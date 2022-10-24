Тысячи венгров требовали отставки Орбана
Тысячи венгров, включая учителей и студентов, прошли в воскресенье через Будапешт в знак протеста против правительства, требуя повышения заработной платы для учителей и сдерживания инфляции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Протестующие, двигаясь по мосту через Дунай, держали плакаты "Орбан, прочь!", "Без учителей нет будущего!"
Участники акции заявили, что правительство выплачивает мизерные зарплаты учителям, в то время как инфляция в Венгрии в сентябре превысила 20% и продолжает расти.
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+42 Alex Dev d4763325
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Ага то ось навіщо їм угорські школи на Закарпатті щоб тим учителям ми зарплатню платили, хитрі мадяри
https://pbs.twimg.com/media/FfwxQxBX0AMChQz?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/FfxEYHMXEAIr5s7?format=jpg&name=large
Саме цікаве про ізбіратєлєй ************ дружка це те, що вся ця звиздота пережила совєцьку інтервенцію 1956 року і вони мали б знати на власній шкурі, хто такий гускій "брат".
Орбан з Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.
багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******.
кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg