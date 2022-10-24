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Київська область (3801) розмінування (951) сапер (174)

Сьогодні в Білоцерківському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, - ОВА

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У Білоцерківському районі – роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 24 жовтня, з 16:00 до 17:00, у Білоцерківському районі сапери знищуватимуть ВНП.

Через це в деяких громадах можливо чути звуки вибухів.

"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 24 жовтня у Бучанському та Вишгородському районах триватимуть планові роботи з розмінування, - ОВА

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