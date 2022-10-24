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Зеленський (22411) ЗСУ (7187)

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період та відновлення об’єктів енергетики

зеленський,трасс

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій і розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період.

"Окрему увагу приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російської армії. Окрім цього, зупинилися на процесі відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

Також розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України.

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Топ коментарі
+5
Президент наголосив, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів - це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України. - впевнений, засідали в темряві. тому що от такий він, наш през. разом з народом, плоть від плоті. крайньої.
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24.10.2022 14:10
+4
Одні скоти продають мотори, інші нелюди громлять об'єкти енергетики, а ставка 8 місяців засідає.
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24.10.2022 14:05
+4
А наш Найвеличніший нічєго так, йому би щє чємодан і він буде что-то одно, а *** ло єто что-то другоє....
По нормальному нічого цей недо-Наполєон не може....Йому треба шоу устраювати....
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24.10.2022 14:07
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засєдатєлі фігові
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24.10.2022 14:00 Відповісти
надо на второй срок выбрать. На крайняк - Лесю Украинку.
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24.10.2022 14:04 Відповісти
а дороги? дороги себе не побудують
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24.10.2022 14:04 Відповісти
Одні скоти продають мотори, інші нелюди громлять об'єкти енергетики, а ставка 8 місяців засідає.
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24.10.2022 14:05 Відповісти
А наш Найвеличніший нічєго так, йому би щє чємодан і він буде что-то одно, а *** ло єто что-то другоє....
По нормальному нічого цей недо-Наполєон не може....Йому треба шоу устраювати....
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24.10.2022 14:07 Відповісти
Президент наголосив, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів - це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України. - впевнений, засідали в темряві. тому що от такий він, наш през. разом з народом, плоть від плоті. крайньої.
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24.10.2022 14:10 Відповісти
Ху с ним. Пусть лучше думает, что после Победы он стырит еше больше. А там видно будет
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24.10.2022 14:10 Відповісти
Навіщо цього зрадника допускають на засідання?
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24.10.2022 14:11 Відповісти
Ставка, ставка... Ставок... Произошел очередной слив оперативной информации на фронтах прямиком в бункер путлера.
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24.10.2022 14:16 Відповісти
Відновлення об'єктів енергетики, а питання захисту роздивлялялися? Чи краще Велике крадівництво (відновлення)?
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24.10.2022 14:22 Відповісти
 
 