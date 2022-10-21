Венгрия получила исключение из возможного ограничения цены на газ, - Орбан

Венгрия договорилась на саммите ЕС в Брюсселе об исключении из запланированного предела цен на газ в ЕС. Такое ограничение не будет применяться к долгосрочным соглашениям, таким как 15-летний контракт Венгрии на поставку с российским Газпромом.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились, что даже если в Европе будет предел цен на газ, это не повлияет на те долгосрочные контракты, без которых поставка газа Венгрии была бы невозможна уже через несколько дней. Другими словами, мы освобождены от ограничений цен на газ, поэтому это не ставит под угрозу безопасное газоснабжение Венгрии", - написал он.

Орбан уточнил, что даже если в Европе будет общая закупка газа, для Венгрии она не будет обязательной.

"В то же время все варианты приобретения остаются открытыми для нас. Это важно, потому что снизить цену на энергоносители в нашей стране мы можем только тогда, когда будет больше ресурсов, тем больше конкуренция на венгерском энергорынке", - добавил премьер-министр Венгрии.

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