙ ВИХОДИТЬ БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ - ПУЙЛО ТОЧНО ВЖЕ НЕ ВВЕДЕ ТАНКИ...
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24.10.2022 05:48 Ответить
Я гадав, що вони вийшли із- за гнілої політики орбана, а вони лише за свого благополуччя. Скотиняки, хоча і це не погано.
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24.10.2022 05:54 Ответить
Орбана так просто не "взяти", ****** вони як узкіє- не здаються
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24.10.2022 06:37 Ответить
Тисячі угорців вимагали відставки Орбана - а чому не мільйони?
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24.10.2022 06:48 Ответить
Цыганва негодуетЪ
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24.10.2022 07:16 Ответить
Вони не цигани, вони ханти-мансі, мордва, мокша, ерзя та всілякі удмурти з комі та інші колоніальні народи недоімперії.
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24.10.2022 08:03 Ответить
Ну, это ещё что. Вот, даст Бог, этих зауральских полуциган-полумонголов, исключат из ЕС и НАТО, да Украина депортирует со своей территории в ********* всех с незаконно полученным паспортом *********, вот тогда и будет картина маслом.
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24.10.2022 07:36 Ответить
Там населення майже таке, як і в братній їм Кацапії - переважна більшість всцикається окропом від Орбана і його партії, як кацапи від *****.
Саме цікаве про ізбіратєлєй ************ дружка це те, що вся ця звиздота пережила совєцьку інтервенцію 1956 року і вони мали б знати на власній шкурі, хто такий гускій "брат".
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24.10.2022 07:57 Ответить
Як не сумно констатувати, але ми теж багато чого від москалів пережили, чого тільки голодомор нам коштував, але ...
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24.10.2022 09:21 Ответить
ЄС притримав субвенцію і "началось"
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24.10.2022 08:00 Ответить
Місцева вата захвилювалася за зниження свого рівня життя, а не за війну у неї під боком.
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24.10.2022 09:25 Ответить
******,так як вони назвали свою партію,краще не вигадаєш,В перекладі на українську *******.
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24.10.2022 10:29 Ответить


Орбан з Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.

багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».
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21.11.2022 05:20 Ответить
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******.

кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
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21.11.2022 05:26 Ответить
 
 