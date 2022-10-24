Вранці окупанти обстріляли чотири громади на Миколаївщині, пошкоджено лінію електропередач, приватні будинки, навчальний заклад

Вранці окупанти обстріляли території Шевченківської, Баштанської, Березнегуватської та Інгульської громад на Миколаївщині.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаївський район:



За інформацією ОК "Південь", вчора, 23 жовтня, ворог вів мінометний вогонь по прибережній смузі Очаківської громади. Без жертв та постраждалих.



Зранку, 24 жовтня, о 05:30 відбувся обстріл Шевченківської громади, в результаті чого пошкоджено авто та нежитлова споруда. Постраждалих немає.



Баштанський район:



Сьогодні, 24 жовтня, о 03:40 зафіксовано обстріли Баштанської громади, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач, три приватних будинки, навчальний заклад. Постраждалих немає.



Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.



Вчора, 23 жовтня, о 12:00, 15:30, 18:00 та 20:00 обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого один будинок зруйновано та три пошкоджено. Постраждалих немає.



Також зранку, 24 жовтня, близько 04:00 під обстрілами перебувала Інгульська громада. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні..



Також зазначається, щоу Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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