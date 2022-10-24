Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період та відновлення об’єктів енергетики

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій і розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період.

"Окрему увагу приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російської армії. Окрім цього, зупинилися на процесі відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.



Також розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України.

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