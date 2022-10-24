Ще три комплекси IRIS-T поставлять в Україну якомога швидше, - Шольц
Німеччина якнайшвидше поставить Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, кожен з яких може захистити велике місто.
Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що російське вторгнення 24 лютого стало жахливим пунктом в історії загалом.
"Ми підтримуємо вашу країну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю. Так, про це ми теж говоримо на економічній конференції... Атаки росії на цивільну інфраструктуру показують, що треба зробити все, щоб відбудувати і захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно. Тому я дуже радий, що наші зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а тепер ще й IRIS-T в Україні... Ця система може захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну якомога швидше", - сказав канцлер ФРН.
Він запевнив, що Німеччина разом з партнерами буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
"Це стосується і часу війни, а також відбудови. Ви можете покластися на Німеччину, на ЄС та інших друзів у світі", - акцентував канцлер ФРН.
Будь ласка, зачекайте...
Днем в понедельник, 24 октября, сирийское государственное агентство https://sana.sy/?p=1769175 SANA сообщило, что в небе над Дамаском снова слышны взрывы.
По предварительным данным, сирийские ПВО пытаются отразить очередную атаку израильских ВВС.
Власти Израиля эту информацию не комментируют...
І чайок з біолабараторії, які приземлили винищувач в Ейську🤔
...и количество снарядов (хорошо бы удвоить-утроить, от того что запланировано...нам нужнее))))
Пам'ятаю, як влітку відчув неілюзорну гордість за наші війська ППО, коли рано-вранці спостерігав залповий старт зенітних ракет з-за обрію - а через півгодини дізнався про повне знищення свинособачого металобрухту, що летів на електростанцію. 100% ефективність.
І після такого тріумфу - раптом такі пердімоноклі останніх тижнів. Особливо другий раз.
Ніт, "такой футбол нам не нужен" © Місту потрібен ракетний щит, а не shit...
От власне першу партію й поділили
тоді розмови отпадуть про F16 самі по собі
в нас нема літакобудування воєнного так запустіть реактивний беспілотник
і не треба буде літаків