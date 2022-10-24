УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини
4 485 11
букмекери (93) ліцензія (831)

Холдинг Techiia завів в Україну російського букмекера 1xBet, - розслідування

1xbet

Український IT-холдинг Techiia має прямі зв’язки з російським букмекером 1xBet і, ймовірно, допомагав йому з отриманням ліцензій для роботи в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТК "Прямий",   про це в своєму розслідуванні "Родинні зв’язки. Хто пов’язує український холдинг Techiia з російським букмекером 1xBet".

Як відомо, українські ЗМІ запідозрили холдинг Techiia у співробітництві з 1xBet. Журналісти засумнівались в походженні 60 млн доларів, які Techiia передала на підтримку ЗСУ - це розмір всього виторгу компанії за 2021 рік, а співзасновник холдингу Олег Крот не зміг чітко пояснити, звідки тоді такі гроші на благодійність.

Після цього виплив зв’язок другого співзасновника Юрія Лазебнікова з російським букмекером: до 2020 року Лазебніков був директором ТОВ "МЕ-ЕСТЕЙТ", власником якого був Сергій Цибін, який сьогодні є власником ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка і отримувала ліцензії на роботу 1xBet в Україні.

Холдинг Techiia завів в Україну російського букмекера 1xBet, - розслідування 01

"Саме тому народилась підозра про те, що саме український холдинг Techiia міг допомагати заводити 1xBet в Україну, а внесок у 60 млн доларів на підтримку ЗСУ міг бути платою від російського букмекера за позитивне рішення КРАІЛ у видачі йому ліцензій на роботу в Україні", - йдеться у публікації.

На користь цієї підозри зіграв і той факт, що вже після початку повномасштабної війни кіберспортивна компанія WePlay Esports, яка входить до холдингу Techiia, продовжувала співпрацювати з російським букмекером 1xBet, який влітку та у вересні 2022 року транслював змагання з Counter Strike: Go та 5 сезон WePlay Academy League, що проводились українською кіберспортивною компанією, та анонсував ставки на них.

Холдинг Techiia завів в Україну російського букмекера 1xBet, - розслідування 02

Ще на початку 2021 року WePlay Esports радо оголошував про свою дружбу та співпрацю з 1xBet. Але сьогодні в Techiia заперечуюить будь-які зв’язки зі сканадльним букмекером.

Але, як виявили журналісти, і сьогодні Techiia та 1xBet мають прямий родинний зв’язок. Справа в тому, що головним юристом WePlay Esports працює Роман Родін, який є рідним братом Олександра Родіна, директора ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка і отримувала ліцензії на роботу 1xBet в Україні. Олександр Родін та Роман Родін вдвох були зареєстровані за однією адресою в Києві на вулиці Леоніда Первомайського, 3, кв. 7, йдеться в розслідуванні. Більше того, цивільна дружина директора українського 1хBet Діана Шаповалова, згідно з її сторінкою у Facebook, також працює в юридичному відділі WePlay Holding, тобто у підпорядкуванні рідного брата свого чоловіка.

Холдинг Techiia завів в Україну російського букмекера 1xBet, - розслідування 03
Холдинг Techiia завів в Україну російського букмекера 1xBet, - розслідування 04
Холдинг Techiia завів в Україну російського букмекера 1xBet, - розслідування 05

Журналісти підкреслюють, що після того, як в ЗМІ потрапила інформація про продовження співпраці Techiia з 1xBet, на сайтах останнього стали зникати всі сліди WePlay Esports та анонси його змагань.

"Вочевидь, потрапивши у скандал, в Techiia намагались прибрати будь-які свої сліди на сайтах 1xBet. Але як це можна зробити, не маючи прямого контакту з російським букмекером та не маючи впливу на нього?", - йдеться в розслідуванні, автори якого припускають, що питання "зачистки" згадок українських кіберспортивних змагань на сайтах російського букмекера могли обгорюватись прямо на сімейних вечерях родини Родіних.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Там за них мерзенний Агрохімія впрягався.
показати весь коментар
24.10.2022 14:36
+3
Кароче российские букмекеры ( игровая мафия) ломятся в Украину аж пыль столбом. И сказку о "60 миллионах долларов! для ВСУ" выдумали и занесли кому надо, а у нас взяли эти деньги, и даже война всю эту шушеру не смущает, у них своя программа
показати весь коментар
24.10.2022 14:40
+2
60 мільйонів розтаскали дєрьмаки-агрохімії, а а сотні мільйонів продовжують виманювати у ігрозалежних та збіднілих українців. І нехай спочатку покажуть на яку підтримку ЗСУ вони виділяли і які суми. З призвіщами,назвами компаній, чеками - а то абхазька абєзяна скаже що вони і 100млн дали та ще 500т. людей врятували, а самі розбарижать пару лимонів.
показати весь коментар
24.10.2022 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там за них мерзенний Агрохімія впрягався.
показати весь коментар
24.10.2022 14:36 Відповісти
Кароче российские букмекеры ( игровая мафия) ломятся в Украину аж пыль столбом. И сказку о "60 миллионах долларов! для ВСУ" выдумали и занесли кому надо, а у нас взяли эти деньги, и даже война всю эту шушеру не смущает, у них своя программа
показати весь коментар
24.10.2022 14:40 Відповісти
не думаю що наші люди грають в цю фігню
скоріш за все це якась обородка розрахована для юридичної адреси, а доїти будуть європеців
показати весь коментар
24.10.2022 14:43 Відповісти
60 мільйонів розтаскали дєрьмаки-агрохімії, а а сотні мільйонів продовжують виманювати у ігрозалежних та збіднілих українців. І нехай спочатку покажуть на яку підтримку ЗСУ вони виділяли і які суми. З призвіщами,назвами компаній, чеками - а то абхазька абєзяна скаже що вони і 100млн дали та ще 500т. людей врятували, а самі розбарижать пару лимонів.
показати весь коментар
24.10.2022 14:55 Відповісти
А як же Карлос Хосе Фудзіяма?
Що сталося з цим філіпінським генієм бразільськой наружності?

показати весь коментар
24.10.2022 14:57 Відповісти
Бразилец японского происхождения построил в Украине криптоферму. По слухам, ее стоимость составляет более $500 миллионов. Однако криптобизнесмены думают, что это афера, ведь ее практически никто не видел. 27 декабря 2017 года через таможенную службу аэропорта Борисполь проходил японец по имени Carlos Jose De Souza Fuziyama. Он прилетел в Украину из Гонконга рейсом через Стамбул, с собой у него была только ручная кладь. Об этом сообщает https://ua-tech-dev.uastar.space/ Информатор Tech , ссылаясь на https://tech.liga.net/technology/article/v-kropivnitskom-otkryli-mayningovuyu-fermu-za-500-mln-eto-pravda Лига.Tech . У него при себе наличных денег было $18 053, хотя допускалось ввозить в нашу страну без декларирования до 10 000 евро. Поэтому таможенники изъяли излишки. 2 марта 2018 года уже на суде японец объяснил через переводчика, что он прилетел в Украину вместе со своим другом Fabiano De Freitas Almeida по личным делам. И деньги, которые находились в его кошельке, принадлежали ему и его другу. И якобы поскольку он не владеет ни украинским, ни английским языками, то не понимал, что вообще происходит. Его родной язык - португальский. Несмотря на эти доводы, изъятые деньги суд http://reyestr.court.gov.ua/Review/72670001 решил отправить в украинский бюджет. Спустя буквально 20 дней (***ТАк можна було у часи Бізнесмена -Президента Петра) в Киеве была зарегистрирована новая компания - Майнинг Экспресс. Ее владелец - Edelweiss investment Trading Company из Гонконга. А конечный бенефициар - Carlos Fuziyama, тот самый гражданин Бразилии, зарегистрированный на Филиппинах.
показати весь коментар
24.10.2022 15:19 Відповісти
сам Fuziyama с татуюванням бікоїна

показати весь коментар
24.10.2022 15:21 Відповісти
айтішні ссуки, за ВЕЛИКИМ винятком є кацапомовними творюками, та фанатами Зе"клубу "Какая Разнаца".
Якого пуя вони платять мінімальной податок" 0", коли усі платять від 7 до 20????
ЗЕКЛЯ, ти в долі?
показати весь коментар
24.10.2022 15:09 Відповісти
аналогічної думки про ІТ-ішників вся "скрєпна" расєя )))
показати весь коментар
24.10.2022 15:22 Відповісти
докази є, пздбл?
показати весь коментар
24.10.2022 16:40 Відповісти
В нас віна, на підставі цього заморозити гральний бізнес, незалежно від походження, слідчим органам достеменно розібратися, чи була спроба вивести москальській бізнес та гроші з-під удару санкцій, в разі виявлення ознак кримінального злочину- передати справи в суд. На цей час всі активи мус бути арештовані та конфісковані та передані в ЗСУ! На "локомотивів" тої справи завести окреме провадження за допомогу оккупанту під час війни.
показати весь коментар
24.10.2022 17:14 Відповісти
 
 