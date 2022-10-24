Холдинг Techiia завів в Україну російського букмекера 1xBet, - розслідування
Український IT-холдинг Techiia має прямі зв’язки з російським букмекером 1xBet і, ймовірно, допомагав йому з отриманням ліцензій для роботи в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТК "Прямий", про це в своєму розслідуванні "Родинні зв’язки. Хто пов’язує український холдинг Techiia з російським букмекером 1xBet".
Як відомо, українські ЗМІ запідозрили холдинг Techiia у співробітництві з 1xBet. Журналісти засумнівались в походженні 60 млн доларів, які Techiia передала на підтримку ЗСУ - це розмір всього виторгу компанії за 2021 рік, а співзасновник холдингу Олег Крот не зміг чітко пояснити, звідки тоді такі гроші на благодійність.
Після цього виплив зв’язок другого співзасновника Юрія Лазебнікова з російським букмекером: до 2020 року Лазебніков був директором ТОВ "МЕ-ЕСТЕЙТ", власником якого був Сергій Цибін, який сьогодні є власником ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка і отримувала ліцензії на роботу 1xBet в Україні.
"Саме тому народилась підозра про те, що саме український холдинг Techiia міг допомагати заводити 1xBet в Україну, а внесок у 60 млн доларів на підтримку ЗСУ міг бути платою від російського букмекера за позитивне рішення КРАІЛ у видачі йому ліцензій на роботу в Україні", - йдеться у публікації.
На користь цієї підозри зіграв і той факт, що вже після початку повномасштабної війни кіберспортивна компанія WePlay Esports, яка входить до холдингу Techiia, продовжувала співпрацювати з російським букмекером 1xBet, який влітку та у вересні 2022 року транслював змагання з Counter Strike: Go та 5 сезон WePlay Academy League, що проводились українською кіберспортивною компанією, та анонсував ставки на них.
Ще на початку 2021 року WePlay Esports радо оголошував про свою дружбу та співпрацю з 1xBet. Але сьогодні в Techiia заперечуюить будь-які зв’язки зі сканадльним букмекером.
Але, як виявили журналісти, і сьогодні Techiia та 1xBet мають прямий родинний зв’язок. Справа в тому, що головним юристом WePlay Esports працює Роман Родін, який є рідним братом Олександра Родіна, директора ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка і отримувала ліцензії на роботу 1xBet в Україні. Олександр Родін та Роман Родін вдвох були зареєстровані за однією адресою в Києві на вулиці Леоніда Первомайського, 3, кв. 7, йдеться в розслідуванні. Більше того, цивільна дружина директора українського 1хBet Діана Шаповалова, згідно з її сторінкою у Facebook, також працює в юридичному відділі WePlay Holding, тобто у підпорядкуванні рідного брата свого чоловіка.
Журналісти підкреслюють, що після того, як в ЗМІ потрапила інформація про продовження співпраці Techiia з 1xBet, на сайтах останнього стали зникати всі сліди WePlay Esports та анонси його змагань.
"Вочевидь, потрапивши у скандал, в Techiia намагались прибрати будь-які свої сліди на сайтах 1xBet. Але як це можна зробити, не маючи прямого контакту з російським букмекером та не маючи впливу на нього?", - йдеться в розслідуванні, автори якого припускають, що питання "зачистки" згадок українських кіберспортивних змагань на сайтах російського букмекера могли обгорюватись прямо на сімейних вечерях родини Родіних.
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скоріш за все це якась обородка розрахована для юридичної адреси, а доїти будуть європеців
Що сталося з цим філіпінським генієм бразільськой наружності?
Якого пуя вони платять мінімальной податок" 0", коли усі платять від 7 до 20????
ЗЕКЛЯ, ти в долі?