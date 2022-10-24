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Німеччина (7090) ППО (2920) Шольц Олаф (1078)

Ще три комплекси IRIS-T поставлять в Україну якомога швидше, - Шольц

ппо,iris

Німеччина якнайшвидше поставить Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, кожен з яких може захистити велике місто.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що російське вторгнення 24 лютого стало жахливим пунктом в історії загалом.

"Ми підтримуємо вашу країну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю. Так, про це ми теж говоримо на економічній конференції... Атаки росії на цивільну інфраструктуру показують, що треба зробити все, щоб відбудувати і захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно. Тому я дуже радий, що наші зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а тепер ще й IRIS-T в Україні... Ця система може захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну якомога швидше", - сказав канцлер ФРН.

Він запевнив, що Німеччина разом з партнерами буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Це стосується і часу війни, а також відбудови. Ви можете покластися на Німеччину, на ЄС та інших друзів у світі", - акцентував канцлер ФРН.

Також читайте: Шмигаль пояснив німецьким ЗМІ, чому Україна вимагає далекобійну зброю: "Для захисту, а не нападу"

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Про погоду:

Днем в понедельник, 24 октября, сирийское государственное агентство https://sana.sy/?p=1769175 SANA сообщило, что в небе над Дамаском снова слышны взрывы.

По предварительным данным, сирийские ПВО пытаются отразить очередную атаку израильских ВВС.

Власти Израиля эту информацию не комментируют...
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24.10.2022 14:32
+13
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24.10.2022 14:35
+9
Німці поступово збавляються від клятої китайсько-рашистської спадщини фрау меркель.
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24.10.2022 14:43
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Про погоду:

Днем в понедельник, 24 октября, сирийское государственное агентство https://sana.sy/?p=1769175 SANA сообщило, что в небе над Дамаском снова слышны взрывы.

По предварительным данным, сирийские ПВО пытаются отразить очередную атаку израильских ВВС.

Власти Израиля эту информацию не комментируют...
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24.10.2022 14:32 Відповісти
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24.10.2022 14:35 Відповісти
Ну пилоты тупые-е-е...
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24.10.2022 15:01 Відповісти
про азот не чули☺️
І чайок з біолабараторії, які приземлили винищувач в Ейську🤔
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24.10.2022 16:54 Відповісти
Шпульц, а как посмотрят на ету ескалацию 20-30 процентов толстожопых бюргеров?
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24.10.2022 14:34 Відповісти
А помните, как были споры за поставки шлемов? Уверен, со временем Украина получит и самолеты. Да, это будет нескоро. Да, будут споры и скандалы. Но, получение Украиной современного оружия уже не подвергается сомнению. Вопрос лишь в сроках.
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24.10.2022 14:38 Відповісти
Современные авиация и ПВО очень дорогие, даже для богатых стран. Мы пока даже артой с достаточным количеством, в том числе и высокоточных боеприпасов, не можем насытиться. Поэтому вместо розовых надежд надо своим ВПК заниматься, вместо лозунгов и вечных призывов ко всем остальным
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24.10.2022 14:44 Відповісти
Своїм ВПК треба займатися, але ф-16 не такі і дорогі, до сотні літаків зможе забезпечити нам паритет з кацапнею🤔
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24.10.2022 16:56 Відповісти
я думаю, що питання отримання літаків вже вирішене. але сам літак це далеко не все, потрібна інфраструктура: запчастини, мастила, паливо, технічний персонал, інструмент. а головне - уміння все це використовувати, якому так швидко не навчитися. тут потрібно 2-3 роки мінімум.
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24.10.2022 14:47 Відповісти
и самое главное - скорость поставки (хорошо бы "якнайшвидше" - это завтра-послезавтра)
...и количество снарядов (хорошо бы удвоить-утроить, от того что запланировано...нам нужнее))))
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24.10.2022 14:42 Відповісти
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24.10.2022 14:48 Відповісти
І ще важливий момент: нехай інші розподіляють як хочуть, але один із комплексів - у Дніпро, і ніїпе
Пам'ятаю, як влітку відчув неілюзорну гордість за наші війська ППО, коли рано-вранці спостерігав залповий старт зенітних ракет з-за обрію - а через півгодини дізнався про повне знищення свинособачого металобрухту, що летів на електростанцію. 100% ефективність.
І після такого тріумфу - раптом такі пердімоноклі останніх тижнів. Особливо другий раз.
Ніт, "такой футбол нам не нужен" © Місту потрібен ракетний щит, а не shit...
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24.10.2022 18:00 Відповісти
обов"язково... хоч один! ))) (просити-вимагати будемо два.... дадуть один))))
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24.10.2022 18:06 Відповісти
+ в Запорожье и Николаев...Им еще хуже чем вам...И Харьков....
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24.10.2022 21:47 Відповісти
Згоден.
От власне першу партію й поділили
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25.10.2022 07:42 Відповісти
Німці поступово збавляються від клятої китайсько-рашистської спадщини фрау меркель.
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24.10.2022 14:43 Відповісти
Фрау Штазі...
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24.10.2022 15:04 Відповісти
Большое спасибо Германии и всему немецкому народу за огромную поддержку украинцам в самый тяжелый период для нашей страны!
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24.10.2022 14:56 Відповісти
треба запускать проект ACE ONE
тоді розмови отпадуть про F16 самі по собі
в нас нема літакобудування воєнного так запустіть реактивний беспілотник
і не треба буде літаків
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24.10.2022 15:14 Відповісти
Помітили, що після збиття усіх ракет 18.10 у тому числі і цією системою, по Києву більше кацапи не стріляли?
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24.10.2022 16:29 Відповісти
Так казали, що Айріс працює в Одесі? Вже до Києва перегнали? Це ж один комплект, чи декілька?
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24.10.2022 16:45 Відповісти
Це система: радар, кілька пускових установок, але по характеристикам, їх якраз і вистачає на захист міста-мільйонника.
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24.10.2022 16:57 Відповісти
Крута система, судячи з усього. Сподіваюся, можновладці розуміють, що заради таких ППО треба "не постояти за ціною" і замовити на всі великі міста.
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24.10.2022 17:00 Відповісти
как хоть ирис работает? хорошо? кто знает?
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24.10.2022 21:55 Відповісти
А вот я скажу вам вещь непопулярную - этот Ирис нужно отправить на фронт для прикрытия нашего наступления.
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25.10.2022 10:26 Відповісти
 
 