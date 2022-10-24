Україна націлена на створення високотехнологічного військово-промислового комплексу, - Шмигаль
Україна націлена на створення високотехнологічного військово-промислового комплексу, в тому числі завдяки європейським та світовим військовим технологіям.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на відкритті V українсько-німецького економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жодна армія нашого континенту не має такого досвіду, який, на жаль, на сьогодні є у нас. Це досвід безперервної майже 9-річної війни. Україна націлена на створення високотехнологічного військово-промислового комплексу, в тому числі завдяки європейським, світовим військовим технологіям, залученню інвестицій у конструкторські розробки та побудову військових виробництв", - сказав Шмигаль.
За його словами, європейські компанії, які спеціалізуються на виробництві озброєння, будуть частиною цього проєкту. Мілітарні технології рухатимуть уперед інновації, оборонний кластер стимулюватиме розвиток супутніх галузей, вважає глава уряду.
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Янелох І Боневтік (С)
богдана
нептун
стугна
корсар
танк, кращий в світі
розробники байрактара, Українці
заплати, зроблять ще кращий
з такими ..банутими сусідами
не в дорогу, млять, а в оборону треба вкладати
Именно так нужно воспринимать любые разговоры "зеленых" о "светлом будущем".
це Сокіл-300
ACE ONE
дрон-камікадзе на 1000км
тільки треба запускать у виробництво
а не дурку ганять
Інакше толку не буде з нашими колаборантами на військових підприємствах.
Ваше зелене лайно нехай їдять зедібіли.
Ой тфу не та методичка, не на часі😳