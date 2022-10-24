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Україна націлена на створення високотехнологічного військово-промислового комплексу, - Шмигаль

укроборонпром

Україна націлена на створення високотехнологічного військово-промислового комплексу, в тому числі завдяки європейським та світовим військовим технологіям.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на відкритті V українсько-німецького економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодна армія нашого континенту не має такого досвіду, який, на жаль, на сьогодні є у нас. Це досвід безперервної майже 9-річної війни. Україна націлена на створення високотехнологічного військово-промислового комплексу, в тому числі завдяки європейським, світовим військовим технологіям, залученню інвестицій у конструкторські розробки та побудову військових виробництв", - сказав Шмигаль.

За його словами, європейські компанії, які спеціалізуються на виробництві озброєння, будуть частиною цього проєкту. Мілітарні технології рухатимуть уперед інновації, оборонний кластер стимулюватиме розвиток супутніх галузей, вважає глава уряду.

Також читайте: Посол Польщі Цихоцький про спільне з Україною оборонне підприємство: "На першому етапі реалізовуватиме два конкретні проєкти"

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Топ коментарі
+21
Високотехнологічний військово-промисловий асфальтовий завод!!!
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24.10.2022 14:46
+14
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги".
Янелох І Боневтік (С)
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24.10.2022 14:47
+9
А за майже 9 років війни в цілому і за час прем"єрства Шмигаля ми на який хрен були націлені?
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24.10.2022 14:46
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Та ми вже 30 років націлені - тільки все схлопуєця .
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24.10.2022 14:45 Відповісти
Точно, так нацелены, как герой известной комедии "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом, где косоглазый немецкий пвошник пытался попасть в летящий самолёт. А у нас прибавляется ещё небольшой нюанс в стиле "дербанул-убежал"
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24.10.2022 14:52 Відповісти
А за майже 9 років війни в цілому і за час прем"єрства Шмигаля ми на який хрен були націлені?
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24.10.2022 14:46 Відповісти
Високотехнологічний військово-промисловий асфальтовий завод!!!
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24.10.2022 14:46 Відповісти
Точно! Будемо випускати броніровані асфальтоукладчики с вєртікальним взльотом.
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24.10.2022 15:01 Відповісти
нужны умы, деньги и совесть. коломойского...не нужно.
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24.10.2022 14:46 Відповісти
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги".
Янелох І Боневтік (С)
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24.10.2022 14:47 Відповісти
Тю....а я то недалекий думав що ВПК лише заточений під асфальт і шашлики...
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24.10.2022 14:47 Відповісти
Богуслаева возьмите на это направление, у него неплохо выходит на протяжении десятилетий, только для оркостана.
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24.10.2022 14:48 Відповісти
А мені здається крім "асфальту" ви ні на що не націлені.
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24.10.2022 14:51 Відповісти
иди ты шмыгать носом клон прицельный.
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24.10.2022 14:53 Відповісти
именно за совковый военнопромышленный комплекс, оставшийся в Украине и начал войну *****. хтз, южмаш, моторсич, николаевский кораблестроительный, антонов,.... вот что он хотел получить и перезапустить в собственных целях. наштамповав на этих мощностях относительно современного оружия, с помощью бесплатной рабочей силы "покорённых" украинцев. и уже с ним пойти дальше, покорять балтию, страны варшавского договора, париж, до ла-манша. но с покорением настоящих Украинцев у него вышел Аблом! только слуги с их дерьмаками и остальной сворой прихвостней оказались рабски покорными.
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24.10.2022 14:53 Відповісти
Та ж розкрадуть! Як пити дати - розкрадуть! Інакше та іншого не вміють, як лише красти - бо ж є профі.
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24.10.2022 14:53 Відповісти
Зеленим боті_н_кам про це треба було замислюватись, та що там замислюватись - втілювати, коли Гетьман це почав та рекомендував. Так ні ж, їм ****************** і на Петра компромати шукати, що б показати свою вонючу, сопливу "велич"
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24.10.2022 14:58 Відповісти
3 роки катали асфальт і раптом націлились коли смажений півень дзьобнув у сраку.
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24.10.2022 14:58 Відповісти
з державною монополією це не можливо. тупо надування пузирів
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24.10.2022 15:04 Відповісти
ти випускай хоч те що вже розроблене
богдана
нептун
стугна
корсар
танк, кращий в світі
розробники байрактара, Українці
заплати, зроблять ще кращий
з такими ..банутими сусідами
не в дорогу, млять, а в оборону треба вкладати
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24.10.2022 15:04 Відповісти
Оце все що ви перелічили якраз і є наш "охиренно технологічний" державний ВПК. І до розробки байрактара ми маєм таке ж відношення як і до посадки на Марс.
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24.10.2022 15:19 Відповісти
Когда говорят, что "мы должны жить по закону" - это нормально. Но когда об этом говорит вор-рецидивист ...
Именно так нужно воспринимать любые разговоры "зеленых" о "светлом будущем".
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24.10.2022 15:21 Відповісти
у нас є суперові розробки беспілотників
це Сокіл-300
ACE ONE
дрон-камікадзе на 1000км
тільки треба запускать у виробництво
а не дурку ганять
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24.10.2022 15:26 Відповісти
високотехнологічний-міжгалактичний...хаймарси на орбіті, бойові роботи що будуть дистанційно каструвати кацапів лазерними скальпелями
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24.10.2022 15:27 Відповісти
тож треба таким лапшерізом бути???Не може "зелене плем'я" руйнівників розроблених ракетних українських програм,дронів , аеророзвідки створювати високотехнологічне озброєння для України.
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24.10.2022 15:52 Відповісти
Так,але під суворим контролем з боку НАТО.
Інакше толку не буде з нашими колаборантами на військових підприємствах.
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24.10.2022 16:25 Відповісти
Знову про те що "буде".
Ваше зелене лайно нехай їдять зедібіли.
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24.10.2022 16:26 Відповісти
Как только война закончится,на второй день все дружно об этом забудут и начнут делить деньги на асфальте.Горбатого могила исправит.
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24.10.2022 16:46 Відповісти
Бла-бла-бла
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24.10.2022 16:46 Відповісти
... і посадимо мільярд дерев.🤔
Ой тфу не та методичка, не на часі😳
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24.10.2022 16:50 Відповісти
Мені здається що ЦН спеціально видає такі новини, щоб роздраконити народ! Який нах комплекс?
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24.10.2022 17:34 Відповісти
 
 