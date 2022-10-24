Сьогодні в Білоцерківському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, - ОВА

У Білоцерківському районі – роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 24 жовтня, з 16:00 до 17:00, у Білоцерківському районі сапери знищуватимуть ВНП.



Через це в деяких громадах можливо чути звуки вибухів.



"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали в ОВА.

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