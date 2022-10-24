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Німеччина (7090) путін (23317) Шольц Олаф (1078)

Путінська війна зміцнила відносини України та Німеччини, - Шольц

війна

Розв’язана Путіним війна зміцнила відносини України і Німеччини, які ніколи не були такими тісними, як зараз.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у виступі на відкритті 5-го німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо є якийсь обнадійливий меседж у цей час, то це те, що Путінська війна зміцнила наші відносини. Ніколи відносини Німеччини та України не були такими тісними, ніколи європейське майбутнє не було такими чітким, ніколи раніше зацікавленість європейського та німецького бізнесу в Україні не була такою великою, як зараз", - сказав Шольц.

На його переконання, найкращий місточок між країнами - це особисті контакти між українцями та німцями.

"Мільйон українців та українок потрапили до нас після 24 лютого - це без урахування тих людей, які вже жили тут раніше. Ми їх з радістю приймали, і так буде й надалі", - запевнив канцлер ФРН.

Він подякував німецьким фірмам, які надали роботу тимчасовим переселенцям з України, а також вчителям, які навчають уже майже 200 тис. українських дітей.

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"Багато українців та українок, звісно, хотіли б якомога швидше повернутися додому, це їхня мрія, хто цього може не розуміти. Але, я переконаний, що й тоді вони залишатимуться містком між нашими країнами", - зазначив Шольц.

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Топ коментарі
+11
Вуйко Шольц вас там не під пістольом говорити заставляють? А якщо честно прийемно чути це від вас
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24.10.2022 15:28
+4
Шольц сьогодні щось курив?
І наш вступ в ЄС вже підтримує, і 3 іріс-т терміново дає, і фройндшафт зміцнюється...
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24.10.2022 15:33
+2
ну ещё бы. немцы и не только поняли, что единственная надежда и опора их - Украинцы, способные спасти германию и европу от второго пришествия к ним красной чумы. теперь уже не дидов, а их внучков.
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24.10.2022 15:32
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Вуйко Шольц вас там не під пістольом говорити заставляють? А якщо честно прийемно чути це від вас
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24.10.2022 15:28 Відповісти
ну ещё бы. немцы и не только поняли, что единственная надежда и опора их - Украинцы, способные спасти германию и европу от второго пришествия к ним красной чумы. теперь уже не дидов, а их внучков.
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24.10.2022 15:32 Відповісти
напевно побачив таке..На Берлин! Можем павтарить!
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24.10.2022 17:02 Відповісти
Шольц сьогодні щось курив?
І наш вступ в ЄС вже підтримує, і 3 іріс-т терміново дає, і фройндшафт зміцнюється...
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24.10.2022 15:33 Відповісти
Смотри, бродяга, как бы тебе 20-30% лохтората по попе не набили
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24.10.2022 15:35 Відповісти
Шольц, сходи меркель їб.ло набий, зроби добру справу
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24.10.2022 15:38 Відповісти
Це не путінська а кацапська війна, шольц прикриває кацапів і приймає їх у Німеччині, хоча вся та наволоч кацапська не проти війни, простоо особисто не хоче здихати.
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24.10.2022 15:42 Відповісти
Танків не дає фріц,а про зміцнення 3,14стить
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24.10.2022 15:43 Відповісти
Що так різко змінило Шольца?
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24.10.2022 15:52 Відповісти
Любий Шольце, ти теж завітай до нас на танку, а краще на ста.
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24.10.2022 16:23 Відповісти
шо таке? Шольца катували? Чи вибори скоро в Бундестаг?
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24.10.2022 16:58 Відповісти
Всту́п німе́цьких ві́йськ до Ки́єва 1918 ро́ку (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C березень https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р.) - прихід до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F німецьких військ, запрошених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Українською Центральною Радою у рамках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Берестейських домовленостей .
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24.10.2022 17:05 Відповісти
 
 