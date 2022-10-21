РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9823 посетителя онлайн
Новости
4 763 27

Венгрия получила исключение из возможного ограничения цены на газ, - Орбан

орбан,путін

Венгрия договорилась на саммите ЕС в Брюсселе об исключении из запланированного предела цен на газ в ЕС. Такое ограничение не будет применяться к долгосрочным соглашениям, таким как 15-летний контракт Венгрии на поставку с российским Газпромом.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились, что даже если в Европе будет предел цен на газ, это не повлияет на те долгосрочные контракты, без которых поставка газа Венгрии была бы невозможна уже через несколько дней. Другими словами, мы освобождены от ограничений цен на газ, поэтому это не ставит под угрозу безопасное газоснабжение Венгрии", - написал он.

Орбан уточнил, что даже если в Европе будет общая закупка газа, для Венгрии она не будет обязательной.

"В то же время все варианты приобретения остаются открытыми для нас. Это важно, потому что снизить цену на энергоносители в нашей стране мы можем только тогда, когда будет больше ресурсов, тем больше конкуренция на венгерском энергорынке", - добавил премьер-министр Венгрии.

Читайте также: Европа избавляется от зависимости от российского газа намного быстрее, чем прогнозировалось, - фон дер Ляйен

Автор: 

Венгрия (1936) Газ (10223) россия (95420) Виктор Орбан (461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Тобто, якщо Європа буде купувати дешевше то угорці будуть продовжувати платити дорого. Ну й кук з ними.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:19
+7
я дивуюсь як цих уїба-в ще тримають в ЕС та нато! з них там толку як мертвому кадило- а сморіду по всьому світу від них!
показать весь комментарий
21.10.2022 11:19
+6
Угорщина отримала право купувати газ дорожче, це перемога Орбана.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я дивуюсь як цих уїба-в ще тримають в ЕС та нато! з них там толку як мертвому кадило- а сморіду по всьому світу від них!
показать весь комментарий
21.10.2022 11:19 Ответить
да успокойтесь поця Орбан невнеменяемый пелераст цыганский он не понимает что 15 летний контракт он заключил с Нечто и с Несчем т.е. ни с кем Россия распадется и покладут прибором на его контракт и да газ то через нас идет..... а там мало ли какие аварии бувают.. ведь можно трубу сделать и в обход Венгрии и пусть сосут и играют на пустой трубе- дуде или к СП 1-2 присобачить Орбан же переживал мол у венгров нема морской воды... вот и будем им водичка с моря....с доставкой к домам..
показать весь комментарий
21.10.2022 11:28 Ответить
Согласен, Орба- джян берет дотации с евро (живой кеш), а остальное- будущие обицянки, проекти, ВОЗДУХ...Только если, єто понимаем мы, то видят это и сильные мира сего...а реакции ноль или мы чего-то не знаем
показать весь комментарий
21.10.2022 11:35 Ответить
как раз тут работает правило --не мешайте идиоту делать свою работу..ибо как ее сделает идиот сам себя закопает во всех смыслах-- никто лучше идиота и не сделает.... пример *****...главное не мешать ***** уничтожать Россию...как и Орбану не мешать уничтожать Венгрию и себя лично... потом венгры когда поймут что им настал каздец из за действий Орбана сами его выбросят в Дунай и утопят...
показать весь комментарий
21.10.2022 11:41 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 11:31 Ответить
Тобто, якщо Європа буде купувати дешевше то угорці будуть продовжувати платити дорого. Ну й кук з ними.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:19 Ответить
Дешевше без відкату, чи дорожче з відкатом.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:24 Ответить
платити будуть угорці за свій дебільний вибір...

Ну і ..уй з ними...

-----------

Україна,до речі ВЖЕ заплатила..

лярдів 32-90 доларів (за різними оцінками) "зверху" за ЗРАДНИЦЬКИМ 10-річним контрактом Юлєчки..

показать весь комментарий
21.10.2022 11:46 Ответить
Отримала дозвіл на вихід з ЕС?
показать весь комментарий
21.10.2022 11:20 Ответить
Угорцям-лайно не може не бути лайном бо воно лайно...
показать весь комментарий
21.10.2022 11:20 Ответить
А фото таке не погане. Цензор підкинув.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:21 Ответить
інших, без ху.ла, просто не існує. це ще саме пристойне.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:38 Ответить
Угорщина отримала право купувати газ дорожче, це перемога Орбана.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:23 Ответить
Нафіга їм газ, там жара промисловість 0 консерва кончена
показать весь комментарий
21.10.2022 11:30 Ответить
...час вже робити мад'ярам виняток з ЄС
показать весь комментарий
21.10.2022 11:30 Ответить
Підняти п#дарам ціну на транзит газу і нафти в Угорщину на 200-500% пов'язуючи це зі страхуванням та ростом ціни обслуговування транспортної інфраструктури і хай ідуть на#уй, за все треба платити і за свою пасивність, щодо війни на нашій території...
показать весь комментарий
21.10.2022 11:30 Ответить
Угорщина стала "зерновим хабом" України.

НЕПОРЯДОК.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:47 Ответить
********** шльондри.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:39 Ответить
всі в ЄС вже хотят ***** викинути Угорщину
показать весь комментарий
21.10.2022 11:39 Ответить
Раньше планировал съездить отдохнуть в Венгрии. Теперь желание отдыхать у пособников российских фашистов отпало навсегда!
показать весь комментарий
21.10.2022 12:07 Ответить
Взаимно. Впрочем жаль, был там несколько раз. Можно было вкусно поесть и есть отменное вино. Может когда то они опомнится.
показать весь комментарий
21.10.2022 12:30 Ответить
Орбану треба змінити прізвище на Орбановський)
показать весь комментарий
21.10.2022 12:19 Ответить
Мад'ярські ************* радіють можливості купувати у орків газ дорожче, аніж уся Європа. Дебіли, мля.
показать весь комментарий
21.10.2022 12:43 Ответить
заплатят ************* за этот "дешевый" газ сторицей. Никто ничего не забудет, даже не надейтесь!
показать весь комментарий
21.10.2022 13:27 Ответить
Рано чи пізно Угорщина отримає виключенння з ЄС та НАТО.
показать весь комментарий
21.10.2022 13:58 Ответить
Краще рано
показать весь комментарий
21.10.2022 14:05 Ответить
 
 