УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12167 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 935 10
Китай (4350) Латвія (1291) росія (63568) Херсонщина (5364) ядерна зброя (1110) Рінкевичс Едгарс (169)

Росія має достатньо ресурсів для тривалої війни, Захід не повинен розслаблятися, - глава МЗС Латвії Рінкевич

рінкевич,едгар

Росія має достатньо ресурсів для ведення тривалої війни проти України, тому важливо, щоб Захід не розслаблявся в наданні допомоги нашій країні.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За його словами, наразі слід надати не лише військову, а й фінансову допомогу, щоб допомогти Україні "перезимувати" та відновити значною мірою зруйновану внаслідок російських атак цивільну інфраструктуру.

При цьому, за його словами, РФ сподівається на "втому" Заходу, намагаючись негативно вплинути на громадську думку. Рінкевич вважає, що єдність Заходу в допомозі Україні досить сильна, а проблеми, як правило, пов'язані зі швидкістю виконання рішень. Так, постачання зброї найчастіше відбувається повільніше, ніж зміни на фронті.

Крім того, глава МЗС Латвії вважає, що дзвінки міністра оборони Росії Сергія Шойгу міністрам оборони кількох країн для того, щоб звинуватити Україну в нібито намірах застосувати "брудну бомбу" можуть говорити про можливу підготовку РФ до провокацій або спробу відвернути увагу від атак на цивільну інфраструктуру України.

Він також вважає, що від Росії можна очікувати будь-які сценарії розвитку подій, знаючи, що ситуація навколо Херсона складається несприятливо для країни-агресора.

Також читайте: Запрошуємо ООН і МАГАТЕ відвідати Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії, - Резніков

Крім того, Рінкевич сказав, що Китай просто спостерігає за тим, що відбувається, і діє стримано, не поспішаючи всіляко підтримувати РФ. На його думку, результат війни загалом матиме велике значення для міжнародної політики та того, як можуть діяти країни з геополітичними амбіціями.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
цей ресурс відомий - 130 000 000 дов...бів ...Отже Захід повинен нам демонстративно 130 000 000 набоїв
показати весь коментар
24.10.2022 12:45
+4
дивлюсь на лінію фронту .була широка п'зда,а зараз виточили х'й в профіль. -скульптори,генії.Мікеланджело нервово курить в кутку.до путіна не доходить,що все вже змодульовано на комп'ютері?стріляйся у'обок.
показати весь коментар
24.10.2022 12:51
+4
а ми знайдемо 130 000 000 осинових колів, аби не повилазили
показати весь коментар
24.10.2022 12:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цей ресурс відомий - 130 000 000 дов...бів ...Отже Захід повинен нам демонстративно 130 000 000 набоїв
показати весь коментар
24.10.2022 12:45 Відповісти
а ми знайдемо 130 000 000 осинових колів, аби не повилазили
показати весь коментар
24.10.2022 12:51 Відповісти
нарожалки ще нарожають а потім повторять, нажаль це скрепа
показати весь коментар
24.10.2022 12:48 Відповісти
нарожають ? від китайців ? чи бабушці пришиють дедушкіни ?
показати весь коментар
24.10.2022 13:04 Відповісти
а зараз від кого рожають, ці потвори більш наполовину косоокі
показати весь коментар
24.10.2022 13:19 Відповісти
дивлюсь на лінію фронту .була широка п'зда,а зараз виточили х'й в профіль. -скульптори,генії.Мікеланджело нервово курить в кутку.до путіна не доходить,що все вже змодульовано на комп'ютері?стріляйся у'обок.
показати весь коментар
24.10.2022 12:51 Відповісти
Ми не віримо МЗС Латвії, тільки Арестовичу, він ніколи не помиляється, просто талант провидцем від Бога, але сидить чомусь в зачуханому офісі)

17 березня 2022.
Думаю, що 10 днів, може, 14 у них залишилося на те, щоб вони взагалі були здатні на активні бойові дії. Потім неминучий перехід до позиційної війни, вони стають в оборону, як зараз під Києвом, наприклад. І вже оперативного розмаху не буде», - пояснив Олексій Арестович.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-arestovych-rosija-resurs-na-10-14-dniv/31757677.html

2 квітня 2022
"Маріуполь треба звільнити, ми не можемо його кинути. І певні дії ми застосовуємо вже. Якщо перша доля війни переважно вирішувалась кампанією на півночі, то зараз друга - на сході. В залежності від її вирішення буде і зрозуміло.Я думаю на нашу користь все вирішиться, у них немає резерву на те, щоб продовжувати активно цю фазу. На збір цих резервів щонайменше 2-3 місяці. Санкції доб'ють економіку. Тобто зараз протягом 2-3 тижнів має бути вирішено. Я часто казав 2-3 тижні, але це від початку другої фази. От зараз вона починається. Думаю за три доби вони активно мають піти. І після цього 2 тижні вирішать все", - зазначив Арестович.
https://suspilne.media/224526-rezultat-ciei-vijni-bude-viriseno-za-2-3-tizni-arestovic/
показати весь коментар
24.10.2022 13:04 Відповісти
Так давайте далекобійну зброю, щоб зруйнувати те звідки кацапи беруть оті "ресурси".То й війна швидше закінчиться. Бо *уйло зупинятися поки є чим воювати не збирається.
показати весь коментар
24.10.2022 13:09 Відповісти
Рахи вистачить на довго, закінчиться як у совка з Афганом, але не раніше смерті ***** та найближчих **************. Генштаб вже написав що московити Херсон не залишать, просто забирають усе зайве і планують наступи в різних напрямках з укріпленого міста та оборонних рубежів лівобережжя
показати весь коментар
24.10.2022 13:14 Відповісти
Помийка не тільки має ресурси для тривалої війни в Україні, вона має ресурси і на провокації у Европі. Країнам Балтії треба бути готовими до провокацій у небі, чи на кордоні. Польщу теж будуть провокувати, для цього звозять свою орду та техніку до біласрусіі.
показати весь коментар
24.10.2022 13:15 Відповісти
 
 