Сьогодні в Білоцерківському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, - ОВА
У Білоцерківському районі – роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 24 жовтня, з 16:00 до 17:00, у Білоцерківському районі сапери знищуватимуть ВНП.
Через це в деяких громадах можливо чути звуки вибухів.
"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали в ОВА.
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